  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич о пенальти «Зенита»: «Безобразнейший! Кукуян принял правильное решение, а его зовут на ВАР. Я пять раз крутил – где там фол?»
90

Генич о пенальти «Зенита»: «Безобразнейший! Кукуян принял правильное решение, а его зовут на ВАР. Я пять раз крутил – где там фол?»

Генич о пенальти «Зенита»: безобразнейший, не вижу, где там фол.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о пенальти, назначенном в пользу «Зенита» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:0).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым

«Мы видим, что в каждом матче «Зенит» бьет пенальти, а то и не один. Это вообще безобразнейший пенальти. Безобразнейший!

Ровно такой же пенальти уже в этом сезоне был назначен в матче «Балтика» – «Сочи» в первом круге. Тогда в ЭСК признали, что пенальти левый. Признали, что это была ошибка арбитров и ВАР.

Сейчас ровно такая же ситуация. Причем в поле принимает решение Кукуян правильное, а его зовут на ВАР. Где там можно было увидеть… Я пять раз крутил туда, сюда… Ну где?

Кукуян озвучил, что это фол по неосторожности. Где там фол?» – сказал Генич в эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Кто выиграет ЛЧ?25156 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoПавел Кукуян
logoДинамо Махачкала
logoсудьи
logoСослан Кагермазов
logoМатч ТВ
logoБалтика
ЭСК РФС
logoСочи
видеоповторы
logoКонстантин Генич
Коммент.Шоу
logoДаниил Кондаков
90 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кукуян принял правильное решение, а его зовут на ВАР. ..
Ну и не изменяй свое решение,Кукуяну ли кукана бояться?Стой на своем до конца,не прогибайся под вар...Но,увы,слабы люди и судьи духом своим.
Ответ Сергей Круг
Кукуян принял правильное решение, а его зовут на ВАР. .. Ну и не изменяй свое решение,Кукуяну ли кукана бояться?Стой на своем до конца,не прогибайся под вар...Но,увы,слабы люди и судьи духом своим.
Кукуян видел на поле только само падение. Когда его позвали к монитору, там можно было разглядеть детально и по отдельным кадрам, и в движении. Вот что он там увидел для назначения? Он же прекрасно знает решение ЭСК по пеналю в матче Балтика - Сочи. Причём судьи на ВАР должны знать не хуже. Для чего было лезть куда не надо?
Ответ Сергей Круг
Кукуян принял правильное решение, а его зовут на ВАР. .. Ну и не изменяй свое решение,Кукуяну ли кукана бояться?Стой на своем до конца,не прогибайся под вар...Но,увы,слабы люди и судьи духом своим.
Их там толпа целая. боится огрести после матча, что дебилами их выставил.
Похоже, Константин принял твердое решение оказаться на бирже труда )
Ответ Shago
Похоже, Константин принял твердое решение оказаться на бирже труда )
Уже знает, какое решение примет ЭСК, поэтому и вылез) слишком палевно получилось, придется признаться
Ответ Shago
Похоже, Константин принял твердое решение оказаться на бирже труда )
На Окко хочет))
У нас чо только у Карася из судей остались яйца, чтобы после просмотра ВАР не менять своё решение, если оно и так верное?!
Ответ Евгений Сидоров
У нас чо только у Карася из судей остались яйца, чтобы после просмотра ВАР не менять своё решение, если оно и так верное?!
Он и без вара в последнем матче справился
Ответ Евгений Сидоров
У нас чо только у Карася из судей остались яйца, чтобы после просмотра ВАР не менять своё решение, если оно и так верное?!
карась заранее знает как свистеть правильно, его не надо через вар поправлять
Генич типичный приспособленец. Понял куда сейчас ветер думает, а это надо критиковать судейство, так и действует
Ответ Рубин2003
Генич типичный приспособленец. Понял куда сейчас ветер думает, а это надо критиковать судейство, так и действует
Ооо, понеслась. Т. е. ему надо было говорить, что фол был, пенка ровная? 😁
Если я скажу, что завтра утром рассвет наступит, я тоже к чему-то приспособлюсь?
Ответ Рубин2003
Генич типичный приспособленец. Понял куда сейчас ветер думает, а это надо критиковать судейство, так и действует
Сколько лет живу и порой удивляюсь насколько порой люди предпочитают жить в мире иллюзий и в своём пузыре, лишь бы не замечать окружающую действительность. Скажите честно, у вас ни разу не мелькает мысль, что комментаторы честно выполняют свою работу и высказывают то, что действительно думают? Или у вас везде заговоры?
Пытаюсь понять логику Генича: "Кукуян принимает правильное решение, а его зовут на ВАР..." Но если после просмотра судья меняет свое решение, значит оно изначально было ошибочный. Зачем Геничу писать кипятком о изначально "правильном решении судьи". В недавнем матче, кажется Карасева позвали к монитору, но он не изменил свое изначально принятое решение. Кукуян принял решение, которое посчитал правильным, а вопли Генича основаны на рефлексии и попытке подстроиться под раздуваемый хейт.
Ответ Виталик Украинский
Пытаюсь понять логику Генича: "Кукуян принимает правильное решение, а его зовут на ВАР..." Но если после просмотра судья меняет свое решение, значит оно изначально было ошибочный. Зачем Геничу писать кипятком о изначально "правильном решении судьи". В недавнем матче, кажется Карасева позвали к монитору, но он не изменил свое изначально принятое решение. Кукуян принял решение, которое посчитал правильным, а вопли Генича основаны на рефлексии и попытке подстроиться под раздуваемый хейт.
Пытаюсь понять логику написанного. Сам понял, что наваял? Орфографию и пунктуацию я опускаю. Кавычек наставил столько, что не знаешь, где они заканчиваются. В общем, смысл — два, правописание — КОЛ.

Больше: https://sinonim.org/orfo#res
Ответ igo3
Пытаюсь понять логику написанного. Сам понял, что наваял? Орфографию и пунктуацию я опускаю. Кавычек наставил столько, что не знаешь, где они заканчиваются. В общем, смысл — два, правописание — КОЛ. Больше: https://sinonim.org/orfo#res
Хотя бы твоя логика понятна: пук... и все.
Интересно было бы переговоры с ВАР послушать…
Я вот в трансляции тоже пенальти не увидел, но хотелось бы услышать еще мнение жены Генича по этому поводу
Ролик нужен, где внизу идет этот момент, а вверху Генич и Баженов давятся от смеха и льют воду изо ртов)
Генич - пенальный камертон
Так его просто позвали на ВАР голосом Миллера.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
