  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль, Педри, Хейсен, Родри, Жоан Гарсия, Кубарси, Кукурелья, Ферран – в составе Испании на матчи с Сербией и Египтом
Объявлен состав сборной Испании на мартовские матчи.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте огласил состав национальной команды на предстоящие матчи с Сербией (27 марта) и Египтом (30 марта). 

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Жоан Гарсия («Барселона»). 

Защитники: Маркос Льоренте («Атлетико»), Педро ПорроТоттенхэм»), Эмерик Лапорт («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Дин Хейсен («Реал»), Кристиан Москера («Арсенал»), Марк КукурельяЧелси»), Алехандро Гримальдо («Байер»). 

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин СубимендиАрсенал»), Педри («Барселона»), Пабло ФорнальсБетис»), Карлос Солер («Реал Сосьедад»), Дани Ольмо («Барселона»), Фермин Лопес («Барселона»). 

Нападающие: Йереми ПиноКристал Пэлас»), Алекс БаэнаАтлетико»), Андер БарренечеаРеал Сосьедад»), Виктор МуньосОсасуна»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Ферран ТорресБарселона»), Борха ИглесиасСельта»), Ламин Ямаль («Барселона»). 

Кто выиграет ЛЧ?25768 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Королевской испанской футбольной федерации
logoСборная Египта по футболу
logoДавид Райя
logoЖоан Гарсия
logoУнаи Симон
logoАлекс Ремиро
logoТоттенхэм
logoЭмерик Лапорт
logoМаркос Льоренте
logoПедро Порро
logoПау Кубарси
logoМарк Кукурелья
logoДин Хейсен
logoКристиан Москера
logoЧелси
logoБайер
logoАрсенал
logoМанчестер Сити
logoПедри
logoМартин Субименди
logoПабло Форнальс
logoБетис
logoФермин Лопес
logoДани Ольмо
logoКарлос Солер
logoАтлетико
logoКристал Пэлас
logoЙереми Пино
logoАлекс Баэна
logoАндер Барренечеа
logoФерран Торрес
logoРеал Сосьедад
logoОсасуна
logoВиктор Муньос Вильянуэва
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
logoСельта
logoБорха Иглесиас
logoбундеслига Германия
logoРодри
logoСборная Сербии по футболу
logoЛуис де ла Фуэнте
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Испании по футболу
logoАтлетик
logoАлекс Гримальдо
logoМикель Ойарсабаль
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лысый мясник сейчас опять всю основу Барсы выставит, надо же Египет срочно побеждать. И Гарсию вопреки своему любимцу Симону поставит. А то, ишь ты, травмы он избежал😼
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ямаль всего 2 матча в отборе сыграл и в обоих матчах был заменен, Педри сыграл 4 матча отбора из 6 и только в 1 матче отыграл всю игру, остальные игроки Барсы даже не основные игроки в сборной и используются как игроки ротации. Лучше бы писали как садист Флик ставил Ямала играть в кубковых матчах по 90 минут против команд из сегунды
Оххх...сейчас Ламина и Педри будут по 90+ минут гонять, кааайф. Еще Жоана спецом поставит в ворота после повреждения, а на ЧМ он не выйдет на поле ни разу...
пол состава - игроки Барселоны
Ответ cektor
Это еще не всех вызвали
Ждем от Педри 2 по 90
Ответ Krogan_
И от Ямаля. А то давно пубалгии не было, непорядок🙃
Вообще, если бы сборную решили бы собрать из одних только игроков Барселоны, то получилась бы вполне себе неплохая команда
Жоан Гарсия
Эрик Гарсия-Кубарси-Мартин-Бальде
Берналь-Педри
Ямаль-Фермин-Ольмо
Торрес
Ответ XavIniesta2008-2015
Буквально стартовый состав против Ньюкасла минус Канселу, Рафинья и Левандовски
Ответ Родя Раскольников
Да
Писать зеленых ребят из Ла Масии было бы глупостью. А тут самый малоопытный - Берналь, который уже более-менее понял вкус взрослого футбола и может выходить на поле в сложных матчах
Как всегда Испанию тащат игроки Барселоны
Надеюсь лысый черт не загоняет Педри до травмы.
Полузащита огонь и это ещё без Фабиана Руиса, Гави и Мерино
Ну и зачем... Зачем таскать на откровенно проходные и легкие матчи и так загруженных, где только можно, игроков!

Неужели нет в Испании игроков на обкатку талантливых...
Ответ ser91337
Тут уже подготовка к ЧМ идёт, что бы сформировать окончательную заявку:) Хорошо что лысый Гави не додумался позвать:)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
