Подземную парковку под провалившимся полем школьного стадиона в Орске закрыли до исправления нарушений. Спортс’’ делал репортаж о ситуации

Парковку под под провалившимся стадионом школы в Орске временно закрыли.

Подземную парковку под стадионом школы №38 в Орске, где в сентябре 2025 года обвалился грунт, закрыли до исправления нарушений, пишет «Урал56».

В октябре 2025 года автор Спортса’’ Любовь Курчавова опубликовала репортаж из Орска, где провалилось школьное футбольное поле .

Сейчас этого обрушения нет. Часть нарушений, выявленных в ходе проверки, исправлена, однако некоторые оставлены без изменений. В частности, не исправлена система пожарной безопасности.

Решением прокуратуры работа объекта приостановлена до полного устранения нарушений. Ориентировочно – на 6 месяцев.

Ранее Роспотребнадзор подал в суд на владельца парковки из-за нарушений правил ее содержания.

