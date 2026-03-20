Матч «Динамо» – «Зенит» обслужит Иванов, на игру «Спартака» и «Рубина» назначен Шафеев, «Краснодара» и «Пари НН» – Сухой
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 22-го тура Мир РПЛ.
21 марта (суббота)
«Ахмат» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк
Помощники судьи – Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.
ЦСКА – «Динамо» Махачкала: судья – Антон Фролов
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Алексей Сухой
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Виктор Кулагин.
«Балтика» – «Сочи»: судья – Станислав Матвеев
Помощники судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Маликов; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Алексей Резников.
22 марта (воскресенье)
«Оренбург» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев
Помощники судьи – Денис Петров, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Андрей Иванов.
«Динамо» Москва – «Зенит»: судья – Сергей Иванов
Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Юрий Баскаков.
«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Артем Чистяков
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Сергей Карасев; инспектор – Сергей Французов.
«Локомотив» – «Акрон»: судья – Сергей Цыганок
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Николай Иванов.
