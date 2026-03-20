В России появится ГОСТ на футбольные ворота для детских площадок: «Разработка связана с трагическими случаями. Мы насчитали не менее 5 смертей детей за 12 месяцев»

В России появится ГОСТ на футбольные ворота для детских площадок.

Первый в России ГОСТ на футбольные ворота для детских и уличных площадок установит требования для конструкций, которые предотвратят несчастные случаи с падением рамы на детей.

Депутат Госдумы и председатель технического комитета «Оборудование детских игровых площадок» Татьяна Буцкая сообщила, что разработку документа планируется завершить к середине лета.

Проект устанавливает требования безопасности, а также методы испытаний всех типов передвижных ворот с сеткой, имеющих общую массу более 10 кг, за исключением ворот для юниорского и профессионального футбола. По словам Буцкой, это первый подобный ГОСТ в России.

«Его разработка связана с тем, что каждый год происходят трагические случаи. Анализируя только открытые сообщения СМИ, насчитали не менее пяти смертей детей за 12 месяцев в России (август 2024 – лето 2025), это лишь случаи, попавшие в новости, официальной статистики нет.

Каковы основные нововведения? Это иные материалы ворот, они будут не такие тяжелые, у них будет изменен центр тяжести, их будет сложнее перевернуть, будет возможность закрепить их в землю без железобетонной фиксации», – пояснила Буцкая.

Она отметила, что по текущим нормам детские ворота должны вкапываться в землю «чуть ли не с цементом». Такое крепление не позволяет передвигать ворота, из-за чего этим требованием часто пренебрегают, что ведет к трагедиям.

«Дети могут руками схватиться за горизонтальную планку ворот, и, если они никак не зафиксированы, ворота, к сожалению, падают. Если будет возможность устанавливать ворота правильные, безопасные по ГОСТу, но такие, которые можно будет в дальнейшем передвинуть, то они точно будут пользоваться спросом у компаний, которые закупают оборудование для уличных спортивных площадок. Самое главное, что они будут совершенно безопасны», – заключила председатель технического комитета.

Согласно проекту документа, новый ГОСТ будет распространяться на ворота для игровых площадок не только на открытом воздухе, но и в помещениях.

