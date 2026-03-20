Жезус предпочел бы выиграть ЛЧ, а не АПЛ: «Болельщики «Арсенала», вероятно, сказали бы, что главная цель – это АПЛ. Но клуб и ЛЧ никогда не брал»

Габриэл Жезус предпочел бы выиграть Лигу чемпионов, а не АПЛ.

Форвард Габриэл Жезус ответил на вопрос о том, является ли победа в Лиге чемпионов главной целью «Арсенала» в этом сезоне.

В 1/4 финала турнира лондонский клуб сыграет против «Спортинга».

«Болельщики «Арсенала», вероятно, сказали бы, что главная цель – это АПЛ , потому что клуб не выигрывал ее уже более 20 лет.

Но «Арсенал » также никогда не выигрывал Лигу чемпионов, поэтому для фанатов это мечта – выиграть и то, и другое.

Я же хочу выиграть все, но если мне придется выбрать, то это Лига чемпионов», – сказал Габриэл Жезус .