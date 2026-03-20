  • Глава КОНМЕБОЛ Домингес: «Аргентина – двукратный чемпион Финалиссимы. Испания не явилась на матч»
Глава КОНМЕБОЛ Домингес: «Аргентина – двукратный чемпион Финалиссимы. Испания не явилась на матч»

Глава КОНМЕБОЛ: Аргентина – двукратный чемпион Финалиссимы.

Президент КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) Алехандро Домингес заявил, что Аргентина был готова играть в матче Финалиссимы, а Испания – нет.

Ранее стало известно, что матч между сборными Аргентины и Испании был отменен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Игра между чемпионами Европы и Южной Америки должна была состояться в Катаре 27 марта.

«Если нам зачтут техническую победу, то Аргентина станет двукратным чемпионом Финалиссимы. Мы должны верить в себя. Трава на другой стороне не всегда зеленая.

Мы узнали, что Испания сыграет 31 марта в Барселоне. И как чемпионы миры я буду защищать этот титул. Мы двукратные чемпионы Финалиссимы, а они не явились на матч», – заявил Алехандро Домингес.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Tyc Sports
Ага. А Марокко чемпион Африки.
Ответ гилберт
Ага. А Марокко чемпион Африки.
А у Зенита юбилей)
Для начала прилетите в Катар, выйдите на поле, и, если испанцев там не будет, открывайте свой роток. А по факту Испания предлагала свой вариант, вы же даже предложить ничего не смогли.
Можно и трехкратным победителем Копы объявить😏
Ушлый какой😄
Еще Аргентину и Испанию лишите титулов за руки Марадоны и Кукурельи. Англия и Германия порадуются. Англия вообще будет вне себя от долгожданного титула
- Только не списывай точь в точь
- Ладно
Овации! Круг почёта по стадиону с флагами!
Испания не явилась на матч...... участвовать в котором отказалась Аргентина? а куда должна была явиться Испания?
так погодите чуть-чуть, еще утро, я чуть-чуть завис
что у вас тут вообще происходит??!
