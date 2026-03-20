Мойзес тренировался отдельно от ЦСКА после отстранения из-за конфликта с Челестини («СЭ»)

Мойзес сегодня тренировался отдельно.

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза сегодня провел первую тренировку отдельно от команды после отстранения, сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист занимался под присмотром двух специалистов штаба армейцев.

Ранее появилась информация, что бразилец лишен возможности тренироваться с основной командой после перепалки с главным тренером Фабио Челестини.

Конфликт возник в раздевалке после поражения армейцев от «Краснодара» (0:4) в FONBET Кубке России.

Мойзес «усомнился в компетентности» Челестини при всей команде после 0:4 от «Краснодара» (Иван Карпов)

Кошмар ЦСКА продолжается: Мойзес наехал на Челестини – теперь отстранен от основы

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Верим в команду и тренера! Каким бы не был лидером Мойзес, но ставить себя выше команды и клуба нельзя!

Но напрягает даже другое. В ЦСКА сор из избы никогда не выносили. Кто и зачем решил сливать инфу журналистам. Нам эти скандалы и интриги в ЦСКА не нужны!
Журналюги столько елея вылили на команду зимой, что невозможно было не поскользнуться!
Ответ Юрий Король
привет брейдо
Интересно что вообще произошло, зимой прям претенденты на титул были, игроков взяли которых хотели, а по итогу все посыпалось
Ответ Алексей Филиппов
Снежный ком. Тяжелая игра в Грозном, удаление с Динамо, тяжелый выезд против Балтики с низким блоком, который трудно вскрыть, потом выезд в Краснодар с двумя удалениями. Безнадежной игра выглядела только в Краснодаре, и то, проигрывали только один мяч, вели по сумме двух встреч, а потом Рейс с Мойзесом заруинили все шансы.
Ответ Алексей Филиппов
Ничего не взяли. Понахватали, что плохо лежало. Нужны были покупки за 15 - 20 млн. Но никого не нашли.
https://www.sports.ru/football/1117038669-aleksej-berezuczkij-pokinul-trenerskij-shtab-czska-po-semejnym-obstoya.html

вот она, точка отсчета всех неудач. после этого, все, что происходило с командой, было "в минус"
Ответ Чемпион Людей
А на что мог бы Лёха повлиять. Разве он отвечал за стартовый состав, тактику выбирал на матч.
Ответ Чемпион Людей
Согласен. Лёша всё знал. Летом челес не успел свою команду привести.. и жену
Все что не убивает делает нас сильнее…но сначала инвалидами😂 прорвемся🔥 это был шажок назад для разгона💪
Мойзесу бы аккуратнее, тут "один" сказал не то и вообще в палате оказался
Почему именно "под присмотром"?) Мойзеса теперь боятся в клубе?
Ответ Vamosalaplaya
Почему именно "под присмотром"?) Мойзеса теперь боятся в клубе?
Чтобы не нашкодил
ЦСКА весной так бодро плодит сюжеты, что сам футбол уже идет как дополнительный контент)
Такое так сразу не происходит, значит что-то случилось ещё во время предсезонки
Что значит "отдельно от ЦСКА "??? Он в ЦСКА... отдельно от основной группы игроков? Журналюги неграмотнейшие
