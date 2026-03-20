Мойзес тренировался отдельно от ЦСКА после отстранения из-за конфликта с Челестини («СЭ»)

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза сегодня провел первую тренировку отдельно от команды после отстранения, сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист занимался под присмотром двух специалистов штаба армейцев.

Ранее появилась информация , что бразилец лишен возможности тренироваться с основной командой после перепалки с главным тренером Фабио Челестини.

Конфликт возник в раздевалке после поражения армейцев от «Краснодара» (0:4) в FONBET Кубке России.

