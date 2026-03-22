Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»

Стартовал 27-й тур Бундеслиги сезона-2025/26.
«Лейпциг» разгромил «Хоффенхайм» (5:0) в пятницу в стартовом матче 27-го тура Бундеслиги.
В субботу «Бавария» разобралась с «Унионом» (4:0), «Байер» на выезде не справился с «Хайденхаймом» (3:3), «Боруссия» Дортмунд одолела «Гамбург» (3:2).
В воскресенье «Штутгарт» приедет в гости к «Аугсбургу».
Чемпионат Германии
27-й тур
Майнц
Бац, Пош, да Кошта, Кор, Мвене, Ли Чжэ Сон, Сано, Небель, Видмер, Беккер, Титц
Запасные: Ляйтш, Кавасаки, Зиб, Рисс, Потульски, Мэлоуни, Вайпер, Ферачниг, Бевинг
Айнтрахт Ф:
Цеттерер, Браун, Аменда, Теате, Коллинз, Шаиби, Ларссон, Доан, Баойя, Буркардт, Калимуэндо
Запасные: Хейлунд, Амаимуни-Эшгуяб, Схири, Узун, Эбнуталиб, Граль, Баум, Кнауфф, Аррхов
РБ Лейпциг
Вандевордт, Раум, Лукеба, Орбан, Баку, Баумгартнер, Зайвальд, Шлагер, Диоманде, Ромуло, Груда
Запасные: Хенрихс, Хардер, Битшиабу, Бандзузи, Нуса, Гомис, Финкгрефе, Бакайоко, Цингерле
Хоффенхайм:
Бауманн, Бернардо, Кабак, Гранач, Цоуфал, Туре, Прасс, Премель, Бургер, Лемперле, Аслани
Запасные: Лессиг, Бебу, Морстедт, Акпогума, Дамар, Крамарич, Филипп, Хайдари, Кэмпбелл
Вольфсбург
Грабара, Кульеракис, Йенц, Белосьян, Амура, Линдстрем, Мэле, Винисиус, Эриксен, Кумбеди, Винд
Запасные: Виммер, Арнольд, Пейчинович, Мюллер, Герхардт, Сиогаи, Вавро, Маер, Дагим
Вердер:
Бакхаус, Деман, Фридль, Штарк, Сугавара, Пуэртас, Битенкур, Мбангула, Шмид, Грюлль, Нджинма
Запасные: Шмидт, Агу, Топп, Кольке, Кулибали, Чович, Шметгенс, Муса
Бавария
Урбиг, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Лаймер, Станишич, Горетцка, Киммих, Гнабри, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Erblin Osmani, Прескотт, Бишоф, Делла Ровере, Ито, Кардозо, Геррейру, Офли, Павич
Унион Берлин:
Реннов, Нсоки, Кверфельд, Дуки, Кен, Хедира, Кемляйн, Хаберер, Триммель, Скарке, Бурджу
Запасные: Клаус, Чжон Ву Ен, Крал, Ансах, Диогу Лейте, Роте, Юранович, Берк, Илич
Хайденхайм
Рамай, Гимбер, Майнка, Беренс, Буш, Дорш, Шеппнер, Кербер, Конте, Зивзивадзе, Динкчи
Запасные: Феллер, Ференбах, Нихьюс, Траоре, Хонзак, Шиммер, Пирингер, Бек, Конте
Байер:
Флеккен, Гримальдо, Куанса, Андрих, Калбрет, Алеиш Гарсия, Паласиос, Поку, Тилльман, Маза, Шик
Запасные: Омлин, Фернандес, Телла, Кофан, Бласвих, Эрманн, Тап, Хофманн, Терье
Кельн
Швэбе, Лунн Хансен, Озкаджар, ван ден Берг, Нойманн, Мартель, Йоуханнессон, Эль Мала, Каминьски, Майна, Ахе
Запасные: Кайнц, Бюльтер, Цилер, Вальдшмидт, Тильманн, Чавес, Ньянг, Кеббинг, Хайнц
Боруссия М:
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Штегер, Онора, Кастроп, Энгельхардт, Райтц, Скалли, Табакович
Запасные: Рейна, Мохья, Болин, Матино, Перейра Кардозу, Кьяродиа, Фридрих, Ульрих, Нойхаус
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Реджани, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Забитцер, Рюэрсон, Адейеми, Байер
Запасные: Зюле, Бенсебайни, Ян Коуто, Брандт, Фабиу Силва, Майер, Озджан, Гирасси, Чуквуэмека
Гамбург:
Хойер, Торунарига, Вушкович, Омари, Мухайм, Ремберг, Локонга, Микельбрансис, Отеле, Кенигсдорффер, Фабиу Виейра
Запасные: Тангвик, Даунс, Штанге, Эльфадли, Гренбек, Филипп, Бальде, Гочолейшвили, Домпе
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
Таблица Чемпионата Германии
Статистика Чемпионата Германии
Такого сезона может опять лет 10 не быть )