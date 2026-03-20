  • Орлов о пенальти «Зенита»: «Защитник не делал никаких нарушений, Кондаков шипами зацепил землю. Может, у ВАР есть какие-то другие камеры…»
Орлов о пенальти «Зенита»: «Защитник не делал никаких нарушений, Кондаков шипами зацепил землю. Может, у ВАР есть какие-то другие камеры…»

Геннадий Орлов не согласился с назначенным пенальти «Зениту».

Комментатор Геннадий Орлов высказался касательно пенальти «Зенита» в матче 1-го раунда полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Динамо» Махачкала (1:0).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован.

Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым

«Я много раз смотрел повтор. Убежден, что Кондаков шипами зацепил землю.

Никаких нарушений защитник не делал. Может, у ВАР есть какие-то другие камеры… Однако по телевидению не видно было нарушения правил.

Но «Зениту» надо было забить еще, были ведь моменты», – сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Зениту» дали победный пенальти вот за это. Стоп, а за что вообще? Кто понял?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
59 комментариев
Гнилой пенальти.Мне,как болельщику Зенита максимально неприятно ,что команда не играет(абсолютно!!!!)в футбол,с игры ничего не придумать.Левые пенальти-это то,что приносит команде больше вреда,чем пользы.Теперь в подсознании будет сидеть мысль,что можно не играть,точку и так поставят.
Огромный тренерский штаб Семака только подчеркивает проблему : много людей, а отдачи ноль. Результаты последних трех сезов — это заслуга индивидуального класса легионеров, а не системы/работы Семака. Как только их не стало, стала видна настоящая проблема клуба.
Она(мысль о пенальти) уже давно...
Орлов стал совестью Зенита?
Удивлю, но Орлов периодически критикует "Зенит", просто он не оголтелый фанат клуба, а человек, которому спорт интересен не ради денег, а ради развития. Он реально топит за развитие спорта, а не побирается около стола "газпромовских" начальников.
А кто тогда оголтелый?
Ну если уже Орлов это говорит ...
А я дядю Гену люблю. Он, конечно, безумно топит за Зенит, бывает, что злит этим, периодически дичь говорит, но он какой-то...ламповый, что ли
Так он искренне топит, а не за деньги. Он и за питерское Динамо топил. Патриот своего города.
Да, вообще вопросов нет по этому поводу, все правильно делает, собственно
Ошибся не один человек случайно, а трое сознательно. Пусть расскажут, как же так вышло, и откуда взялась такая "внимательность"
Даже дед адекватный в этот раз
Адекватность оценивается по степени приятности лично тебе? 😁 Так не бывает. Или адекватный или нет.
Пенальти просто левейший, я просто охренею если признают правильным и не накажут судью, никогда не пожелаю своему Спартаку бить такие пенальти
За мизинец Барриоса не стыдно?
Им - только за пятку Кариоки 😁
Согласен,пенальти левый.Но Орлов вроде в очках,а все равно ничего не видит.Не за землю Кондаков цеплялся,а за ногу защитника.
Генку на старости лет на честность потянуло. Надоело наверное постоянно лгать и выгораживать это продажное шапито, которое из футбольного клуба превратилось чисто в кабинетную историю. Понимает, что всем нам воздаться за наши деяния.
Вот из-за того, что начинают болтать всякую чушь на публику, конфликты между болельщиками только разрастаются.

Есть интервью Кагермазова:
https://m.sports.ru/football/1117108965-kagermazov-o-penalti-zenita-posle-padeniya-kondakova-dazhe-kasaniem-et.html?p_a=click&p_n=tag__161005522&p_p=news__1117108965&p_c=news

Вот его слова:
«Я бегу сзади него, как вы видели. В момент, когда он бил, моя нога уже стояла на земле. Он замахивается, бьет... Ну, даже касанием это назвать нельзя! Он как-то ударился в мою ногу...»

Причем тут газон? Контакт в ногах был - это уже подтверждено.

У Орлова мнение, что пенальти назначен не верно? Я тоже так думаю и тоже на повторах фола не вижу. Но ты, #####, известный человек - проверь, что ты говоришь.

Пенальти не должны были поставить потому что аналогичный пенальти в игре Сочи - Балтика пригнали ошибочным. Вот это аргумент! А не выдуманный газон! Вранье порождает ответное вранье.
