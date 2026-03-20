Владимир Быстров: «Смысл смотреть футбол, если решают люди в желтом? ВАР в любую секунду может увидеть какие-то «черкаши», судьи делают непонятную дичь»

Владимир Быстров о судействе: ВАР в любую секунду может увидеть «черкаши».

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос о просмотре российского футбола и высказался о работе арбитров.

– Какой смысл его смотреть, если сейчас все решают люди в желтом, которые бегают со свистком, и те, кто сидят в теплой ванне на ВАР?!

– Современный российский футбол вызывает у вас отвращение?

– Ну ты хочешь посмотреть футбол, а судьи делают какую-то непонятную дичь. ВАР в любую секунду может увидеть какие-то «черкаши».

После зимней паузы происходит вообще бредятина. Я в 90-х не помню, чтобы было такое судейство, – сказал Владимир Быстров.