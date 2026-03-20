Орлов о пенальти «Зенита»: «Защитник не делал никаких нарушений, Кондаков шипами зацепил землю. Может, у ВАР есть какие-то другие камеры…»
Комментатор Геннадий Орлов высказался касательно пенальти «Зенита» в матче 1-го раунда полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Динамо» Махачкала (1:0).
В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован.
Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
«Я много раз смотрел повтор. Убежден, что Кондаков шипами зацепил землю.
Никаких нарушений защитник не делал. Может, у ВАР есть какие-то другие камеры… Однако по телевидению не видно было нарушения правил.
Но «Зениту» надо было забить еще, были ведь моменты», – сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
«Зениту» дали победный пенальти вот за это. Стоп, а за что вообще? Кто понял?
Есть интервью Кагермазова:
Вот его слова:
«Я бегу сзади него, как вы видели. В момент, когда он бил, моя нога уже стояла на земле. Он замахивается, бьет... Ну, даже касанием это назвать нельзя! Он как-то ударился в мою ногу...»
Причем тут газон? Контакт в ногах был - это уже подтверждено.
У Орлова мнение, что пенальти назначен не верно? Я тоже так думаю и тоже на повторах фола не вижу. Но ты, #####, известный человек - проверь, что ты говоришь.
Пенальти не должны были поставить потому что аналогичный пенальти в игре Сочи - Балтика пригнали ошибочным. Вот это аргумент! А не выдуманный газон! Вранье порождает ответное вранье.