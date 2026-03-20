Дело Смолова о драке в «Кофемании» рассмотрят в суде 1 апреля, сообщила адвокат экс-форварда «Краснодара»
Мировой судья Пресненского района Москвы 1 апреля приступит к рассмотрению дела в отношении Федора Смолова.
Экс-форвард «Краснодара» и сборной России обвиняется по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» после драки в «Кофемании» в конце мая прошлого года.
В среду стало известно, что прокуратура утвердила обвинение в отношении Смолова, ему может грозить до трех лет лишения свободы.
«Уголовное дело в отношении Федора Смолова поступило в суд, на 1 апреля назначено заседание по существу», – рассказала адвокат футболиста Варвара Кнутова.
Судья: 1 апреля никому не верю!
Но, при всей моей нелюбви к личности, именно личности, Смолова, я не считаю, что он заслужил реальный срок, там напротив тоже хитрые рожи, любители срубить денег!
Сколько упоминаний про неё благодаря этому персонажу)