  • Бабаев подтвердил отстранение Мойзеса: «Он большой игрок, но дисциплина должна оставаться ключом для выхода из ситуации. У главного тренера всесторонняя поддержка»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об отстранении Мойзеса Барбозы от тренировок с командой.

Сообщалось, что бразилец лишен возможности тренироваться с основной командой после перепалки с главным тренером Фабио Челестини.

«Вместе с болельщиками мы переживаем из-за неудовлетворительного возобновления сезона и результатов, которые не соответствуют амбициям нашей команды. И наша первостепенная задача – как можно скорее вернуться на победный путь.

Обсудив происходящее с командой, мы убеждены, что у главного тренера существует всесторонняя поддержка. Мы вместе оказались в текущей ситуации, и необходимо сделать все, чтобы вместе из нее выйти. Единство, сплоченность и порядок должны быть в основе всех решений.

Мы также убеждены, что происходящее в раздевалке должно там и оставаться, но при этом понимаем, что болельщик имеет право знать суть произошедшего. И что касается слухов по ситуации с Мойзесом, то, действительно, в отношении него клуб применил наказание дисциплинарного характера.

Вклад Мойзеса в игру команды велик, он большой игрок для всего нашего чемпионата, однако именно дисциплина как на поле, так и за его пределами должна оставаться ключом для выхода из сложившейся ситуации.

Мы просим вас сейчас быть вместе с командой единым целым. Вы очень нужны игрокам, тренерскому штабу и всем, кто причастен к ЦСКА. И мы рассчитываем на вашу поддержку завтра и на других предстоящих матчах», – сказал Бабаев.

Ну летом кого то в команде уже не будет из этих двоих...
Надо полностью обновить команду. Акинфеева можно в тренеры перевести
Бабаева?)
Печальная новость, плохо, что вынести сор из избы. Мойзес сейчас один из лучших, если не самый лучший в команде. С дисциплиной проблемы есть, но в премьер-лиге он не один такой.
А причем здесь другие? Клуб за своей раздевалкой должен следить, что и делает
"плохо, что вынести сор из избы"

Когда в команде Брейдо - могло ли быть по-другому?
При его работе в Локомотиве слухи в прессу и к "инсайдерам" утекали только так.
Какой бы не был Мойзес провокатор, но он боец и всем сердцем за свой клуб. Это видно со стороны.
Его слив (две намеренные ЖК за 30 секунд) в игре с Краснодаром - это максимально далеко от «всем сердцем за свой клуб».
Именно поэтому Мойзес специально удалился с Краснодаром )
с новичками пришедшими в эту зиму-беда. не тянут даже с лавки. такое ощущение, что на сборах были одни, а в официальных играх совсем другие. Мойзеса может взбесило, что Баринов, Гонду, Рейс как наиболее опытные не вкладывают в игру ничего, и посчитал это виной тренера, что новички не оправдывают ожиданий. когда подписывали этих игроков, все говорили, что вот есть теперь на проблемные позиции нормальное усиление. а его нет никакого. без этих игроков как-то справлялись и так не проваливались между линиями. Мойзес боец, он еще вернется в основу и отыграет немало матчей. доверие тренеру доверием, но ему придется отвечать за адаптацию и качество игры новичков. ведь в прошлом сезоне 2 пришедших против воли Николича так и не стали основными и тренер лишний раз искусственно их не ставил, дав понять, что не его креатуры не будут бегать по 90 минут. а тут креатуры был согласованы с тренером и он тоже в ответе за их провальный старт в команде
О, да, бразилец Мойзес недоволен бразильцем Рейсом ))
Ты еще напиши, что он требовал поставить вместо Рейса Лукина )
Вернется через тур-два, думаю. Такое уже бывало с Вагнером, Дзагоевым - возвращались и продолжали играть.
Да после паузы на сборные. Посидят, поговорят, да уладят
Не пойму, чего ЦСКА как Спартак сеья вести начал?
Главное у тренера зто счёт на табло а не самомнение, подумал сэр Алекс выпивая шотландский виски...
Может быть большой ошибкой
Жалко Мойзеса. Он же не на ровном месте это начал, потому что скандалист. Причины то есть. "От избытка сердца говорят уста". Может можно было строго поговорить, предупредить. Отстранять то зачем. Это же во вред всем.
Ну если всесторонняя поддержка то не удивляйтесь потом если с этим тренером ЦСКА будут трусить в районе 10-12 места. Раньше тренеров и за 4-5 место убирали, но с тех пор амбиций у команды явно поубавилось
Я вот пытаюсь понять логику людей, требующих немедленной отставки Челистини. Ну, хорошо, вот прямо сегодня его отправили в отставку, он уходит и с ним, естественно, весь его штаб ибо штаб этот Челистини привёз с собой, и что дальше? Кто возглавит команду прямо сейчас? Я уже всем требующим немедленной отставки, задаю этот вопрос. Ни одного ответа не услышал.
