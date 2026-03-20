  • Карасев должен был удалить Соболева за «безрассудный контакт с головой» Умярова, решила ЭСК. Решения о неудалении Вендела и пенальти за фол Ву – правильные
ЭСК РФС опубликовала решения по матчу 21-го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Спартак» (2:0), где главным арбитром был Сергей Карасев.

«1. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва» 

Время по таймеру: 20-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока команды «Зенит» Вендела

Решение: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Зенит» Вендела

Голосование: единогласно

Мотивировка: 

Действие Вендела, совершившего движение ногой низкой интенсивности в игрока «Спартак-Москва» Романа Зобнина, наказывается вынесением предупреждения.

В действии Вендела нет чрезмерной силы или жестокости. 

Судья правильно расценил ситуацию и вынес желтую карточку.

2. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва» 

Время по таймеру: 65-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не выносить второе предупреждение в матче игроку команды «Зенит» Александру Соболеву

Решение: судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Зенит» Александру Соболеву

Голосование: единогласно

Мотивировка: 

Александр Соболев видит игрока «Спартак-Москва» Наиля Умярова и выставляет руку в его сторону, совершая безрассудный контакт с головой. 

Судье следовало вынести предупреждение игроку «Зенита» и удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче.

3. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва» 

Время по таймеру: 78-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота команды «Спартак-Москва» после видеопросмотра

Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Спартак-Москва» после видеопросмотра

Голосование: единогласно

Мотивировка: 

Игрок «Зенита» Педро играет в мяч, выполняя передачу, после чего Кристофер Ву («Спартак-Москва»), коснувшись, но не сыграв акцентированно в мяч, совершает безрассудный наступ открытой стопой на голеностоп соперника. 

ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, и судья после видеопросмотра правильно назначил пенальти и вынес предупреждение игроку «Спартак-Москва» за безрассудное поведение», – говорится в публикации ЭСК.

Движение ногой низкой интенсивности - это лучшая фраза для описания российского футбола!
Ответ Ебздрогыч
Должен был сломать ребра и вот тогда по их мнению надо было удалять, бред. После остановки игры был удар ногой в живот, а сильный он был или не сильный это красная карточка, ведь был умышленный удар игрока ногой в живот.
Ответ Александр С_1116879108
Открытый перелом с кровью тогда да , а так крови нет, нет фола.
Нет чрезмерной силы и жестокости? А судьи не забыли, что мы говорим об ударе бутсами в живот? Тем более, что удар ногой футболиста. Как измерили силу? Типа, если у Зобнина нет разрыва селезенки, то удар не сильный был?
Тут за сам факт удара прямая красная. В обычной жизни, если людей в живот пинать, можно, как минимум, административку получить, а то и вовсе уголовку.
Ответ Peter Parker
Думаю теперь любой фанат Спартака может бить членов ЭСК в живот без чрезмерной силы и жестокости😀
Ответ Peter Parker
Почему-то не учитывают , что это неигровой эпизод.
Справедливости ради , Тормену тогда тоже не удалили за наступ в матче против Зенита.
Так и что дальше делать с этим решением?
Ответ Buho
Подтереться
Ответ Abdul Aziz
Остается только это…
Низкой интенсивности))) во новояз какой! Это потому что он в газовой футболке наверно, был бы в спартаковской - интенсивность была бы высокая.
Ответ Милдронат Бромантанов
ЭСК: Синяя, значит холодная, получается интенсивность низкая. А красная, это горячая, значит интенсивность высокая.
Ну и где Чердак и прочие проходимцы, которые говорили, что в моменте с локтем Соболева даже нарушения нет!
Ответ Ебздрогыч
Он сказал что дельфин не видел его и из за этого оправдывал
Ответ Ебздрогыч
Да чердак уже на карту получил бонус от ГрязьПрома, и даже не вникает в решение ЭСК
Безрассудный наступ! Тургенев не знал, что на русском можно составить такое
Ответ smoker
У игроков зенита неакцентированные наступы, у игроков спартака - безрассудные. Главное не перепутать.
Ответ smoker
Там наступил же Ву, который не знал, что на русском так наступать нельзя )

Вышло безрассудно по незнанию
Что Жора ответит на это решение??
Ему же во время эфира советники по другому обьяснили, по Соболеву
"Судье следовало вынести предупреждение игроку «Зенита» и удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче"
Ну всё правильно в кои то веки.Соболева нужно было удалять,100% вторая жёлтая.Уже никто не понимает,что свистят судьи,а что нет.После каждого матча разговоров про футбол практически нет,только про судей,ВАР,тренера-неадеквата из Балтики и т.д.
Насчёт Вендела, конечно, цирк.
На Черданцеве клоунский колпак уже поистрепался.
Ответ U
Знаете, сколько их у него? На каждый эфир новый.
