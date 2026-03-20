Бабаев подтвердил отстранение Мойзеса: «Он большой игрок, но дисциплина должна оставаться ключом для выхода из ситуации. У главного тренера всесторонняя поддержка»

Бабаев о Мойзесе: дисциплина должна оставаться ключом для выхода из ситуации.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об отстранении Мойзеса Барбозы от тренировок с командой.

Сообщалось, что бразилец лишен возможности тренироваться с основной командой после перепалки с главным тренером Фабио Челестини .

«Вместе с болельщиками мы переживаем из-за неудовлетворительного возобновления сезона и результатов, которые не соответствуют амбициям нашей команды. И наша первостепенная задача – как можно скорее вернуться на победный путь.

Обсудив происходящее с командой, мы убеждены, что у главного тренера существует всесторонняя поддержка. Мы вместе оказались в текущей ситуации, и необходимо сделать все, чтобы вместе из нее выйти. Единство, сплоченность и порядок должны быть в основе всех решений.

Мы также убеждены, что происходящее в раздевалке должно там и оставаться, но при этом понимаем, что болельщик имеет право знать суть произошедшего. И что касается слухов по ситуации с Мойзесом, то, действительно, в отношении него клуб применил наказание дисциплинарного характера.

Вклад Мойзеса в игру команды велик, он большой игрок для всего нашего чемпионата, однако именно дисциплина как на поле, так и за его пределами должна оставаться ключом для выхода из сложившейся ситуации.

Мы просим вас сейчас быть вместе с командой единым целым. Вы очень нужны игрокам, тренерскому штабу и всем, кто причастен к ЦСКА. И мы рассчитываем на вашу поддержку завтра и на других предстоящих матчах», – сказал Бабаев.