  • Дело Смолова о драке в «Кофемании» рассмотрят в суде 1 апреля, сообщила адвокат экс-форварда «Краснодара»
Мировой судья Пресненского района Москвы 1 апреля приступит к рассмотрению дела в отношении Федора Смолова.

Экс-форвард «Краснодара» и сборной России обвиняется по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» после драки в «Кофемании» в конце мая прошлого года.

В среду стало известно, что прокуратура утвердила обвинение в отношении Смолова, ему может грозить до трех лет лишения свободы.

«Уголовное дело в отношении Федора Смолова поступило в суд, на 1 апреля назначено заседание по существу», – рассказала адвокат футболиста Варвара Кнутова.

Адвокат Смолова про дело о драке в «Кофемании»: «Шансы на освобождение Федора от уголовной ответственности за судебным штрафом весьма высокие»

Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Подтвердилось, что Федор не был пьян, вел себя корректно, конфликт спровоцировал не он. Потерпевший вообще под горячую руку попал»

Для этого дела еще и дату идеальную подобрали!
Смолов и потерпевший: дают показания
Судья: 1 апреля никому не верю!
Символичная дата для Фёдора Паненки!

Но, при всей моей нелюбви к личности, именно личности, Смолова, я не считаю, что он заслужил реальный срок, там напротив тоже хитрые рожи, любители срубить денег!
Ответ ser91337
Если вы видели видео, то Смолов бьет в щщи тому, кто его не провоцирует, а наоборот пытается разнять. Вряд ли он на тот момент думал о деньгах и о том, что ему врежут.
Ответ ZenitFan
На тот момент не думал, зато потом понял, что на Джордане можно поднять бабок. Ему и так лям насыпали за один удар, а он захотел еще 20) Проверили бы лучше его мед. заключение по поводу серьезности полученных травм. Такой удар от не боксёра и легковеса Федьки не мог нанести такого урона. Усик и Фьюри бы снесли ему челюсть и лицевую кость, но никак не Смолов)
Смолова амбассадором кофемании назначить
Сколько упоминаний про неё благодаря этому персонажу)
Ответ LokoChamp
Амбассадор это кофе)
Судьей будет некий пан Енка.
Идеальная дата.
Административку или условку дадут максимум. Зато потом можно в подкасте рассказать как это было в полных красках
Ответ NektO
Дело уголовное. Какая административка?
Федор Смолов и День дурака. Смотрите в суде 1-го апреля.
В профессиональный праздник, символично
Все посмеёмся)
Адвокат Смолова о драке: «Никакую глазницу потерпевшему Федор не ломал – это старая травма. При такой фактуре оснований в отказе в прекращении дела не имеется, даже с натяжкой»
вчера, 13:32
Адвокат Смолова об инциденте в «Кофемании»: «Федору крикнули оскорбительную фразу. Потерпевший полез в драку, чтобы ее разнять – на видео видно, как он бьет футболиста в живот рукой»
вчера, 12:47
Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Подтвердилось, что Федор не был пьян, вел себя корректно, конфликт спровоцировал не он. Потерпевший вообще под горячую руку попал»
вчера, 12:06
Юрист Алексеев о деле Смолова: «Реальный срок в данной ситуации теоретически не предусмотрен. Обстановка вокруг обвиняемого будет в пользу в него»
18 марта, 20:27
