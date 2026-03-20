Пеп на вопрос о «темных искусствах» «Арсенала»: «Посмотрите, что в мире творится. Он вот-вот рухнет, а мы обсуждаем это. Есть вещи гораздо важнее»

Гвардиола: посмотрите, что в мире творится, он вот-вот рухнет.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола не стал отвечать на вопрос об «Арсенале » и его «темных искусствах» – так иногда называют методы затяжки времени со стороны «канониров».

«Посмотрите, что в мире творится – мы погружаемся в невероятный хаос, и никто и пальцем не шевелит. Все происходит за кулисами.

Мир вот-вот рухнет, а мы все еще здесь обсуждаем темные искусства то одной, то другой команды. Есть вещи гораздо важнее этого...» – сказал Гвардиола.