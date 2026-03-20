  • Матч «Динамо» – «Зенит» обслужит Иванов, на игру «Спартака» и «Рубина» назначен Шафеев, «Краснодара» и «Пари НН» – Сухой
Матч «Динамо» – «Зенит» обслужит Иванов, на игру «Спартака» и «Рубина» назначен Шафеев, «Краснодара» и «Пари НН» – Сухой

Иванов – главный судья матча «Динамо» – «Зенит» в РПЛ.

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 22-го тура Мир РПЛ.

21 марта (суббота)

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк 

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Динамо» Махачкала: судья – Антон Фролов 

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Алексей Сухой 

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Сочи»: судья – Станислав Матвеев 

Помощники судьи – Игорь Демешко, Дмитрий Маликов; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Алексей Резников.

22 марта (воскресенье)

«Оренбург» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев 

Помощники судьи – Денис Петров, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Андрей Иванов.

«Динамо» Москва – «Зенит»: судья – Сергей Иванов 

Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Артем Чистяков 

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Сергей Карасев; инспектор – Сергей Французов.

«Локомотив» – «Акрон»: судья – Сергей Цыганок 

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Николай Иванов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
Уже без разницы кто и кого будет судить, ждем очередного скандала.
Очень рад что вы это понимаете. Еще бы и вам и не закрывать глаза во время беспредела
Увы, но с таким "главным по судьям" на улучшения уже и надеяться глупо.
Вы Спартак-то предупредите, а то они же в Оренбург едут, а в заголовке Рубин)
В заголовке же не сказано, что Спартак и Рубин между собой играют. Шафеев отсудит игру в Оренбурге и рванет в Самару ))
Нормально всё. Через Казань в Оренбург и слетают. Чтоб два раза не гонять.
Шафеев на матч Спартака и Рубина??? Интерсно, что это за игра будет....
По интернету сыграют. В картишки
шафеев будет свистеть,а решать будут два заклятых "друга" Спартака ,Москалев и Казанцев.
Интересно,после тура кроме Иванова ещё кого-нибудь будут проклинать?
Да вообще паралельно кто из этого судейского зоопарка кого судит!
На Краснодар назначили самых опытных, явно с одним кабинетом согласовывали.
Ооо, в дурке все стабильно.
Краснодар тоже что-то покупает? 😁
Иванов, как всегда, в самый трудный час призван спасать столетие)
Нападающий Зенита забежал в штрафную, где на него агрессивно посмотрел защитник Динамо (Москва) это пенальти.
Иванов был на ВАРе в обоих матчах Зенита , с Балтикой и Спартаком, где в обоих встречах остались большие вопросы к его деятельности. С Балтикой он чертил линии с офсайдом , со Спартаком игнорировал действия Вендела и Соболева. Теперь он в поле. Он что теперь только Зенит будет обслуживать , его Миллер в штат Газпрома зачислил ?
Совесть потеряна окончательно !
Иванов уже делал взносы в профсоюз МВД?
