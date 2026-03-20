Сборная Бельгии показала выездную форму к ЧМ-2026 – голубую с розово-белыми узорами мячей и линий поля. Она отсылает к работам сюрреалиста Рене Магритта
Сборная Бельгии и Adidas представили выездную форму к ЧМ-2026.
«Эта яркая футболка – дань уважения бельгийскому художнику Рене Магритту и бельгийскому сюрреализму.
Футболка в светло-голубых, розовых и белых цветах с черными деталями выделяется благодаря уникальному принту, отсылающему к работам Магритта.
Дизайн включает в себя элементы логотипа бельгийской ассоциации футбола и такие футбольные символы, как мяч и линии поля.
В качестве тонкого намека на знаменитую работу Магритта «Вероломство образов» с надписью «Это не трубка» – на воротнике футболки написано: «Это не майка», – говорится в сообщении Королевской бельгийской футбольной ассоциации.
Фото: rbfa.be
Рене Магритт – бельгийский художник-сюрреалист. Одна из самых известных его работ – картина «Сын человеческий».
«Сын человеческий». Фото: wikipedia.org
P.S. Реально просят по 150 евро+30 за игрока за этот нейрослоп. Дурка
