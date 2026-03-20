  • В России появится ГОСТ на футбольные ворота для детских площадок: «Разработка связана с трагическими случаями. Мы насчитали не менее 5 смертей детей за 12 месяцев»
Первый в России ГОСТ на футбольные ворота для детских и уличных площадок установит требования для конструкций, которые предотвратят несчастные случаи с падением рамы на детей.

Депутат Госдумы и председатель технического комитета «Оборудование детских игровых площадок» Татьяна Буцкая сообщила, что разработку документа планируется завершить к середине лета.

Проект устанавливает требования безопасности, а также методы испытаний всех типов передвижных ворот с сеткой, имеющих общую массу более 10 кг, за исключением ворот для юниорского и профессионального футбола. По словам Буцкой, это первый подобный ГОСТ в России.

«Его разработка связана с тем, что каждый год происходят трагические случаи. Анализируя только открытые сообщения СМИ, насчитали не менее пяти смертей детей за 12 месяцев в России (август 2024 – лето 2025), это лишь случаи, попавшие в новости, официальной статистики нет.

Каковы основные нововведения? Это иные материалы ворот, они будут не такие тяжелые, у них будет изменен центр тяжести, их будет сложнее перевернуть, будет возможность закрепить их в землю без железобетонной фиксации», – пояснила Буцкая.

Она отметила, что по текущим нормам детские ворота должны вкапываться в землю «чуть ли не с цементом». Такое крепление не позволяет передвигать ворота, из-за чего этим требованием часто пренебрегают, что ведет к трагедиям.

«Дети могут руками схватиться за горизонтальную планку ворот, и, если они никак не зафиксированы, ворота, к сожалению, падают. Если будет возможность устанавливать ворота правильные, безопасные по ГОСТу, но такие, которые можно будет в дальнейшем передвинуть, то они точно будут пользоваться спросом у компаний, которые закупают оборудование для уличных спортивных площадок. Самое главное, что они будут совершенно безопасны», – заключила председатель технического комитета.

Согласно проекту документа, новый ГОСТ будет распространяться на ворота для игровых площадок не только на открытом воздухе, но и в помещениях.

Пятеро детей за год погибли от падения футбольных ворот. Как такое возможно?

11-летний мальчик погиб из-за падения футбольных ворот в Ставрополье. Главе строительной компании и инженеру стройконтроля грозит до 6 лет тюрьмы

Чиновника будут судить за незакрепленные футбольные ворота – 4-летний мальчик из Волжского получил переломы, когда они упали на него. На ремонт площадки было выделено 1,8 млн рублей

Родителям 10-летнего мальчика, скончавшегося после падения на него футбольных ворот в Самарской области, выплатят миллион рублей

Теперь на придавленом мальчике будет отпечатываться ГОСТ (простите за чёрный юмор)
Не смешно, но у нас всегда так. Лишь бы задницу прикрыть...
На сколько помню,все случаи связаны с падениями ворот поворот на детей.Нужен ГОСТ,что бы просто их хорошо вкопать и забетонировать?
Конечно. А ещё комиссии и комитеты, чтоб проводить совещания, проверки и устраивать тендеры для нужных компаний🙏
так проблема, я так понимаю, в том, что от численности играющих зависит то, какого размера поле будет. соответственно, ворота маленькие туда-сюда двигают. и вот такие ворота как раз падают. фиксированных размеров-то поля есть, там ворота четко закреплены
Все это от лукового. Нужен один лишь ГОСТ - на откаты. Чтобы воровали не более 20%, например, а не 95!
Это кончено хорошо но главное чтобы не было так же как с Мираторгом(вдруг все коровы в стране заболели и их надо уничтожить)
У меня во дворе неудержимые футболисты умудрились сломать ворота. И никто их не чинит, а это между прочим мегаполис. И всем плевать, а детям пришлось нарисовать ворота на ограждении.
Чините за счет неудержимых футболистов
А как раньше играли, неужели только сейчас эти смерти случились
Чистой воды лоббирование: у кого-то друг решил заняться изготовлением ворот, представляете сколько их по стране потребуется, чтобы соответствовали ГОСТу
ерунда, произвести ворота по новому госту смогут более-менее все кто и раньше производил
согласовали с чиновниками новую кормушку))
