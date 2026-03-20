Сборная Германии показала выездную форму к ЧМ-2026 – темно-синюю с голубыми деталями

Представлена новая выездная форма сборной Германии.

Сборная Германии и Adidas представили выездную форму к чемпионату мира 2026 года.

Выездной комплект выполнен в темно-синем цвете с белыми и голубыми деталями.

«Диагональные зигзагообразные полосы образуют непрерывный узор по всей футболке. Они вдохновлены классическими элементами дизайна ранних коробок для обуви Adidas.

Глубокий синий базовый цвет напоминает исторические синие тренировочные футболки, которые носила сборная Германии.

Яркие акценты в стиле 1990-х годов обеспечиваются расположенными вертикально светлыми голубыми элементами, придающими дизайну динамичную, но при этом лаконичную структуру», – говорится на сайте Немецкого футбольного союза.

Изображение: dfb.de

