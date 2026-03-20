  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Подземную парковку под провалившимся полем школьного стадиона в Орске закрыли до исправления нарушений. Спортс’’ делал репортаж о ситуации
Парковку под под провалившимся стадионом школы в Орске временно закрыли.

Подземную парковку под стадионом школы №38 в Орске, где в сентябре 2025 года обвалился грунт, закрыли до исправления нарушений, пишет «Урал56».

В октябре 2025 года автор Спортса’’ Любовь Курчавова опубликовала репортаж из Орска, где провалилось школьное футбольное поле.

Сейчас этого обрушения нет. Часть нарушений, выявленных в ходе проверки, исправлена, однако некоторые оставлены без изменений. В частности, не исправлена система пожарной безопасности.

Решением прокуратуры работа объекта приостановлена до полного устранения нарушений. Ориентировочно – на 6 месяцев.

Ранее Роспотребнадзор подал в суд на владельца парковки из-за нарушений правил ее содержания.

В Орске провалилось школьное футбольное поле. У нас много вопросов к этой странной истории

Кто выиграет ЛЧ?25662 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Урал56.Ру»
происшествия
logoпремьер-лига Россия
любительский футбол
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не забудьте сообщить о торжественном открытии.
Кстати, люди паркующиеся под стадионом считаются занимающимися спортом?
Ответ Ю. Евгеньевич
Подошёл ближе чем 500 метров к стадиону - ты в статистике и спортсмен)
Ответ Ю. Евгеньевич
Конечно, просто их относят в графу "спортивный андерграунд"
говорят,что после ремонта на ней будет ловить МАX
А как они исправят фундаментальное нарушение в виде самого наличия этой парковки под футбольным полем?!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
