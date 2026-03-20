Генич о пенальти «Зенита»: «Безобразнейший! Кукуян принял правильное решение, а его зовут на ВАР. Я пять раз крутил – где там фол?»

Генич о пенальти «Зенита»: безобразнейший, не вижу, где там фол.

Комментатор «Матч ТВ » Константин Генич высказался о пенальти, назначенном в пользу «Зенита » в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России с махачкалинским «Динамо » (1:0).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым .

«Мы видим, что в каждом матче «Зенит» бьет пенальти, а то и не один. Это вообще безобразнейший пенальти. Безобразнейший!

Ровно такой же пенальти уже в этом сезоне был назначен в матче «Балтика» – «Сочи» в первом круге. Тогда в ЭСК признали, что пенальти левый. Признали, что это была ошибка арбитров и ВАР.

Сейчас ровно такая же ситуация. Причем в поле принимает решение Кукуян правильное, а его зовут на ВАР. Где там можно было увидеть… Я пять раз крутил туда, сюда… Ну где?

Кукуян озвучил, что это фол по неосторожности. Где там фол?» – сказал Генич в эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу».