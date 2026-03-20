  • Челестини дисквалифицирован на один матч за удаление в матче с «Балтикой». Дополнительного бана не будет
Фабио Челестини избежал дополнительной дисквалификации за удаление.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дисквалифицирован на один матч за удаление в матче 21-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1).

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. Началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

Челестини избежал дополнительной дисквалификации и пропустит один матч  – игру 22-го тура РПЛ против «Динамо» Махачкала 21 марта.

Талалаев дисквалифицирован на 4 матча РПЛ и оштрафован на 300 тысяч рублей после удаления в матче с ЦСКА

Ну и не за что там давать дополнительный бан
Надеюсь, что вся эта ситуация поможет команде и Фабио перезагрузиться и начать играть в хороший футбол
Ответ Влад Безруков
В данном случае всё логично. За эту красную - пропуск матча.
Ответ Влад Безруков
Будет с Мойзесом вместе смотреть на Динамо Махачкала)
4 -1 в пользу Талалаева, и тут обыграли армейца =)
Ответ Хейтер всех Доннарум
Просто разгромил
Ответ Хейтер всех Доннарум
С учётом бюджета и состава уже 10-1 ...
Да, жаль! Ну тут ничего не сделаешь! Есть регламент! Надеюсь все из этого сделают правильные выводы! Ничего не случилось! Победы придут! ЦВБП!!!
Ответ Василий Иванов
Только маленький вопросик: Когда?
Ну ,в принципе по этому конфликту всё верно .
Удивило лишь ненаказание второго тренера Балтики и тех ,кто из запасных обеих команд участвовал в заварушке.
4 матча для Талалаева дают понимание, что все его выходки сходят ему с рук
Ответ Рубин2003
Андрей Викторович, он наш родной. Это ж не псих зарубежный. Это их надо из нашего футбола гнать поганой метлой.
Ответ Рубин2003
Ага, Талалаев в отличии от Чиполино не шел в чужую тех. зону быковать,

Это швейцару сошло с рук все.
Все логично и адекватно.
Не позавидуешь сейчас Челестини. Эмоционально сорвался и матч за матчем поражения. Так и сломаться можно. Хорошо хоть не стали сильно наказывать, иначе точно бы конкретно сломали психологически. Может и нужен был такой импульс, чтобы клуб перезагрузился?
Ответ Вова Пупкин
А Вы уверены, что это перезагрузка, а не усугубляющейся кризис. У нас в следующем матче Мопеда не будет.
Ответ Некорректный туберкулез
То, что сильно не наказали Челестини, это уже хорошо. А сможет ли команда перезагрузиться или это только усугубит и без того незавидное положение клуба - покажет время. Лично я, желаю ЦСКА первый вариант.
А ведь Махачкала может сделать дисквалификацию Челистини пожизненной
ЭСК и КДК правил и футбол совсем не понимают. У них Кармо вбежал в техническую зону Балтики и толкнул в спину тренера "не в конфронтационный манере" ))) Это чудо какое то, а не ЭСК ) Им хоть что делай, всё божья роса будет.
Талалаев всех меньше должно быть наказание, он всего лишь выбил мяч который был "не в игре".
