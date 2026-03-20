Орлов про пенальти «Зенита»: «Сколько раз команда недополучала 11-метровые? Вспомните историю матчей. Был момент, когда в ворота «Спартака» не назначили, я вел репортаж»

Орлов: сколько раз «Зенит» недополучал 11-метровых, которые зарабатывал?.

Комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о большом количестве пенальти в пользу «Зенита».

За последние три матча во всех турнирах сине-бело-голубые пробили пять 11-метровых.

«Да нет, ну ребят… Во-первых, сколько раз «Зенит» недополучал 11-метровые, которые зарабатывал? Вспомните историю всех матчей. Ну что вы?!

Я никогда не забуду: «Зенит» играет со «Спартаком » в Москве. Я вел репортаж. И там был момент, когда в ворота «Спартака» не назначили пенальти. Я помню такой момент. И другие были моменты, даже в недавних матчах. Всегда у «Зенита » есть моменты, когда судьи… Но они так и ко всем остальным», – сказал Орлов.