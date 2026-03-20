Челестини дисквалифицирован на один матч за удаление в матче с «Балтикой». Дополнительного бана не будет
Фабио Челестини избежал дополнительной дисквалификации за удаление.
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дисквалифицирован на один матч за удаление в матче 21-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1).
В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. Началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.
Челестини избежал дополнительной дисквалификации и пропустит один матч – игру 22-го тура РПЛ против «Динамо» Махачкала 21 марта.
Талалаев дисквалифицирован на 4 матча РПЛ и оштрафован на 300 тысяч рублей после удаления в матче с ЦСКА
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Надеюсь, что вся эта ситуация поможет команде и Фабио перезагрузиться и начать играть в хороший футбол
Удивило лишь ненаказание второго тренера Балтики и тех ,кто из запасных обеих команд участвовал в заварушке.
Это швейцару сошло с рук все.
Талалаев всех меньше должно быть наказание, он всего лишь выбил мяч который был "не в игре".