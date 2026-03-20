Тьерри Анри: «Европа чувствует опасность со стороны «Барселоны». Когда эта команда в огне, за ней остается выжженная земля. 7:2 – это не просто победа, а глобальное землетрясение»

Тьерри Анри: такую «Барселону» не остановить, Европа чувствует опасность.

Тьерри Анри оценил силу «Барселоны» после ее победы над «Ньюкаслом » со счетом 7:2.

«Поздравляю, «Барселона». Европа начинает чувствовать опасность.

Когда эта команда в огне, за ней остается выжженная земля. Это не просто победа, а глобальное землетрясение, и этот вечер войдет в историю.

Эта «Барселона » способна на что угодно, когда ей этого хочется. Невероятная команда, словно вернулась команда мечты времен Кройффа.

«Ньюкасл» развалился под таким натиском. Остановить «Барселону» в таком состоянии почти невозможно», – сказал экс-форвард «блауграны».