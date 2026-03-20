  • Шаронов о любимой музыке: «Оззи, Metallica, на третьем месте – Slipknot с Кори Тейлором. Раньше там была Nirvana. Глубина слов, смысл для меня важны»
55

Шаронов о любимой музыке: «Оззи, Metallica, на третьем месте – Slipknot с Кори Тейлором. Раньше там была Nirvana. Глубина слов, смысл для меня важны»

Роман Шаронов любит cлушать Оззи Осборна, Metallica, Slipknot и Nirvana.

Тренер «Динамо» Роман Шаронов  назвал рок-исполнителей, с которыми был бы не против встретиться.

– Если бы у вас была возможность встретиться с любым рок-музыкантом в истории, кого бы выбрали?

 – Курт Кобейн, Оззи [Осборн]. На самом деле, я просто хотел бы их слушать, чтобы они оставались на сцене и радовали многомиллионную армию фанатов своей музыкой.

– Ваш топ-3 песен в истории.

– Уф, это тяжело. Могу назвать группу или исполнителя. Исполнитель – Оззи. Группа – Metallica. На третьем месте для меня – Slipknot с Кори Тейлором. Сейчас так. Но в определенное время там был Кобейн c Nirvana. Просто был период, когда я слушал его постоянно. Наверное, это было мое внутреннее состояние.

Для меня важны тексты, что в них подразумевается, поэтому я часто читаю пояснения, что музыканты имели в виду. Там люди выражают такие моменты, что ты просто реагируешь «вау». Так что глубина слов, смысл для меня важны, – сказал Шаронов.

Коли уж речь зашла о важности для Шаронова текстов, расскажу мини-историю

Песню Кобейна Lounge Act на всяких переводческих сайтах почему-то переводят как "Секс на диване" или "Сцена на диване"

А вот и бред! Есть в сети интервью, где Новоселич прямо говорит. "Я играл эту басовую линию. И Курт сказал "о! она звучит как какой-то слащавый лаунж". Так и назвали песню "Акт в жанре лаунж". Я написал об ошибке сайту Амальгама (самый известный переводческо-песенный сайт, у них было "Секс на диване"), и они исправили. Респект им!
Коли уж речь зашла о важности для Шаронова текстов, расскажу мини-историю Песню Кобейна Lounge Act на всяких переводческих сайтах почему-то переводят как "Секс на диване" или "Сцена на диване" А вот и бред! Есть в сети интервью, где Новоселич прямо говорит. "Я играл эту басовую линию. И Курт сказал "о! она звучит как какой-то слащавый лаунж". Так и назвали песню "Акт в жанре лаунж". Я написал об ошибке сайту Амальгама (самый известный переводческо-песенный сайт, у них было "Секс на диване"), и они исправили. Респект им!
Ну Lounge вообще ни разу не подразумевает секс. Но таких косяков в переводах много
Ну Lounge вообще ни разу не подразумевает секс. Но таких косяков в переводах много
они думали, что секс подразумевает слово "акт"
а "лаунж" в их понимании - это что-то типа летнего дивана, летней террасы или что-то типа
Разбирается, вопросов нет.
Разбирается, вопросов нет.
Комментарий скрыт
Разбирается, вопросов нет.
Неа. Степан Граппелли такие запилы на скрипочке устраивал, что никакому Хэмметту за ним не угнаться.
Нирвана и глубина слов, бро, ты серьёзно?
Нирвана и глубина слов, бро, ты серьёзно?
С чего вы взяли, что в текстах Нирваны, с точки зрения смыслов, нету глубины?
Да, поначалу кажется, что у Кобейна путаные, эклектичные, малопонятные, отчасти бессвязные тексты... Да, как автор текстов он явно не поэт, там нет изящества рифмы и слога, нет отточенности структуры, нет художественности образов, нет обилия метафор, аллегорий, иносказаний. Но если посмотреть на историю создания конкретных песен, на события, которые повлияли и сподвигли на их написание, на соответствующие авторские комментарии, то понимаешь, что Кобейн в действительности был глубокой и искренней натурой, которого волновали весьма оригинальные и неожиданные темы. Что-что, а в банальщине и конъюнктурности Курта точно не обвинить.
Я сейчас больше по прог-року,но выбор Шаронова уважаю...Помню он концерт Metallicа в Москве пропустил,а его Рубин Динамо обыграл в тот день ...Интересно,сейчас он жалеет о своем выборе?)))
Оззи и Металика (ранняя) это хорошо, глубина слов только там где ? Тексты Кобейна лучше вообще не переводить, за поэзией к Бобу Дилану.
Оззи и Металика (ранняя) это хорошо, глубина слов только там где ? Тексты Кобейна лучше вообще не переводить, за поэзией к Бобу Дилану.
И уж точно лучше не переводить многие тексты Слипов, иначе в дурку увезут😁
И уж точно лучше не переводить многие тексты Слипов, иначе в дурку увезут😁
я могу слушать хороший death, кое что из блэка но Слипы совсем не мое , тоже самое со всякими модными дэткорами и металкорами)
А вот мне довелось встретиться с Оззи в сентябре 2010 года в магазине Союз на Пятницкой в рамках его тура к альбому "SCREAM" , пожать руку (в перстнях и цацках) и получить автографы на доске с золотой пластинкой в раме (теперь висит дома на почетном месте) Эхх )) Обратился к нему "Хелло Джон"...он так удивился и заулыбался. А охрана напряглась от большой доски с пластинкой (у всех либо обычные пластинки, либо СД, либо фото, плакаты)....один я с доской в раме приперся )) Оззи был в прекрасном настроении...сбросил свой кожаный длинный плащ, зажевал сразу две жевательных резинки и стал позировать для фото )
Одна из самых крутых песен, которую мне сложно выбросить порой из головы, это группа Оззи Black Sabbath, песня Sabotage.
никогда не понимал, как можно расставить любые группы по местам. если твой кругозор, конечно, не ограничивается Клавой Кокой и Полиной Гагариной))

ну и выбор Шаронова на меломана со стажем не тянет никак. все самые известные группы в жанрах) если уж ему так важны тексты, то вместо Nirvana он бы однозначно поставил Alice In Chains)
