Владимир Быстров: «Смысл смотреть футбол, если решают люди в желтом? ВАР в любую секунду может увидеть какие-то «черкаши», судьи делают непонятную дичь»
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос о просмотре российского футбола и высказался о работе арбитров.
– Какой смысл его смотреть, если сейчас все решают люди в желтом, которые бегают со свистком, и те, кто сидят в теплой ванне на ВАР?!
– Современный российский футбол вызывает у вас отвращение?
– Ну ты хочешь посмотреть футбол, а судьи делают какую-то непонятную дичь. ВАР в любую секунду может увидеть какие-то «черкаши».
После зимней паузы происходит вообще бредятина. Я в 90-х не помню, чтобы было такое судейство, – сказал Владимир Быстров.
Кто выиграет ЛЧ?22206 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вар , должен был убрать тысячу вопросов и помочь быстро решать спорные моменты , по итогу судьи используют этот Вар в извращеной форме и трактуют каждый по своему .
Так же Володька:
– В двух последних турах «Зенит» пробил 4 пенальти. Видите ли вы в этом закономерность?
– Я вижу идиотизм некоторых футболистов, которые фолят в глупых и ненужных ситуациях, – сказал Быстров.
Дальше будет ещё хуже, будут рисовать 3Д картинку и все касания просматривать.
В штрафной любое нарушение пенальти. А нарушают все и всегда.
Как в гандболе, 5-7 семиметровых с обоих сторон этот норма.
Но там и с игры забивают 20.
А в футболе это правило ловушка. Яйцо в штрафной почесал, пенальти.
Помните Соболя удалили за яйца?
Така что, или ВАР убирай или не жалуйся.
Есть компромисс. Судья сам решает когда ему нужен просмотр.