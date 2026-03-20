Шаронов о любимой музыке: «Оззи, Metallica, на третьем месте – Slipknot с Кори Тейлором. Раньше там была Nirvana. Глубина слов, смысл для меня важны»
Тренер «Динамо» Роман Шаронов назвал рок-исполнителей, с которыми был бы не против встретиться.
– Если бы у вас была возможность встретиться с любым рок-музыкантом в истории, кого бы выбрали?
– Курт Кобейн, Оззи [Осборн]. На самом деле, я просто хотел бы их слушать, чтобы они оставались на сцене и радовали многомиллионную армию фанатов своей музыкой.
– Ваш топ-3 песен в истории.
– Уф, это тяжело. Могу назвать группу или исполнителя. Исполнитель – Оззи. Группа – Metallica. На третьем месте для меня – Slipknot с Кори Тейлором. Сейчас так. Но в определенное время там был Кобейн c Nirvana. Просто был период, когда я слушал его постоянно. Наверное, это было мое внутреннее состояние.
Для меня важны тексты, что в них подразумевается, поэтому я часто читаю пояснения, что музыканты имели в виду. Там люди выражают такие моменты, что ты просто реагируешь «вау». Так что глубина слов, смысл для меня важны, – сказал Шаронов.
Песню Кобейна Lounge Act на всяких переводческих сайтах почему-то переводят как "Секс на диване" или "Сцена на диване"
А вот и бред! Есть в сети интервью, где Новоселич прямо говорит. "Я играл эту басовую линию. И Курт сказал "о! она звучит как какой-то слащавый лаунж". Так и назвали песню "Акт в жанре лаунж". Я написал об ошибке сайту Амальгама (самый известный переводческо-песенный сайт, у них было "Секс на диване"), и они исправили. Респект им!
а "лаунж" в их понимании - это что-то типа летнего дивана, летней террасы или что-то типа
Да, поначалу кажется, что у Кобейна путаные, эклектичные, малопонятные, отчасти бессвязные тексты... Да, как автор текстов он явно не поэт, там нет изящества рифмы и слога, нет отточенности структуры, нет художественности образов, нет обилия метафор, аллегорий, иносказаний. Но если посмотреть на историю создания конкретных песен, на события, которые повлияли и сподвигли на их написание, на соответствующие авторские комментарии, то понимаешь, что Кобейн в действительности был глубокой и искренней натурой, которого волновали весьма оригинальные и неожиданные темы. Что-что, а в банальщине и конъюнктурности Курта точно не обвинить.
ну и выбор Шаронова на меломана со стажем не тянет никак. все самые известные группы в жанрах) если уж ему так важны тексты, то вместо Nirvana он бы однозначно поставил Alice In Chains)