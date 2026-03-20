Пеп на вопрос о «темных искусствах» «Арсенала»: «Посмотрите, что в мире творится. Он вот-вот рухнет, а мы обсуждаем это. Есть вещи гораздо важнее»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не стал отвечать на вопрос об «Арсенале» и его «темных искусствах» – так иногда называют методы затяжки времени со стороны «канониров».
«Посмотрите, что в мире творится – мы погружаемся в невероятный хаос, и никто и пальцем не шевелит. Все происходит за кулисами.
Мир вот-вот рухнет, а мы все еще здесь обсуждаем темные искусства то одной, то другой команды. Есть вещи гораздо важнее этого...» – сказал Гвардиола.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
На глазах превратился в Грету Тунберг .
Готов обсудить все , кроме футбола ))
Кто недоволен забоем скота - смело ему пишите !
типа то что там тот Арсенал и их первое место, вы лучше подумайте о палестинцах, хоть я и ни разу там не был и не собираюсь
Страшно все это....
Тебе же футбольный вопрос задали как человеку с деятельностью футбола, а ты вдруг про мир вспомнил
А вообще - бредовый ответ на вопрос, связанный с его профессиональной (что важно) деятельностью