Соболев о праздновании в маске для снорклинга: «Не понял жест «Спартака». Поступил неправильно, мог получить красную. Реально считаю, что ситуация с Умяровым – не фол»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своем праздновании гола «Спартаку» в маске для снорклинга.
Московский клуб показал плавательную маску с изображением Соболева на коробке в своем предматчевом ролике. Игра 21-го тура Мир РПЛ завершилась победой «Зенита» (2:0).
– Расскажи о том, как ты решил подготовить на игру со «Спартаком» маску для подводного плавания.
– Я целиком ролик не видел, мне просто показали момент про меня. Я подумал: «Ну, раз вы так, то давайте тогда маску купим, тоже посмеемся». Почему нет?
Если честно, я не очень понял этот жест «Спартака». Я про них полтора-два года вообще слова плохого не говорил, максимальное уважение к клубу проявил. А тут они пытаются меня задеть, пошутить надо мной. Нет, я не обиделся, просто не очень понял. Еще после игры какое-то видео выложили, опять про какие-то там маски для ныряния... Ну камон, вы серьезно?
– Семак знал о твоем намерении отметить гол в маске?
– Понятно, что с Сергеем Богдановичем я это не обсуждал. Вообще ни с кем не обсуждал. Но я опять же понимал, что если забью на десятой минуте, то с маской отмечать не буду. А тут посмотрел на табло – 43-я минута. Думаю: «Определенный риск есть. Ну ладно, сделаю». Благо все обошлось в этой ситуации с Умяровым. Я реально считаю, что это не фол, но эпизод можно было развернуть как хочешь. Вполне мог получить вторую желтую и подвести команду. Конечно, так делать нельзя, я поступил абсолютно неправильно по отношению к команде. Больше так делать не буду.
– А если молодые ребята из академии «Зенита» посмотрели матч и теперь захотят делать так же?
– Повторюсь: это огромный риск. Мог получить красную при 1:0, и неизвестно, чем бы все обернулось. Был бы антигероем, – заявил Соболев.
Но конечно акк спортса более вероятен, комментариев то не хватает под новостями про Спартак и Зенит.
- Хорошая версия, многое объясняет»
Меру. Степень. Глубину.