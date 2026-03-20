  • Сборная Бельгии показала выездную форму к ЧМ-2026 – голубую с розово-белыми узорами мячей и линий поля. Она отсылает к работам сюрреалиста Рене Магритта
Сборная Бельгии показала выездную форму к ЧМ-2026 – голубую с розово-белыми узорами мячей и линий поля. Она отсылает к работам сюрреалиста Рене Магритта

Представлена новая выездная форма сборной Бельгии.

Сборная Бельгии и Adidas представили выездную форму к ЧМ-2026.

«Эта яркая футболка – дань уважения бельгийскому художнику Рене Магритту и бельгийскому сюрреализму.

Футболка в светло-голубых, розовых и белых цветах с черными деталями выделяется благодаря уникальному принту, отсылающему к работам Магритта.

Дизайн включает в себя элементы логотипа бельгийской ассоциации футбола и такие футбольные символы, как мяч и линии поля. 

В качестве тонкого намека на знаменитую работу Магритта «Вероломство образов» с надписью «Это не трубка» – на воротнике футболки написано: «Это не майка», – говорится в сообщении Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Фото: rbfa.be

Рене Магритт – бельгийский художник-сюрреалист. Одна из самых известных его работ – картина «Сын человеческий».

«Сын человеческий». Фото: wikipedia.org

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Федерации футбола Бельгии
Прикольная пижама!
Когда-то в детстве мне мама купила на рынке голубую футболку паленого адидаса, и один раз постирала с чем-то красным. Так у меня появилась футболка сборной Бельгии, но я тогда этого не понимал и почему-то долго плакал.
Просто куча иишного ширпотреба от адидаса. Ещё и будут этот шлак продавать по 200 евро за футболку, хорошо что тупых мало осталось и dhgate работает круглосуточно
P.S. Реально просят по 150 евро+30 за игрока за этот нейрослоп. Дурка
Картину помню в кино, форма ужас.
Художников значит продвигают. Ну ка Кабо- Верде дай ответ
Kappa прости, мы все прое…
Как будто после 100 стирок полиняла и выцвела. На даче только работать.
Удивительно ,но она не темно-синяя
«Это не майка», – говорится в сообщении Королевской бельгийской футбольной ассоциации.
«Это ######», сказали болельщики.
