  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сборная Германии показала выездную форму к ЧМ-2026 – темно-синюю с голубыми деталями
Фото
26

Представлена новая выездная форма сборной Германии.

Сборная Германии и Adidas представили выездную форму к чемпионату мира 2026 года.

Выездной комплект выполнен в темно-синем цвете с белыми и голубыми деталями.

«Диагональные зигзагообразные полосы образуют непрерывный узор по всей футболке. Они вдохновлены классическими элементами дизайна ранних коробок для обуви Adidas.

Глубокий синий базовый цвет напоминает исторические синие тренировочные футболки, которые носила сборная Германии.

Яркие акценты в стиле 1990-х годов обеспечиваются расположенными вертикально светлыми голубыми элементами, придающими дизайну динамичную, но при этом лаконичную структуру», – говорится на сайте Немецкого футбольного союза.

Изображение: dfb.de

Кто выиграет ЛЧ?25774 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Федерации футбола Германии
logoСборная Германии по футболу
logoadidas
игровая форма
logoстиль
logoЧМ-2026
logoЛеон Горетцка
logoНик Вольтемаде
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Выглядят как сборная Аргентины… Хотя постойте
Ответ Peter Parker
Выглядят как сборная Аргентины… Хотя постойте
недооцененный комментарий
Ответ Peter Parker
Выглядят как сборная Аргентины… Хотя постойте
Хорошо 👍🏻
как будто аргентина
Пижама какая-то :)
Это последня форма от Адидаса. Могли бы на прощание посильней постараться
Такое... Лучше бы с зелёной классикой поигрались
Германия и синяя форма) мягко говоря , очень странно)
И как здесь разглядеть Германию?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
