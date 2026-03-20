  Соболев о праздновании в маске для снорклинга: «Не понял жест «Спартака». Поступил неправильно, мог получить красную. Реально считаю, что ситуация с Умяровым – не фол»
Соболев о праздновании в маске для снорклинга: «Не понял жест «Спартака». Поступил неправильно, мог получить красную. Реально считаю, что ситуация с Умяровым – не фол»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своем праздновании гола «Спартаку» в маске для снорклинга

Московский клуб показал плавательную маску с изображением Соболева на коробке в своем предматчевом ролике. Игра 21-го тура Мир РПЛ завершилась победой «Зенита» (2:0).

Расскажи о том, как ты решил подготовить на игру со «Спартаком» маску для подводного плавания.

– Я целиком ролик не видел, мне просто показали момент про меня. Я подумал: «Ну, раз вы так, то давайте тогда маску купим, тоже посмеемся». Почему нет?

Если честно, я не очень понял этот жест «Спартака». Я про них полтора-два года вообще слова плохого не говорил, максимальное уважение к клубу проявил. А тут они пытаются меня задеть, пошутить надо мной. Нет, я не обиделся, просто не очень понял. Еще после игры какое-то видео выложили, опять про какие-то там маски для ныряния... Ну камон, вы серьезно?

Семак знал о твоем намерении отметить гол в маске?

– Понятно, что с Сергеем Богдановичем я это не обсуждал. Вообще ни с кем не обсуждал. Но я опять же понимал, что если забью на десятой минуте, то с маской отмечать не буду. А тут посмотрел на табло – 43-я минута. Думаю: «Определенный риск есть. Ну ладно, сделаю». Благо все обошлось в этой ситуации с Умяровым. Я реально считаю, что это не фол, но эпизод можно было развернуть как хочешь. Вполне мог получить вторую желтую и подвести команду. Конечно, так делать нельзя, я поступил абсолютно неправильно по отношению к команде. Больше так делать не буду.

А если молодые ребята из академии «Зенита» посмотрели матч и теперь захотят делать так же?

– Повторюсь: это огромный риск. Мог получить красную при 1:0, и неизвестно, чем бы все обернулось. Был бы антигероем, – заявил Соболев.

Реально, Буратино, сначала делаю, потом думаю. Мозг там размером с грецкий орех где-то
Ответ YaRiTiCK
У ядра грецкого ореха хоть извилины есть...
Ответ YaRiTiCK
Не оскорбляйте Буратино, таким сравнением
Мальчик Саша, 29 годиков. Решил, что он будет плохим мальчиком, набедокурил, получил по шапке и был поставлен в угол. Теперь извиняется, говорит что больше так не будет.
Ответ Ебздрогыч
Спортсу самому не зашкварно создавать свои же аккаунты по типу Ездрогыча и комментировать каждую новость через 2 секунды после ее появления ждя накрутки плюсов и трафика 🤣
Ответ Dane Rossi
Пуш уведомление приходит сразу. Если кто то пытается подняться в рейтинге болельщиков, то это нормально пытаться прокомментировать как можно быстрее и почти гарантом собрать лайков даже какой-нибудь банальностью.
Но конечно акк спортса более вероятен, комментариев то не хватает под новостями про Спартак и Зенит.
Для лучшего усвоения оштрафовать на месячную зряплату. Он ведь прекрасно знал что получит ЖК.
Ответ Александр Жердин
Он прекрасно знал, что получит ЖК, но также еще знал, что не получит КК. Это в Спартаке он их получал, теперь ситуация изменилась
«- А может это потому, что ты м….к?
- Хорошая версия, многое объясняет»
Тело забивает с пенальти, а потом ещё рот открывает.., аххаха
То что команду подвёл, он осознал, а то что выставил себя идиотом, не осознал, бывает.
Соболев стал снова хорошим?))
Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
Весь уровень интеллекта был отображен на его лице, когда он стоял перед камерой в маске. Было в этом даже что-то жутковатое.
Не мог...не в "Зените"...не в этом сезоне.....
Материалы по теме
Карасев должен был удалить Соболева за «безрассудный контакт с головой» Умярова, решила ЭСК. Решения о неудалении Вендела и пенальти за фол Ву – правильные
сегодня, 11:08
Бителло: «Соболев – хороший игрок, у него качественный период в игре. Но не только он такой в «Зените», там много качественных футболистов»
сегодня, 01:15
Соболев должен играть в старте «Зенита», считает его первый тренер: «Дуран ничего не показывает, как и Луис Энрике на позиции форварда»
вчера, 15:53
Рекомендуем
Главные новости
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
13 минут назадРеклама
Де ла Фуэнте о заявлении главы КОНМЕБОЛ про Финалиссиму: «Ну, для танго нужны двое. Испания хотела сыграть этот матч, мы с федерацией настаивали на этом»
14 минут назад
Роман Шаронов: «Сын слушает рэп, дочь – кей-поп. Но когда я в машине прошу что-то поставить, они ставят музыку с нормальным вкусом. Эминем – единственный, кого могу слушать из рэпа»
35 минут назад
Сборная Испании показала выездную форму к ЧМ-2026. Кремовый комплект посвящен литературе и языку страны и украшен узором, вдохновленным элементами книг и рукописей
48 минут назадФото
Доннарумма, Барелла, Эспозито, Тонали, Кьеза, Бастони, Калафьори, Димарко – в составе Италии на стыковые матчи ЧМ-2026
52 минуты назад
Подземную парковку под провалившимся полем школьного стадиона в Орске закрыли до исправления нарушений. Спортс’’ делал репортаж о ситуации
сегодня, 12:34
Дело Смолова о драке в «Кофемании» рассмотрят в суде 1 апреля, сообщила адвокат экс-форварда «Краснодара»
сегодня, 12:37
Сборная Германии показала выездную форму к ЧМ-2026 – темно-синюю с голубыми деталями
сегодня, 12:23Фото
Матч «Динамо» – «Зенит» обслужит Иванов, на игру «Спартака» и «Рубина» назначен Шафеев, «Краснодара» и «Пари НН» – Сухой
сегодня, 12:10
Сборная Аргентины показала выездную форму к ЧМ-2026 – черную с синими узорами и эмблемой чемпиона мира
сегодня, 12:01Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о двух матчах без голов с игры у «Зенита»: «Реализация подводит, к сожалению. Иногда все получается, иногда нет. Нужно терпеть, работать и верить, что сможем улучшить этот компонент»
5 минут назад
Матчи «Зенит» – «Спартак» и «Динамо» – «Краснодар» в Кубке России пройдут 8 апреля, игра «Крылья Советов» – ЦСКА состоится 7-го
17 минут назад
Экс-хавбек Австралии Паарталу о поездке в КНДР в 2017-м во время испытаний ракет: «Портье сказал: вы бы увидели ракету над отелем, если бы прибыли в 6 утра»
сегодня, 12:09
Чемпионат Франции. «Ланс» против «Анже», «ПСЖ» Сафонова проведет матч в субботу, «Монако» Головина – в воскресенье
сегодня, 11:48
Прокопов верно не назначил пенальти в пользу «Краснодара» после падения Батчи, решила ЭСК: «Макарчук стремился сыграть в мяч, соперник сам инициирует контакт, выставляя ногу»
сегодня, 11:24
Уже послезавтра «Локомотив» сыграет с «Акроном». Приходите всей семьей на матч красно-зеленых – получайте скидку по промокоду СПОРТС30
сегодня, 11:00Реклама
Расулов, Воронов, Васильев, Данилов, Окишор, Пестряков – в итоговом составе молодежной сборной России на товарищеские матчи в марте
сегодня, 10:58
Кафанов о вызове 5 вратарей в сборную: «Все играют стабильно хорошо. Трое еще не выходили в составе сборной, есть желание дать кому-то из них дебютировать»
сегодня, 10:45
Сильянов о целях «Локо» после вылета из Кубка: «Я уже ничего не хочу загадывать. В любой момент может наступить неудачный период. Лучше двигаться от игры к игре, стараясь побеждать»
сегодня, 10:30
Чемпионат Германии. «Лейпциг» против «Хоффенхайма», «Бавария», «Байер» и «Боруссия» сыграют в субботу
сегодня, 10:13
Рекомендуем