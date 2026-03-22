Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»

Во Франции проходят матчи 27-го тура Лиги 1.
В пятницу «Ланс» одержал крупную победу над «Анже» в 27-м туре Лиги 1 (5:1).
В субботу «ПСЖ» Матвея Сафонова в гостях уверенно разобрался с «Ниццей» (4:0).
В воскресенье «Монако» Александра Головина проводит выездной матч против «Лиона», «Марсель» примет «Лилль».
Чемпионат Франции
27-й тур
Лион
Грейф, Тальяфико, Ниакате, Мата, Мера, Эндрик, Морейра, Мангаля, Толиссо, Хатебур, Шулц
Запасные: Абнер, де Карвальо, Нарти, Фофана, Карабец, Дескам, Канго, Тессманн, Геззаль
Монако:
Градецки, Фас, Керер, Закария, Головин, Аденгра, Бамба, Камара, Тезе, Балогун, Аклиуш
Запасные: Кен, Кулибали, Бирет, Фати, Мависса Элеби, Уаттара, Диатта, Идумбо-Музамбо, Дайер
Ланс
Риссер, Сарр, Ганиу, Челик, Сотока, Товен, Юдоль, Томассон, Сангаре, Абдельхамид, Эдуар
Запасные: Ланн, Сен-Максимен, Сима, Бермон, Фофана, Горжлен, Булатович, Гарнье, Силла
Анже:
Пона, Анен, Лефор, Камара, Луар, ван ден Бомен, Белькебла, Сбаи, Мутон, Белькдим, Машин
Запасные: Бамба, Рао-Лисоа, Биэнла, Ляона, Куркуль, Аруна, Синате, Капель
Расселл-Роу Коррейя да Силва
Тулуза
Рест, Николайсен, Кумбасса, Маккензи, Сидибе, Диоп, Кассерес, Деннум, Гбоо, Расселл-Роу, Идальго
Запасные: Мчиндра, Сауэр, Восса, Виньоло, Коррейя да Силва, Азизи, Хауг, Каманси, Бакуш
Лорьян:
Мвого, Файе, Аджей, Йонгва, Дермэйн, Макенго, Куасси, Авом, Кадью, Ле Бри, Дьенг
Запасные: Монье, Кацерис, Тосин, Блей, Сумано, Камара, Акакпо, Семеду, Сануси
Осер
Леон, Менса, Око, Диоманде, Си, Намасо, Оппегор, Дануа, Овусу, Февр, Синайоко
Запасные: Диуссе, Сиссоко, Де Персен, Сеная, Акпа, Ахамада, Сьерральта, Казимир, Мара
Брест:
Кудер, Гиндо, Кулибали, Диас, Лала, Маньетти, Шотар, Дина-Эбимбе, Тузар, Дель Кастийо, Лабо-Ласкари
Запасные: Зогбе, Маецки, Мбуп, Локо, Макалу, Балде, Ле Гуэн
Ницца
Диуф, Ба, Данте, Менди, Диоп, Бар, Будауи, Ндайшиме, Сансон, Клосс, Ваи
Запасные: Кулибали, Луше, Оморуйи, Абди, Ванхаутте, Гоувейя, Будаш, Дюпе, Оппонг
ПСЖ:
Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Забарный, Заир-Эмери, Меюлю, Витинья, Ли Кан Ин, Мендеш, Кварацхелия, Д. Дуэ
Запасные: Мбайе, Марин, Бералдо, Дембеле, Маркиньос, Шевалье, Дро Фернандес, Гонсалу Рамуш
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
