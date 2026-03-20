Председатель попечительского совета «Балтики»: «Два болельщика ЦСКА провоцировали Талалаева. Огромной дисквалификации, надеюсь, не последует – это того не заслуживает»

Илья Мясников: два болельщика ЦСКА провоцировали Талалаева.

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников поделился точкой зрения на предмет поведения главного тренера команды Андрея Талалаева , который в добавленное время ко второму тайму матча Мир РПЛ с ЦСКА (1:0) выбил мяч на трибуны, спровоцировав массовую стычку.

«Уверен, что Андрей Викторович так не планировал: «Сейчас какую-то провокацию устрою».

Минутное решение, мяч прикатывается к нему в ноги, и он эмоционально, чтобы трибуны завести... За ним на скамейке сидели два болельщика ЦСКА и нелицеприятно его заводили, провоцировали нашего главного тренера.

А он человек эмоциональный, и все знают, что не очень много надо, чтобы довести его до точки кипения. Тут он выбил мяч, и происходит совершенно неправильное: игрок ЦСКА прибегает в техническую зону «Балтики» и толкает главного тренера.

Командира толкнули. Если бы я был на скамейке, в первых рядах бы уже выбежал и за тренера заступился. Почему главный тренер ЦСКА прибежал со своей скамейки к нам? Тоже эмоциональное, за своих парней хотел вступиться.

Наверное, по итогу обе красные карточки справедливы. Но, надеюсь, не последует какой-то огромной и долгой дисквалификации. Потому что это того не заслуживает.

Это не привело к какой-то драке, «Куликову полю», переломам и увечьям. Поэтому надеюсь на справедливое решение КДК», – сказал Илья Мясников.

