Зеедорф о расизме в адрес Винисиуса: «Моуринью допустил ошибку. Когда человек такого уровня делает подобное заявление… Если кто-то делает что-то не так, мы должны его поправить»

Кларенс Зеедорф дал комментарий о ситуации с расизмом в адрес Винисиуса.

Бывший полузащитник «Реала » Кларенс Зеедорф высказался о расизме в адрес Винисиуса и реакции Жозе Моуринью .

В феврале в матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1) Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни . Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной» . Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

После матча Моуринью заявил: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается» .

«Нас удивило то, что Жозе сказал, и то, как он это сказал. Он отличный коммуникатор, очень осознанный коммуникатор, яркая личность в мире спорта.

В мире спорта разнообразие всегда приветствуется на поле. И мы хотим, чтобы эта атмосфера улучшалась. А потом, когда человек такого уровня делает подобное заявление…

Моуринью допустил ошибку. Позже он ее исправил (Моуринью сказал, что если бы Престианни был виновен в оскорблениях, он бы никогда больше не играл за «Бенфику» – Спортс’‘) – и это нормально.

Но именно так нужно поступать: если кто-то делает что-то не так, мы должны его поправить.

Возможно, завтра я тоже совершу ошибку, и если это причинит вред другим, меня нужно будет указать на это», – заявил Кларенс Зеедорф .