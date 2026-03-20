  • Председатель попечительского совета «Балтики»: «Два болельщика ЦСКА провоцировали Талалаева. Огромной дисквалификации, надеюсь, не последует – это того не заслуживает»
Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников поделился точкой зрения на предмет поведения главного тренера команды Андрея Талалаева, который в добавленное время ко второму тайму матча Мир РПЛ с ЦСКА (1:0) выбил мяч на трибуны, спровоцировав массовую стычку.

«Уверен, что Андрей Викторович так не планировал: «Сейчас какую-то провокацию устрою».

Минутное решение, мяч прикатывается к нему в ноги, и он эмоционально, чтобы трибуны завести... За ним на скамейке сидели два болельщика ЦСКА и нелицеприятно его заводили, провоцировали нашего главного тренера.

А он человек эмоциональный, и все знают, что не очень много надо, чтобы довести его до точки кипения. Тут он выбил мяч, и происходит совершенно неправильное: игрок ЦСКА прибегает в техническую зону «Балтики» и толкает главного тренера.

Командира толкнули. Если бы я был на скамейке, в первых рядах бы уже выбежал и за тренера заступился. Почему главный тренер ЦСКА прибежал со своей скамейки к нам? Тоже эмоциональное, за своих парней хотел вступиться.

Наверное, по итогу обе красные карточки справедливы. Но, надеюсь, не последует какой-то огромной и долгой дисквалификации. Потому что это того не заслуживает.

Это не привело к какой-то драке, «Куликову полю», переломам и увечьям. Поэтому надеюсь на справедливое решение КДК», – сказал Илья Мясников.

Талалаев почти подрался с Челестини. С «Мы вас поимели» и «Пойдем выйдем»

Источник: ТАСС
Открыты новые персонажи: "два болельщика ЦСКА". Думаю это те самые, которые расисты по мнению Кордобы и Сперцяна
Это Петров и Боширов
один из них - Рядно)
😂😂😂😂😂все виноваты кроме физрука
Он далеко не физрук
Как человек просто гавно
Не физрук точно, тренер хороший, для чужих неадекват, но за своих горой, это главное
Получается, его каждый матч провоцируют? Он же ведёт себя, как больной на голову каждую игру
Болельщики эти каждый матч за ним ездят и покупают места за его скамьей.
Комментарий скрыт
Два болельщика, два отчаянных смельчака,провоцировали всю игру на переполненной гостевой трибуне тренера их команды !!!💪 🎖️🎖️
Русский Винисиус.
Его также провоцировали болельщики ЦСКА, которые смотрели матч по тв
Талалаеву 5 матчей дисквы с испытательным сроком год, как рецедивисту, Челестини 1+1 условно, так справедливо будет.
Какой еще испытательный срок ему нужен? Он вот только в декабре дисквал получал на три матча, он уже в пятый раз на заседании КДК будет, причем уже третий раз за этот сезон.
Если Талалаеву дискву, то за преднамеренный толчок что положено? В правилах указана вообще прямая красная, если что.
Мне как отличному танцору всё время сапоги мешают.
Точно не телефонные мошенники во всём виноваты? А то я помню, как он на прошлой дискве сидел на трибунах и всё по телефону с кем-то разговаривал.
Хватит на болельщиков сваливать все, то расисты то провокаторы, за собой смотрите.
