  Жезус предпочел бы выиграть ЛЧ, а не АПЛ: «Болельщики «Арсенала», вероятно, сказали бы, что главная цель – это АПЛ. Но клуб и ЛЧ никогда не брал»
Жезус предпочел бы выиграть ЛЧ, а не АПЛ: «Болельщики «Арсенала», вероятно, сказали бы, что главная цель – это АПЛ. Но клуб и ЛЧ никогда не брал»

Габриэл Жезус предпочел бы выиграть Лигу чемпионов, а не АПЛ.

Форвард Габриэл Жезус ответил на вопрос о том, является ли победа в Лиге чемпионов главной целью «Арсенала» в этом сезоне.

В 1/4 финала турнира лондонский клуб сыграет против «Спортинга».

«Болельщики «Арсенала», вероятно, сказали бы, что главная цель – это АПЛ, потому что клуб не выигрывал ее уже более 20 лет.

Но «Арсенал» также никогда не выигрывал Лигу чемпионов, поэтому для фанатов это мечта – выиграть и то, и другое.

Я же хочу выиграть все, но если мне придется выбрать, то это Лига чемпионов», – сказал Габриэл Жезус.

Кто выиграет ЛЧ?24395 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
logoГабриэл Жезус
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoЛига чемпионов УЕФА
25 комментариев
Как болельщик Арсенала согласен. Победа в ЛЧ это как обряд инициализации для топ-клуба, как закрытие гештальта. Ноттингем Форест выигрывал в бородатые времена, сейчас может болтаться между Премьер-лигой и Чемпионшипом, но его всегда вспоминают в первую очередь как двукратного победителя Кубка чемпионов.
Обряд инициативности
Но насколько уверенней будет чувствовать себя команда, если подойдет к финалу ЛЧ в статусе чемпиона АПЛ!
давай для начала Спортинг обыграем и в АПЛ ещё достаточно игр, в том числе с Сити в гостях
Я не говорю, что мы уже всех победили. Заочно отвечаю лишь на рассуждение в новости. Разница между выходом в финал в статусе чемпиона и после очередного упущенного сезона огромна и скажется на игроках. А так понятно, что все самое сложное и важное еще впереди.
Согласен с Габи, ЛЧ в данном случае ценнее, т.к. ее еще не выигрывали.
Жезус конечно хочет ЛЧ, он АПЛ уже 4 раза выигрывал)
Вспоминаю тот финал 2006, красная Леману, гол Кемпбела и Арсенал понятно играл потом автобусом против сильной Барсы, но какие забила барса голы, с одной зоны в ближний и в домик, могли выиграть и тогда , но такова футбол
Очень силен был тот Арсенал
Помню тот матч как будто вчера, красная Арсеналу и забитый мяч... Никогда не ждал второй тайм с таким предвкушением...
Вопрос не должен так ставиться. Надо прикладывать все усилия
ЛЧ - самый главный трофей в клубном футболе, его невозможно сравнивать с трофеями национальных лиг.
Оба трофея выиграйте
Жезус уже даже со скамейки перестал выходить. Видимо, перед уходом захотел добавить трофей, который не получил в "Сити".
