Карасев должен был удалить Соболева за «безрассудный контакт с головой» Умярова, решила ЭСК. Решения о неудалении Вендела и пенальти за фол Ву – правильные

Карасев ошибочно не удалил Соболева в матче «Зенит» – «Спартак».

ЭСК РФС опубликовала решения по матчу 21-го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Спартак» (2:0), где главным арбитром был Сергей Карасев.

«1. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва»

Время по таймеру: 20-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока команды «Зенит» Вендела

Решение: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Зенит» Вендела

Голосование: единогласно

Мотивировка:

Действие Вендела, совершившего движение ногой низкой интенсивности в игрока «Спартак-Москва» Романа Зобнина, наказывается вынесением предупреждения.

В действии Вендела нет чрезмерной силы или жестокости.

Судья правильно расценил ситуацию и вынес желтую карточку.

2. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва»

Время по таймеру: 65-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не выносить второе предупреждение в матче игроку команды «Зенит» Александру Соболеву

Решение: судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Зенит» Александру Соболеву

Голосование: единогласно

Мотивировка:

Александр Соболев видит игрока «Спартак-Москва» Наиля Умярова и выставляет руку в его сторону, совершая безрассудный контакт с головой.

Судье следовало вынести предупреждение игроку «Зенита» и удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче.

3. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва»

Время по таймеру: 78-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота команды «Спартак-Москва» после видеопросмотра

Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Спартак-Москва» после видеопросмотра

Голосование: единогласно

Мотивировка:

Игрок «Зенита» Педро играет в мяч, выполняя передачу, после чего Кристофер Ву («Спартак-Москва»), коснувшись, но не сыграв акцентированно в мяч, совершает безрассудный наступ открытой стопой на голеностоп соперника.

ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, и судья после видеопросмотра правильно назначил пенальти и вынес предупреждение игроку «Спартак-Москва» за безрассудное поведение», – говорится в публикации ЭСК.