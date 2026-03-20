Сборная Бельгии показала выездную форму к ЧМ-2026 – голубую с розово-белыми узорами мячей и линий поля. Она отсылает к работам сюрреалиста Рене Магритта

Представлена новая выездная форма сборной Бельгии.

Сборная Бельгии и Adidas представили выездную форму к ЧМ-2026.

«Эта яркая футболка – дань уважения бельгийскому художнику Рене Магритту и бельгийскому сюрреализму.

Футболка в светло-голубых, розовых и белых цветах с черными деталями выделяется благодаря уникальному принту, отсылающему к работам Магритта.

Дизайн включает в себя элементы логотипа бельгийской ассоциации футбола и такие футбольные символы, как мяч и линии поля.

В качестве тонкого намека на знаменитую работу Магритта «Вероломство образов» с надписью «Это не трубка» – на воротнике футболки написано: «Это не майка», – говорится в сообщении Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Фото: rbfa.be

Рене Магритт – бельгийский художник-сюрреалист. Одна из самых известных его работ – картина «Сын человеческий».

«Сын человеческий». Фото: wikipedia.org

Сборная Бельгии показала форму к ЧМ-2026 – красную с узором из трезубца и языков пламени. Она отсылает к прозвищу «Красные дьяволы»