Шаронов о любимой музыке: «Оззи, Metallica, на третьем месте – Slipknot с Кори Тейлором. Раньше там была Nirvana. Глубина слов, смысл для меня важны»

Роман Шаронов любит cлушать Оззи Осборна, Metallica, Slipknot и Nirvana.

Тренер «Динамо » Роман Шаронов назвал рок-исполнителей, с которыми был бы не против встретиться.

– Если бы у вас была возможность встретиться с любым рок-музыкантом в истории, кого бы выбрали?

– Курт Кобейн, Оззи [Осборн]. На самом деле, я просто хотел бы их слушать, чтобы они оставались на сцене и радовали многомиллионную армию фанатов своей музыкой.

– Ваш топ-3 песен в истории.

– Уф, это тяжело. Могу назвать группу или исполнителя. Исполнитель – Оззи. Группа – Metallica. На третьем месте для меня – Slipknot с Кори Тейлором. Сейчас так. Но в определенное время там был Кобейн c Nirvana. Просто был период, когда я слушал его постоянно. Наверное, это было мое внутреннее состояние.

Для меня важны тексты, что в них подразумевается, поэтому я часто читаю пояснения, что музыканты имели в виду. Там люди выражают такие моменты, что ты просто реагируешь «вау». Так что глубина слов, смысл для меня важны, – сказал Шаронов.