  • Орлов про пенальти «Зенита»: «Сколько раз команда недополучала 11-метровые? Вспомните историю матчей. Был момент, когда в ворота «Спартака» не назначили, я вел репортаж»
Комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о большом количестве пенальти в пользу «Зенита».

За последние три матча во всех турнирах сине-бело-голубые пробили пять 11-метровых.

«Да нет, ну ребят… Во-первых, сколько раз «Зенит» недополучал 11-метровые, которые зарабатывал? Вспомните историю всех матчей. Ну что вы?!

Я никогда не забуду: «Зенит» играет со «Спартаком» в Москве. Я вел репортаж. И там был момент, когда в ворота «Спартака» не назначили пенальти. Я помню такой момент. И другие были моменты, даже в недавних матчах. Всегда у «Зенита» есть моменты, когда судьи… Но они так и ко всем остальным», – сказал Орлов. 

Видимо, за 300 лет истории клуба накопилось, вот ребята и решили обналичить в этом году. К Юбилею, так сказать
Активировали бонусную карту?
угу..от Газпромбанка))
Орлов утром другое говорил.похоже позвонили ему.
вот кому бы молчать, так этой пи..ерской птице
Комментарий удален модератором
Ну тогда еще пенку как в крайнем матче с Махачкалой)
А я вот помню "неакцентированный" наступ Ренана на Кейта Бальде.
- У вас 50 пенальти в 30 играх!
- А вы помните, 95 лет назад нашему сопернику один раз пенальти не поставили...
Господи, отдайте уже им это чемпионство и пускай уже изрукоблудят себя до смерти всем кагалом. Ей богу, слоган Зенита: Никогда не сдавайся - позорься до конца!
Как сейчас помню: 1857 год, в гости к "Зениту" приезжает "Шеффилд" ("Шеффилд" тогда только появился, у "Зенита" уже тогда был юбилей, а других клубов вообще не было). На 30-й минуте прадедушка Миллера выходит к воротам, но судьи свистят офсайд, хотя на повторе было видно, что офсайда нет. А поскольку тогда ещё не было правила, что делать, если свистнули офсайд, то назначали пенальти в ворота "Зенита".

Тогда ещё грунт в Санкт-Петербурге был из молочной пены, поэтому даже после подкатов игроки вставали в белоснежной форме. Оттуда и повелось - мол, в цветах "Зенита" нет чёрного.
Засчитать пенальти в ворота другого клуба, потому, что не поставили со Спартаком?
Даа уж.
Это называется "бартер" или "взаимозачет", вполне в духе времени. Пейджеры и бумажные карты вспомнили, можно и такую форму экономических отношений восстановить. Тем более, что платёжные терминалы всё равно уже не работают.
Но мы то можем вспомнить раз в 5 больше таких матчей!!! Поэтому питерцам бы лучше помолчать. Без очков видно как тащат клуб к победе в 2х турнирах.
Как думаете когда Зенит обгонит Краснодар, в личной встрече, или же уже к жтому моменту Зенит будет лидером ( не читать через букву П)
Врет и не краснеет
