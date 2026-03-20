  • Зеедорф о расизме в адрес Винисиуса: «Моуринью допустил ошибку. Когда человек такого уровня делает подобное заявление… Если кто-то делает что-то не так, мы должны его поправить»
Зеедорф о расизме в адрес Винисиуса: «Моуринью допустил ошибку. Когда человек такого уровня делает подобное заявление… Если кто-то делает что-то не так, мы должны его поправить»

Бывший полузащитник «Реала» Кларенс Зеедорф высказался о расизме в адрес Винисиуса и реакции Жозе Моуринью.

В феврале в матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1) Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной». Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

После матча Моуринью заявил: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».

«Нас удивило то, что Жозе сказал, и то, как он это сказал. Он отличный коммуникатор, очень осознанный коммуникатор, яркая личность в мире спорта.

В мире спорта разнообразие всегда приветствуется на поле. И мы хотим, чтобы эта атмосфера улучшалась. А потом, когда человек такого уровня делает подобное заявление…

Моуринью допустил ошибку. Позже он ее исправил (Моуринью сказал, что если бы Престианни был виновен в оскорблениях, он бы никогда больше не играл за «Бенфику» – Спортс’‘) – и это нормально.

Но именно так нужно поступать: если кто-то делает что-то не так, мы должны его поправить.

Возможно, завтра я тоже совершу ошибку, и если это причинит вред другим, меня нужно будет указать на это», – заявил Кларенс Зеедорф.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Кларенс Зеедорф
Жозе Моуринью
Винисиус Жуниор
дискриминация
Лига чемпионов УЕФА
Джанлука Престианни
высшая лига Португалия
Бенфика
Реал Мадрид
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Моуринью прав во всем. И это он ещё был очень тактичным
Я вот не пойму, почему этот расизм действует только в одну сторону, тысячи чёрных играют с белыми по миру, стычки есть всегда, чёрные так же что то кричат, но это норм, а если белый то сразу расизм, ну дебилизм же или че черные все толерантно ругаются..... Не разу не слышал про расизм от черного к белому, как такое может быть
Ответ tankist231
Сотни раз было. "Белые не умеют читать рэп".
Ответ Дмитрий Рабко
Но за это никто не осуждает, а если сказать чёрные не умеют читать рэп, заклюют)
какая еще "ошибка" со стороны моуриньо может быть, если зеедорфы-тюрамы-хасселбайнки-компани не вывезут в объективном споре базовые вещи?

ведь они даже не подвергают сомнению утверждение, что слово "обезьяна" в адрес чернокожего - это достаточное основание для обвинения в расизме. более того, это и есть сам расизм. они свято в этом уверены, как дважды два четыре. в то время как это ложное утверждение.

никто из них не сможет адекватно и аргументированно защтить этот тезис в открытом логическом диспуте. а равно и опровергнуть аргументы оппонентов.

пока самозванные интеллектуалы от черных не поймут, что под "расизмом" им скармливают чепуху на уровне обзывалок в детском саду, реальному институциональному, экономическому расизму и эксплуатации черного большинства с перекрытием ему всех возможных социальных лифтов ВООБЩЕ НИЧЕГО не угрожает.
Ответ 9_volk
Вот прямо в точку
Поправлю Зеедорфа, допустившего ошибку: Моуриньо никакой ошибки не допускал.

Черные расисты задолбали выбивать привилегии, прикрываясь своим образом жертв. Этому должен быть положен конец.
Интересно, на могилу к Моуринью лет через 50 все еще будут тянуться эти обиженки чтобы высказать свое важное мнение?
Поправляли уже, в середине прошлого века. Плохо закончилось.
В общем, как говорил Крест, "Это не вор, это апельсин. Его короновали по ошибке и зона эту ошибку должна исправить"
Кларенс, ты УЖЕ ДОПУСТИЛ ошибку: не ответил на, собственно, слова Моура о том, почему именно Винни-Пух проблемный на чуть ли не каждом стадионе когда игроков его расы на поле уйма

Сколько уже таких бывших звездных и не только игроков, у которых умса не особо как оказалось - только крики пафосные про расизм, а ответить ни на один вопрос не могут
У самого Зеедорфа-чернокожего,таких проблем на почве расизма как у Винисиуса не было,так может это Бразильцу лучше пусть он подскажет,что тот делает,что то не так,раз к нему такое отношение у многих?!
Ответ Spartakus1984
После евро 96, там был, в том числе, и расовый раскол в сборной 😁
Дойдёт до того что просто посмотрел не так это расизм
