Председатель попечительского совета «Балтики»: «Два болельщика ЦСКА провоцировали Талалаева. Огромной дисквалификации, надеюсь, не последует – это того не заслуживает»
Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников поделился точкой зрения на предмет поведения главного тренера команды Андрея Талалаева, который в добавленное время ко второму тайму матча Мир РПЛ с ЦСКА (1:0) выбил мяч на трибуны, спровоцировав массовую стычку.
«Уверен, что Андрей Викторович так не планировал: «Сейчас какую-то провокацию устрою».
Минутное решение, мяч прикатывается к нему в ноги, и он эмоционально, чтобы трибуны завести... За ним на скамейке сидели два болельщика ЦСКА и нелицеприятно его заводили, провоцировали нашего главного тренера.
А он человек эмоциональный, и все знают, что не очень много надо, чтобы довести его до точки кипения. Тут он выбил мяч, и происходит совершенно неправильное: игрок ЦСКА прибегает в техническую зону «Балтики» и толкает главного тренера.
Командира толкнули. Если бы я был на скамейке, в первых рядах бы уже выбежал и за тренера заступился. Почему главный тренер ЦСКА прибежал со своей скамейки к нам? Тоже эмоциональное, за своих парней хотел вступиться.
Наверное, по итогу обе красные карточки справедливы. Но, надеюсь, не последует какой-то огромной и долгой дисквалификации. Потому что это того не заслуживает.
Это не привело к какой-то драке, «Куликову полю», переломам и увечьям. Поэтому надеюсь на справедливое решение КДК», – сказал Илья Мясников.
Талалаев почти подрался с Челестини. С «Мы вас поимели» и «Пойдем выйдем»
Как человек просто гавно