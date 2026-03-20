Ямаль, Педри, Хейсен, Родри, Жоан Гарсия, Кубарси, Кукурелья, Ферран – в составе Испании на матчи с Сербией и Египтом
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте огласил состав национальной команды на предстоящие матчи с Сербией (27 марта) и Египтом (30 марта).
Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Жоан Гарсия («Барселона»).
Защитники: Маркос Льоренте («Атлетико»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Эмерик Лапорт («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Дин Хейсен («Реал»), Кристиан Москера («Арсенал»), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»).
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди («Арсенал»), Педри («Барселона»), Пабло Форнальс («Бетис»), Карлос Солер («Реал Сосьедад»), Дани Ольмо («Барселона»), Фермин Лопес («Барселона»).
Нападающие: Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Алекс Баэна («Атлетико»), Андер Барренечеа («Реал Сосьедад»), Виктор Муньос («Осасуна»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Ферран Торрес («Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта»), Ламин Ямаль («Барселона»).
Жоан Гарсия
Эрик Гарсия-Кубарси-Мартин-Бальде
Берналь-Педри
Ямаль-Фермин-Ольмо
Торрес
Писать зеленых ребят из Ла Масии было бы глупостью. А тут самый малоопытный - Берналь, который уже более-менее понял вкус взрослого футбола и может выходить на поле в сложных матчах
Неужели нет в Испании игроков на обкатку талантливых...