Орлов о пенальти «Зенита»: «Защитник не делал никаких нарушений, Кондаков шипами зацепил землю. Может, у ВАР есть какие-то другие камеры…»

Геннадий Орлов не согласился с назначенным пенальти «Зениту».

Комментатор Геннадий Орлов высказался касательно пенальти «Зенита» в матче 1-го раунда полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Динамо» Махачкала (1:0).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован.

Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым .

«Я много раз смотрел повтор. Убежден, что Кондаков шипами зацепил землю.

Никаких нарушений защитник не делал. Может, у ВАР есть какие-то другие камеры… Однако по телевидению не видно было нарушения правил.

Но «Зениту» надо было забить еще, были ведь моменты», – сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Зениту» дали победный пенальти вот за это. Стоп, а за что вообще? Кто понял?