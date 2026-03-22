Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»

Стартовал 27-й тур Бундеслиги сезона-2025/26.

«Лейпциг » разгромил «Хоффенхайм » (5:0) в пятницу в стартовом матче 27-го тура Бундеслиги.

В субботу «Бавария » разобралась с «Унионом» (4:0), «Байер » на выезде не справился с «Хайденхаймом» (3:3), «Боруссия » Дортмунд одолела «Гамбург» (3:2).

В воскресенье «Штутгарт» приедет в гости к «Аугсбургу».

Чемпионат Германии

27-й тур

Бундеслига Германия. 27 тур 21 марта 14:30, Фольксваген-Арена Вольфсбург Завершен 0 - 1 Вердер Матч окончен 90’ +6’ Битенкур Шметгенс Маер 90’ +5’ Йенц 90’ +2’ 85’ Нджинма Муса Мэле Дагим 79’ Винисиус Арнольд 79’ Амура Сиогаи 73’ Винд Маер 73’ 68’ Нджинма

Линдстрем Виммер 64’ 61’ Штарк Кулибали 61’ Мбангула Агу 2 тайм Перерыв Йенц 39’ Вольфсбург Грабара, Кульеракис, Йенц, Белосьян, Амура, Линдстрем, Мэле, Винисиус, Эриксен, Кумбеди, Винд Запасные: Виммер, Арнольд, Пейчинович, Мюллер, Герхардт, Сиогаи, Вавро, Маер, Дагим 1 тайм Вердер: Бакхаус, Деман, Фридль, Штарк, Сугавара, Пуэртас, Битенкур, Мбангула, Шмид, Грюлль, Нджинма Запасные: Шмидт, Агу, Топп, Кольке, Кулибали, Чович, Шметгенс, Муса

Бундеслига Германия. 27 тур 21 марта 14:30, Фойт-Арена Хайденхайм Завершен 3 - 3 Байер Матч окончен Буш 90’ +6’ Бек 90’ 89’ Куанса 87’ Андрих Кофан Пирингер

85’ Дорш Бек 83’ 83’ Маза 82’ Тилльман Эрманн 82’ Алеиш Гарсия Фернандес 79’ Шик

74’ Алеиш Гарсия Пирингер

72’ Кербер Пирингер 64’ Конте Конте 64’ Кербер 63’ Беренс

56’ 54’ Терье Телла Шеппнер Нихьюс 46’ 46’ Поку Терье Гимбер Ференбах 46’ 2 тайм Перерыв 39’ Шик 35’ Шик

Шеппнер 25’ 22’ Тилльман

Хайденхайм Рамай, Гимбер, Майнка, Беренс, Буш, Дорш, Шеппнер, Кербер, Конте, Зивзивадзе, Динкчи Запасные: Феллер, Ференбах, Нихьюс, Траоре, Хонзак, Шиммер, Пирингер, Бек, Конте 1 тайм Байер: Флеккен, Гримальдо, Куанса, Андрих, Калбрет, Алеиш Гарсия, Паласиос, Поку, Тилльман, Маза, Шик Запасные: Омлин, Фернандес, Телла, Кофан, Бласвих, Эрманн, Тап, Хофманн, Терье

Бундеслига Германия. 27 тур 21 марта 14:30, РейнЭнергиШтадион Кельн Завершен 3 - 3 Боруссия М Матч окончен Кайнц 90’ +1’ 90’ Райтц 88’ Онора Матино 88’ Скалли Фридрих Мартель 86’ 85’ Штегер Болин 85’ Кастроп Ульрих Мартель

84’ Майна Вальдшмидт 77’ Ахе Бюльтер 77’ Эль Мала Кайнц 77’ Тильманн 76’ Мартель 73’ Озкаджар 71’ 71’ Табакович Йоуханнессон Чавес 70’ Нойманн Тильманн 70’ Каминьски 61’ 60’ Кастроп

Швэбе 52’ 2 тайм Перерыв Йоуханнессон 38’ 20’ Зандер

Ахе

7’ Эль Мала

4’ 1’ Кастроп

Кельн Швэбе, Лунн Хансен, Озкаджар, ван ден Берг, Нойманн, Мартель, Йоуханнессон, Эль Мала, Каминьски, Майна, Ахе Запасные: Кайнц, Бюльтер, Цилер, Вальдшмидт, Тильманн, Чавес, Ньянг, Кеббинг, Хайнц 1 тайм Боруссия М: Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Штегер, Онора, Кастроп, Энгельхардт, Райтц, Скалли, Табакович Запасные: Рейна, Мохья, Болин, Матино, Перейра Кардозу, Кьяродиа, Фридрих, Ульрих, Нойхаус

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское

