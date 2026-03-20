  • Пеп на вопрос о «темных искусствах» «Арсенала»: «Посмотрите, что в мире творится. Он вот-вот рухнет, а мы обсуждаем это. Есть вещи гораздо важнее»
52

Пеп на вопрос о «темных искусствах» «Арсенала»: «Посмотрите, что в мире творится. Он вот-вот рухнет, а мы обсуждаем это. Есть вещи гораздо важнее»

Гвардиола: посмотрите, что в мире творится, он вот-вот рухнет.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не стал отвечать на вопрос об «Арсенале» и его «темных искусствах» – так иногда называют методы затяжки времени со стороны «канониров».

«Посмотрите, что в мире творится – мы погружаемся в невероятный хаос, и никто и пальцем не шевелит. Все происходит за кулисами.

Мир вот-вот рухнет, а мы все еще здесь обсуждаем темные искусства то одной, то другой команды. Есть вещи гораздо важнее этого...» – сказал Гвардиола. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
Политика
52 комментария
Мужики, Чак Норрис умер...((( Теперь миру точно звездец!
Ответ Winterburn
Мужики, Чак Норрис умер...((( Теперь миру точно звездец!
Есть еще Том Круз, так что пока держимся
Ответ Winterburn
Мужики, Чак Норрис умер...((( Теперь миру точно звездец!
Легенда🙏
Ответ Сергей Круг
Истину глаголит Пеп.
Да , на свалку !
На глазах превратился в Грету Тунберг .
Готов обсудить все , кроме футбола ))
Кто недоволен забоем скота - смело ему пишите !
Ответ OldRedWhite
Да , на свалку ! На глазах превратился в Грету Тунберг . Готов обсудить все , кроме футбола )) Кто недоволен забоем скота - смело ему пишите !
А ты доволен?
Вовремя Пеп стал философом, как раз результаты упали. Но имеет право. Как знать, может легендой станет, как Ганди 😁
Хаха, Пеп, по ходу, собрался в монастырь по окончании сезона.
Ответ gninnur esrever*
Хаха, Пеп, по ходу, собрался в монастырь по окончании сезона.
Да ты зенки-то открой! Вот ваша цивилизация, видите какая гадость кругом?! Всё... обкакано!
Ответ gninnur esrever*
Хаха, Пеп, по ходу, собрался в монастырь по окончании сезона.
Пеп что-то знает)) лысый серый кардинал )
Пеп снова очень неловко пытается перевести тему от неудач его команды на фоне огромных финансовых вливаний в трансферы.
типа то что там тот Арсенал и их первое место, вы лучше подумайте о палестинцах, хоть я и ни разу там не был и не собираюсь
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Пеп снова очень неловко пытается перевести тему от неудач его команды на фоне огромных финансовых вливаний в трансферы. типа то что там тот Арсенал и их первое место, вы лучше подумайте о палестинцах, хоть я и ни разу там не был и не собираюсь
контекста и намека на неудачи Пепа в вопросе не было. Журналист попытался накинуть для желтушного заголовка, Пеп дал понять что вопрос недостоин внимания адекватного человека)
Ответ qiqe
ЧАК НОРИС F
Недавно еще ДР отмечал он, на фото бодрый был, подтянутый.
Страшно все это....
Пеп великий гражданин мира!!
Ну если мир рухнет, тогда бросай работу тренера и иди волонтером в Палестину
Тебе же футбольный вопрос задали как человеку с деятельностью футбола, а ты вдруг про мир вспомнил
Ответ SPAIN 2010
Ну если мир рухнет, тогда бросай работу тренера и иди волонтером в Палестину Тебе же футбольный вопрос задали как человеку с деятельностью футбола, а ты вдруг про мир вспомнил
А почему Пеп должен отвечать про тактику Арсенала?
Ответ SPAIN 2010
Ну если мир рухнет, тогда бросай работу тренера и иди волонтером в Палестину Тебе же футбольный вопрос задали как человеку с деятельностью футбола, а ты вдруг про мир вспомнил
Тогда никто не будет спрашивать его мнение о чем либо. Такие люди добровольно не откажутся от статуса, они сверху будут сидеть и поучать
Походу из ОАЭ транзакция нефтеденег не прошла, вот и задумался о судьбах мира сего))

А вообще - бредовый ответ на вопрос, связанный с его профессиональной (что важно) деятельностью
Ответ Микисив-Вацик Пипикисис
Походу из ОАЭ транзакция нефтеденег не прошла, вот и задумался о судьбах мира сего)) А вообще - бредовый ответ на вопрос, связанный с его профессиональной (что важно) деятельностью
С чего это бредовый? Что делает Арсенал - это не дело Пепа, поэтому ответ очень даже гениальный. По сути на тупой вопрос Пеп ответил философски, а мог бы просто послать журналиста.
Ответ Экспертное мнение
С чего это бредовый? Что делает Арсенал - это не дело Пепа, поэтому ответ очень даже гениальный. По сути на тупой вопрос Пеп ответил философски, а мог бы просто послать журналиста.
Он примитивно ушел от ответа. Это неинтересно
