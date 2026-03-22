  Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
35

Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»

Во Франции проходят матчи 27-го тура Лиги 1.

В пятницу «Ланс» одержал крупную победу над «Анже» в 27-м туре Лиги 1 (5:1).

В субботу «ПСЖ» Матвея Сафонова в гостях уверенно разобрался с «Ниццей» (4:0).

В воскресенье «Монако» Александра Головина проводит выездной матч против «Лиона», «Марсель» примет «Лилль». 

22 марта 14:00, Групама Стэдиум
Лион
Перерыв
1 - 0
0′
Монако
Перерыв
  Шулц
42’
40’
Головин
Лион
Грейф, Тальяфико, Ниакате, Мата, Мера, Эндрик, Морейра, Мангаля, Толиссо, Хатебур, Шулц
Запасные: Абнер, де Карвальо, Нарти, Фофана, Карабец, Дескам, Канго, Тессманн, Геззаль
1тайм
Монако:
Градецки, Фас, Керер, Закария, Головин, Аденгра, Бамба, Камара, Тезе, Балогун, Аклиуш
Запасные: Кен, Кулибали, Бирет, Фати, Мависса Элеби, Уаттара, Диатта, Идумбо-Музамбо, Дайер
Лига 1 Франция. 27 тур
22 марта 16:15, Роазон Парк
Ренн
Не начался
Мец
Лига 1 Франция. 27 тур
22 марта 16:15, Стад Жан Буэн
Париж
Не начался
Гавр
Лига 1 Франция. 27 тур
20 марта 19:45, Болларт-Делелис
Ланс
Завершен
5 - 1
Анже
Матч окончен
81’
ван ден Бомен   Капель
Томассон   Силла
81’
  Юдоль
72’
71’
Машин   Аруна
71’
Анен   Синате
70’
Белькебла   Куркуль
Сотока   Фофана
70’
Эдуар   Сен-Максимен
69’
Товен   Сима
69’
62’
  Машин
58’
Мутон   Рао-Лисоа
  Эдуар
48’
Сангаре   Булатович
46’
  Сангаре
39’
  Эдуар
25’
  Товен
13’
Ланс
Риссер, Сарр, Ганиу, Челик, Сотока, Товен, Юдоль, Томассон, Сангаре, Абдельхамид, Эдуар
Запасные: Ланн, Сен-Максимен, Сима, Бермон, Фофана, Горжлен, Булатович, Гарнье, Силла
Анже:
Пона, Анен, Лефор, Камара, Луар, ван ден Бомен, Белькебла, Сбаи, Мутон, Белькдим, Машин
Запасные: Бамба, Рао-Лисоа, Биэнла, Ляона, Куркуль, Аруна, Синате, Капель
Лига 1 Франция. 27 тур
21 марта 16:00, Стадиум де Тулуз
Тулуза
Завершен
1 - 0
Лорьян
Матч окончен
90’
+10’
Макенго
Деннум
86’
Сидибе   Сауэр
84’
  Коррейя да Силва
81’
79’
Ле Бри   Кацерис
73’
Дьенг   Сумано
73’
Дермэйн   Тосин
70’
Файе
Идальго   Каманси
65’
Расселл-Роу   Коррейя да Силва
64’
47’
Кадью
Идальго
5’
Тулуза
Рест, Николайсен, Кумбасса, Маккензи, Сидибе, Диоп, Кассерес, Деннум, Гбоо, Расселл-Роу, Идальго
Запасные: Мчиндра, Сауэр, Восса, Виньоло, Коррейя да Силва, Азизи, Хауг, Каманси, Бакуш
Лорьян:
Мвого, Файе, Аджей, Йонгва, Дермэйн, Макенго, Куасси, Авом, Кадью, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Монье, Кацерис, Тосин, Блей, Сумано, Камара, Акакпо, Семеду, Сануси
Лига 1 Франция. 27 тур
21 марта 18:00, Аббе-Дешам
Осер
Завершен
3 - 0
Брест
Матч окончен
Менса   Акпа
84’
Намасо   Ахамада
84’
81’
Кулибали   Ле Гуэн
76’
Шотар   Макалу
76’
Гиндо   Локо
72’
Мбуп
  Намасо
70’
65’
Шотар
65’
Дина-Эбимбе   Балде
Февр   Казимир
64’
  Око
58’
57’
Дина-Эбимбе
46’
Тузар   Мбуп
42’
Диас
  Око
24’
Оппегор   Де Персен
8’
Леон
6’
Осер
Леон, Менса, Око, Диоманде, Си, Намасо, Оппегор, Дануа, Овусу, Февр, Синайоко
Запасные: Диуссе, Сиссоко, Де Персен, Сеная, Акпа, Ахамада, Сьерральта, Казимир, Мара
Брест:
Кудер, Гиндо, Кулибали, Диас, Лала, Маньетти, Шотар, Дина-Эбимбе, Тузар, Дель Кастийо, Лабо-Ласкари
Запасные: Зогбе, Маецки, Мбуп, Локо, Макалу, Балде, Ле Гуэн
Лига 1 Франция. 27 тур
21 марта 20:05, Альянц Ривьера
Ницца
Завершен
0 - 4
ПСЖ
Матч окончен
85’
  Заир-Эмери
81’
  Дро Фернандес
76’
Мендеш   Дро Фернандес
76’
Д. Дуэ   Гонсалу Рамуш
76’
Кварацхелия   Мбайе
Ваи   Оморуйи
72’
Данте   Абди
71’
Диоп   Будаш
65’
64’
Ли Кан Ин   Дембеле
Ндайшиме
61’
49’
  Д. Дуэ
43’
Меюлю   Бералдо
42’
  Мендеш
16’
Меюлю
Ницца
Диуф, Ба, Данте, Менди, Диоп, Бар, Будауи, Ндайшиме, Сансон, Клосс, Ваи
Запасные: Кулибали, Луше, Оморуйи, Абди, Ванхаутте, Гоувейя, Будаш, Дюпе, Оппонг
ПСЖ:
Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Забарный, Заир-Эмери, Меюлю, Витинья, Ли Кан Ин, Мендеш, Кварацхелия, Д. Дуэ
Запасные: Мбайе, Марин, Бералдо, Дембеле, Маркиньос, Шевалье, Дро Фернандес, Гонсалу Рамуш
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Кто выиграет ЛЧ?39198 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
35 комментариев
Удачи Сафонову 🇷🇺
Желаю сыграть на 0️⃣
По идее Шевалье должен выйти в старте.
Просто интересно, по какой логике Мотю должны в запас отправить?
Осер что творят ?! На первых минутах матча красную получили… и дальше пошел вынос Бреста! Уже 3-0… Осер нормально и в равных составах выигрывать не мог, а тут видите в меньшинстве прорвало… молодцы )))
Лион - Монако, Марсель - Лилль хорошие матчи должны быть.
Надо помочь Ницце выйти в пердив — подальше от еврокубков.
Главное чтоб бесхарактерный марсель туда не попал
Лион сильно разочаровал в Европе, но и монегаски те ещё позорники. Тоже самое чморсель и лилия
Все молодцы по сравнению с Ниццей. Лиллю не повезло попасть на Эмери.
Молодцы ПСЖ и Страсбург, остальные просто опозорились, а ниццу я даже в расчет брать не буду, эта не команда, а фиг пойми что. на успешного выступления лилльки особо и не надеялся, в Лион очень верил что они как минимум до финала дойдут, но умудрились у себя дома позорно слить какой-то сельте, да там и судейка помог гостям
Экспериментальная схема у ПСЖ.
Весёлый день у Мендеша. Вышел в нападении, пенальти пробил.
Четвёртого ЦЗ выпускает Энрике))
Уже третью КК должен был получать Ndayishimiye. Арбитру видимо просто не хотелось писать его фамилию в отчёте. Наглядный пример до чего доводит бездействие судей. Ли Канг чудом избежал тяжёлой травмы. Но он в Мортал Комбате и не такое терпел.
