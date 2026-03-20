Карасев должен был удалить Соболева за «безрассудный контакт с головой» Умярова, решила ЭСК. Решения о неудалении Вендела и пенальти за фол Ву – правильные
ЭСК РФС опубликовала решения по матчу 21-го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Спартак» (2:0), где главным арбитром был Сергей Карасев.
«1. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва»
Время по таймеру: 20-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока команды «Зенит» Вендела
Решение: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Зенит» Вендела
Голосование: единогласно
Мотивировка:
Действие Вендела, совершившего движение ногой низкой интенсивности в игрока «Спартак-Москва» Романа Зобнина, наказывается вынесением предупреждения.
В действии Вендела нет чрезмерной силы или жестокости.
Судья правильно расценил ситуацию и вынес желтую карточку.
2. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва»
Время по таймеру: 65-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи не выносить второе предупреждение в матче игроку команды «Зенит» Александру Соболеву
Решение: судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Зенит» Александру Соболеву
Голосование: единогласно
Мотивировка:
Александр Соболев видит игрока «Спартак-Москва» Наиля Умярова и выставляет руку в его сторону, совершая безрассудный контакт с головой.
Судье следовало вынести предупреждение игроку «Зенита» и удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче.
3. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва»
Время по таймеру: 78-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота команды «Спартак-Москва» после видеопросмотра
Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Спартак-Москва» после видеопросмотра
Голосование: единогласно
Мотивировка:
Игрок «Зенита» Педро играет в мяч, выполняя передачу, после чего Кристофер Ву («Спартак-Москва»), коснувшись, но не сыграв акцентированно в мяч, совершает безрассудный наступ открытой стопой на голеностоп соперника.
ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, и судья после видеопросмотра правильно назначил пенальти и вынес предупреждение игроку «Спартак-Москва» за безрассудное поведение», – говорится в публикации ЭСК.
Тут за сам факт удара прямая красная. В обычной жизни, если людей в живот пинать, можно, как минимум, административку получить, а то и вовсе уголовку.
Справедливости ради , Тормену тогда тоже не удалили за наступ в матче против Зенита.
Вышло безрассудно по незнанию
Ему же во время эфира советники по другому обьяснили, по Соболеву
