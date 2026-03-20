  • Сафонов, Головин, Мелкадзе, Глушенков, Батраков, Кисляк, Баринов – в итоговом составе сборной на матчи с Никарагуа и Мали
Сафонов, Головин, Мелкадзе, Глушенков, Батраков, Кисляк, Баринов – в итоговом составе сборной на матчи с Никарагуа и Мали

Объявлен итоговый состав сборной на мартовские матчи.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определил итоговый состав на предстоящие BetBoom товарищеские матчи с Никарагуа (27 марта) и Мали (31 марта). 

В состав вошел 31 футболист:

Вратари: Матвей СафоновПари Сен-Жермен», Париж), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика», Калининград).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Валентин ПальцевКраснодар»), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Данил Круговой (ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники: Данил Пруцев, Алексей Батраков, (оба – «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА, Москва), Наиль УмяровСпартак», Москва), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Максим ГлушенковЗенит», Санкт-Петербург), Максим ПетровБалтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр ГоловинМонако»).

Нападающие: Константин ТюкавинДинамо», Москва), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба – «Локомотив», Москва), Георгий МелкадзеАхмат», Грозный).

Сафонов, Головин, Батраков, Глушенков, Кисляк, Захарян, Дмитриев, Тюкавин, Баринов, Мелкадзе – в расширенном составе сборной России на матчи с Никарагуа и Мали

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
logoсборная Никарагуа
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoДенис Адамов
logoСтанислав Агкацев
logoАнтон Митрюшкин
logoАлександр Сильянов
logoМаксим Бориско
logoРостов
logoЕвгений Морозов
logoВиктор Мелехин
logoИлья Вахания
logoКраснодар
logoИгорь Дивеев
logoРуслан Литвинов
logoДанил Круговой
logoВалентин Пальцев
logoДанил Пруцев
logoАлексей Батраков
logoМатвей Кисляк
logoМингиян Бевеев
logoЦСКА
logoИван Обляков
logoДмитрий Баринов
logoНаиль Умяров
logoКирилл Глебов
logoЗенит
logoСпартак
logoМаксим Глушенков
logoДаниил Фомин
logoЯрослав Гладышев
logoБалтика
logoМаксим Петров
logoЛечи Садулаев
logoАлександр Головин
logoДинамо Москва
logoМонако
logoКонстантин Тюкавин
logoЛокомотив
logoНиколай Комличенко
logoГеоргий Мелкадзе
logoДмитрий Воробьев
logoАхмат
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoлига 1 Франция
logoСборная Мали по футболу
logoпремьер-лига Россия
92 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вратарей больше чем нападающих 👍
Ответ Aleksey Yashin
Вратарей больше чем нападающих 👍
4 по тайму отыграют, один в запасе )
Ответ Aleksey Yashin
Вратарей больше чем нападающих 👍
Да у нас в принципе хороших нападающих полтора человека, хороший вратарей гораздо больше))
Вратарей маловато вызвали
Ответ funnynerd21
Вратарей маловато вызвали
Это школа великого Йозе Марино!
Ответ funnynerd21
Вратарей маловато вызвали
по два будут в ворота ставить
Баринова зачем вызвали?
Ответ fedor2026turin
Баринова зачем вызвали?
Чтоб уже наконец сыгрался с Кисляком и Обляковым)
Ответ Aleksey Yashin
Чтоб уже наконец сыгрался с Кисляком и Обляковым)
Хорош 🤝
Сафонов в воротах, Митрюшкин - Бориско - Агкацев - Адамов - оборона. Вроде неплохо.
Ответ Не Владислав Не Безбородов
Сафонов в воротах, Митрюшкин - Бориско - Агкацев - Адамов - оборона. Вроде неплохо.
И всем можно играть руками в штрафной)))
А где Максименко, который по мнению Кафанова дорос до Европы?
Ответ Vovucho13
А где Максименко, который по мнению Кафанова дорос до Европы?
Ну и по пенальти он "специалист",зря не взяли!)
Ответ Vovucho13
А где Максименко, который по мнению Кафанова дорос до Европы?
Лихтенштейн тоже Европа
А интересно вот, Матвею самому не страшно будучи уже основным в ПСЖ кататься на всякие Никарагуа в разгар ЛЧ?
Ответ Эмиль Джафаров
А интересно вот, Матвею самому не страшно будучи уже основным в ПСЖ кататься на всякие Никарагуа в разгар ЛЧ?
один тайм постоит в первом матче и уедет
Ответ Эмиль Джафаров
А интересно вот, Матвею самому не страшно будучи уже основным в ПСЖ кататься на всякие Никарагуа в разгар ЛЧ?
Матч против Никарагуа пройдет в родном городе Матвея, где живут его мама, папа и все друзья :))
мелкадзе в сборной)))
Ответ pulyalke
мелкадзе в сборной)))
Я думал, ему уже лет 40....
А ему 28
Помню, как он считался перспективным в Спартаке, а официально ушел из него только в 2023....

Но ради справедливости, эти 4 тура он прям норм отработал
Жаль что на Чемпионате Мира не пошумит такая ТОП атака ... : Круговой, Головин, Кисляк, Обляков, Глебов, Глушенков, Батраков, Гладышев, Тюкавин, Воробьёв. С такой Россыпью талантов в атаке может сравниться разве только Франция и Аргентина возможно.
Ответ Человек1991
Жаль что на Чемпионате Мира не пошумит такая ТОП атака ... : Круговой, Головин, Кисляк, Обляков, Глебов, Глушенков, Батраков, Гладышев, Тюкавин, Воробьёв. С такой Россыпью талантов в атаке может сравниться разве только Франция и Аргентина возможно.
А ещё звбыл Миранчуков и Захаряна))
В целом, можно вратарями играть с Никарагуа
Сафонову надо отказаться, практики и без сборной сейчас достаточно, обидно будет травму получить на финал сезона
Ответ LNk O
Сафонову надо отказаться, практики и без сборной сейчас достаточно, обидно будет травму получить на финал сезона
Надо будет - откажется. Раз не отказывается - значит не надо.
А травму можно получить и упав с велосипеда, всякое бывает.
Сегодня – Международный день счастья. Сделайте счастливыми и нас – откликайтесь на вакансию digital-маркетолога!
7 минут назадВакансия
Мойзес тренировался отдельно от ЦСКА после отстранения из-за конфликта с Челестини («СЭ»)
16 минут назад
В России появится ГОСТ на футбольные ворота для детских площадок: «Разработка связана с трагическими случаями. Мы насчитали не менее 5 смертей детей за 12 месяцев»
40 минут назад
Миллер о воспитанниках в «Зените»: «Это мечта, но место в составе должно быть заслуженным, а не по паспорту. Многие игроки и тренеры были больше зенитовские, чем некоторые воспитанники»
55 минут назад
На CAF не давили в вопросе присуждения Марокко победы в Кубке Африки: «Иначе зачем искать юристов по всей Африке – чтобы просто навязать им свой выбор?»
сегодня, 08:53
Карпин о составе сборной: «Захаряну решили дать время поработать в клубе, побороться за место в основе. Мелкадзе заслужил вызов своей игрой, весенний отрезок проводит очень хорошо»
сегодня, 08:50
Юрист Чичеров об удалении Талалаева: «С удивлением узнал, что препятствие возобновлению игры официальным лицом – основание для красной. Можно подтаскивать дополнительный состав»
сегодня, 08:25Видео
Шаронов о любимой музыке: «Оззи, Metallica, на третьем месте – Slipknot с Кори Тейлором. Раньше там была Nirvana. Глубина слов, смысл для меня важны»
сегодня, 08:14
Жезус предпочел бы выиграть ЛЧ, а не АПЛ: «Болельщики «Арсенала», вероятно, сказали бы, что главная цель – это АПЛ. Но клуб и ЛЧ никогда не брал»
сегодня, 07:55
Зеедорф о расизме в адрес Винисиуса: «Моуринью допустил ошибку. Когда человек такого уровня делает подобное заявление… Если кто-то делает что-то не так, мы должны его поправить»
сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Клубы АПЛ еще на два сезона ограничили цену выездных билетов 30 фунтами
27 минут назад
Шервуд о круге игроков «Челси» перед матчами: «Абсолютный позор, даже судья влезает туда. На месте Росеньора я бы спросил: почему вы начали делать это, когда я пришел?»
39 минут назад
Кэррик о недовольстве Бруну партнерами на поле: «Не вижу проблем, если это исходит из лучших побуждений. Подталкивать друг друга полезно, это не что-то личное»
59 минут назад
Капелло о записке Росеньора Гарначо при 0:3 с «ПСЖ»: «Он сошел с ума. Игрокам смешно, Алехандро будто спрашивал: «О чем вы мне говорите?»
сегодня, 08:35
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Кальяри», «Милан» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Интер» – в воскресенье
сегодня, 08:33
«Кальяри» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 08:24
Первая лига. «Ротор» примет «Факел», КАМАЗ сыграет с «Черноморцем» в субботу
сегодня, 07:25
Сергей Ташуев: «Спартак» еще мучается по инерции. Много пропускают, нет организации в игре в обороне. Проблемки есть»
сегодня, 06:48
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Реал Сосьедад», «Барселона» примет «Райо Вальекано» в воскресенье, «Реал» встретится с «Атлетико»
сегодня, 06:20
Брайан Хиль: «Талалаев не всегда говорит лестные слова – это не личное, а чтобы затронуть в каждом из нас частичку души. У «Балтики» отличная физическая форма – в этом мы сильнее всех в РПЛ»
сегодня, 05:59
Рекомендуем