Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»

Стартовал 27-й тур Бундеслиги сезона-2025/26.

«Лейпциг» разгромил «Хоффенхайм» (5:0) в пятницу в стартовом матче 27-го тура Бундеслиги.

В субботу «Бавария» разобралась с «Унионом» (4:0), «Байер» на выезде не справился с «Хайденхаймом» (3:3), «Боруссия» Дортмунд одолела «Гамбург» (3:2).

В воскресенье «Штутгарт» приедет в гости к «Аугсбургу».

Чемпионат Германии 

27-й тур

Бундеслига Германия. 27 тур
22 марта 14:30, Мева Арена
Майнц
Первый тайм
0 - 0
0′
Айнтрахт Ф
Титц
1’
Майнц
Бац, Пош, да Кошта, Кор, Мвене, Ли Чжэ Сон, Сано, Небель, Видмер, Беккер, Титц
Запасные: Ляйтш, Кавасаки, Зиб, Рисс, Потульски, Мэлоуни, Вайпер, Ферачниг, Бевинг
1тайм
Айнтрахт Ф:
Цеттерер, Браун, Аменда, Теате, Коллинз, Шаиби, Ларссон, Доан, Баойя, Буркардт, Калимуэндо
Запасные: Хейлунд, Амаимуни-Эшгуяб, Схири, Узун, Эбнуталиб, Граль, Баум, Кнауфф, Аррхов
Бундеслига Германия. 27 тур
20 марта 19:30, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг
Завершен
5 - 0
Хоффенхайм
Матч окончен
Раум   Финкгрефе
82’
  Хенрихс
78’
76’
Бернардо   Дамар
Ромуло   Хардер
76’
Баку   Хенрихс
76’
69’
Туре   Кэмпбелл
69’
Лемперле   Морстедт
Диоманде   Нуса
66’
Шлагер   Бандзузи
66’
46’
Гранач   Хайдари
46’
Аслани   Крамарич
2тайм
Перерыв
  Груда
44’
  Баумгартнер
30’
23’
Бернардо
  Баумгартнер
21’
  Груда
17’
Орбан
14’
РБ Лейпциг
Вандевордт, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Шлагер, Диоманде, Ромуло, Груда
Запасные: Хенрихс, Хардер, Битшиабу, Бандзузи, Нуса, Гомис, Финкгрефе, Бакайоко, Цингерле
1тайм
Хоффенхайм:
Бауманн, Бернардо, Кабак, Гранач, Цоуфал, Туре, Прасс, Премель, Бургер, Лемперле, Аслани
Запасные: Лессиг, Бебу, Морстедт, Акпогума, Дамар, Крамарич, Филипп, Хайдари, Кэмпбелл
Бундеслига Германия. 27 тур
21 марта 14:30, Фольксваген-Арена
Вольфсбург
Завершен
0 - 1
Вердер
Матч окончен
90’
+6’
Битенкур   Шметгенс
Маер
90’
+5’
Йенц
90’
+2’
85’
Нджинма   Муса
Мэле   Дагим
79’
Винисиус   Арнольд
79’
Амура   Сиогаи
73’
Винд   Маер
73’
68’
  Нджинма
Линдстрем   Виммер
64’
61’
Штарк   Кулибали
61’
Мбангула   Агу
2тайм
Перерыв
Йенц
39’
Вольфсбург
Грабара, Кульеракис, Йенц, Белосьян, Амура, Линдстрем, Мэле, Винисиус, Эриксен, Кумбеди, Винд
Запасные: Виммер, Арнольд, Пейчинович, Мюллер, Герхардт, Сиогаи, Вавро, Маер, Дагим
1тайм
Вердер:
Бакхаус, Деман, Фридль, Штарк, Сугавара, Пуэртас, Битенкур, Мбангула, Шмид, Грюлль, Нджинма
Запасные: Шмидт, Агу, Топп, Кольке, Кулибали, Чович, Шметгенс, Муса
Бундеслига Германия. 27 тур
21 марта 14:30, Альянц Арена
Бавария
Завершен
4 - 0
Унион Берлин
Матч окончен
Горетцка   Erblin Osmani
87’
Гнабри   Кардозо
87’
76’
Триммель   Юранович
Ким Мин Чжэ   Ито
71’
  Гнабри
67’
61’
Бурджу   Чжон Ву Ен
61’
Кемляйн   Крал
Упамекано   Бишоф
61’
Карл   Геррейру
61’
  Кейн
49’
46’
Нсоки   Роте
46’
Скарке   Илич
2тайм
Перерыв
  Гнабри
45’
+1’
  Олисе
43’
37’
Дуки
30’
Кверфельд
Упамекано
3’
Бавария
Урбиг, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Лаймер, Станишич, Горетцка, Киммих, Гнабри, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Erblin Osmani, Прескотт, Бишоф, Делла Ровере, Ито, Кардозо, Геррейру, Офли, Павич
1тайм
Унион Берлин:
Реннов, Нсоки, Кверфельд, Дуки, Кен, Хедира, Кемляйн, Хаберер, Триммель, Скарке, Бурджу
Запасные: Клаус, Чжон Ву Ен, Крал, Ансах, Диогу Лейте, Роте, Юранович, Берк, Илич
Бундеслига Германия. 27 тур
21 марта 14:30, Фойт-Арена
Хайденхайм
Завершен
3 - 3
Байер
Матч окончен
Буш
90’
+6’
Бек
90’
89’
Куанса
87’
Андрих   Кофан
  Пирингер
85’
Дорш   Бек
83’
83’
Маза
82’
Тилльман   Эрманн
82’
Алеиш Гарсия   Фернандес
79’
  Шик
74’
Алеиш Гарсия
  Пирингер
72’
Кербер   Пирингер
64’
Конте   Конте
64’
Кербер
63’
  Беренс
56’
54’
Терье   Телла
Шеппнер   Нихьюс
46’
46’
Поку   Терье
Гимбер   Ференбах
46’
2тайм
Перерыв
39’
Шик
35’
  Шик
Шеппнер
25’
22’
  Тилльман
Хайденхайм
Рамай, Гимбер, Майнка, Беренс, Буш, Дорш, Шеппнер, Кербер, Конте, Зивзивадзе, Динкчи
Запасные: Феллер, Ференбах, Нихьюс, Траоре, Хонзак, Шиммер, Пирингер, Бек, Конте
1тайм
Байер:
Флеккен, Гримальдо, Куанса, Андрих, Калбрет, Алеиш Гарсия, Паласиос, Поку, Тилльман, Маза, Шик
Запасные: Омлин, Фернандес, Телла, Кофан, Бласвих, Эрманн, Тап, Хофманн, Терье
Бундеслига Германия. 27 тур
21 марта 14:30, РейнЭнергиШтадион
Кельн
Завершен
3 - 3
Боруссия М
Матч окончен
Кайнц
90’
+1’
90’
Райтц
88’
Онора   Матино
88’
Скалли   Фридрих
Мартель
86’
85’
Штегер   Болин
85’
Кастроп   Ульрих
  Мартель
84’
Майна   Вальдшмидт
77’
Ахе   Бюльтер
77’
Эль Мала   Кайнц
77’
Тильманн
76’
Мартель
73’
Озкаджар
71’
71’
Табакович
Йоуханнессон   Чавес
70’
Нойманн   Тильманн
70’
Каминьски
61’
60’
  Кастроп
Швэбе
52’
2тайм
Перерыв
Йоуханнессон
38’
20’
  Зандер
  Ахе
7’
  Эль Мала
4’
1’
  Кастроп
Кельн
Швэбе, Лунн Хансен, Озкаджар, ван ден Берг, Нойманн, Мартель, Йоуханнессон, Эль Мала, Каминьски, Майна, Ахе
Запасные: Кайнц, Бюльтер, Цилер, Вальдшмидт, Тильманн, Чавес, Ньянг, Кеббинг, Хайнц
1тайм
Боруссия М:
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Штегер, Онора, Кастроп, Энгельхардт, Райтц, Скалли, Табакович
Запасные: Рейна, Мохья, Болин, Матино, Перейра Кардозу, Кьяродиа, Фридрих, Ульрих, Нойхаус
Бундеслига Германия. 27 тур
21 марта 17:30, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Завершен
3 - 2
Гамбург
Матч окончен
Нмеча   Брандт
90’
+6’
Рюэрсон
90’
+4’
90’
+1’
Омари   Филипп
90’
+1’
Микельбрансис   Домпе
  Бенсебайни
84’
79’
Кенигсдорффер   Штанге
  Гирасси
78’
  Бенсебайни
73’
72’
Микельбрансис
68’
Отеле   Бальде
68’
Отеле
67’
Фабиу Виейра   Даунс
Забитцер   Чуквуэмека
58’
Свенссон   Фабиу Силва
58’
Реджани   Бенсебайни
46’
Адейеми   Гирасси
46’
2тайм
Перерыв
Адейеми
45’
+4’
45’
+4’
Ремберг
Нмеча
45’
38’
  Локонга
19’
  Отеле
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Реджани, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Забитцер, Рюэрсон, Адейеми, Байер
Запасные: Зюле, Бенсебайни, Ян Коуто, Брандт, Фабиу Силва, Майер, Озджан, Гирасси, Чуквуэмека
1тайм
Гамбург:
Хойер, Торунарига, Вушкович, Омари, Мухайм, Ремберг, Локонга, Микельбрансис, Отеле, Кенигсдорффер, Фабиу Виейра
Запасные: Тангвик, Даунс, Штанге, Эльфадли, Гренбек, Филипп, Бальде, Гочолейшвили, Домпе
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

7 комментариев
За Баварию и главное чтобы без травм.
Дортмунд так держать ✊✊✊
Сказка Хоффенхайма закончилась - это было понятно ещё по предыдущим встречам
Сказка Хоффенхайма закончилась - это было понятно ещё по предыдущим встречам
лига конференций самое то для них в данный момент
лига конференций самое то для них в данный момент
А кто сказал , что потом лучше будет ?
Такого сезона может опять лет 10 не быть )
