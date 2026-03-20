  • Тьерри Анри: «Европа чувствует опасность со стороны «Барселоны». Когда эта команда в огне, за ней остается выжженная земля. 7:2 – это не просто победа, а глобальное землетрясение»
Тьерри Анри: «Европа чувствует опасность со стороны «Барселоны». Когда эта команда в огне, за ней остается выжженная земля. 7:2 – это не просто победа, а глобальное землетрясение»

Тьерри Анри: такую «Барселону» не остановить, Европа чувствует опасность.

Тьерри Анри оценил силу «Барселоны» после ее победы над «Ньюкаслом» со счетом 7:2.

«Поздравляю, «Барселона». Европа начинает чувствовать опасность.

Когда эта команда в огне, за ней остается выжженная земля. Это не просто победа, а глобальное землетрясение, и этот вечер войдет в историю.

Эта «Барселона» способна на что угодно, когда ей этого хочется. Невероятная команда, словно вернулась команда мечты времен Кройффа.

«Ньюкасл» развалился под таким натиском. Остановить «Барселону» в таком состоянии почти невозможно», – сказал экс-форвард «блауграны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
Эта Барса не про лч, с таким уровнем защиты этот турнир не выигрывают, команда еще очень молодая, их время придет, но сейчас в приоритете ла лига.
Ответ BurBon
Эта Барса не про лч, с таким уровнем защиты этот турнир не выигрывают, команда еще очень молодая, их время придет, но сейчас в приоритете ла лига.
то же самое, дословно, говорили в 2006
Ответ BurBon
Эта Барса не про лч, с таким уровнем защиты этот турнир не выигрывают, команда еще очень молодая, их время придет, но сейчас в приоритете ла лига.
до финала Барса может дойти, играя с такими командами, с которыми уровень защиты критичным не окажется, а забить Барса может всем. В финале да, может быть Бавария или ПСЖ, вот там уже не напропускать будет сложно, но это одна игра
Много кто им в АПЛ закидывал семёрку, при этом не бегая весь второй тайм?
Ответ selso99
Много кто им в АПЛ закидывал семёрку, при этом не бегая весь второй тайм?
Заучит как Ньюкасл победил Челси, а Челси разгромил Барсу и т.д. В футболе такое не работает
Боже это сороки которых штормит весь сезон, и которые находятся по факту в середине таблицы АПЛ. При этом им это не помешало забить двушку в первом тайме, а если бы на Эланге зафиксировали такую же задержку как и у барсы, то они бы вообще лидировали после первого тайма.
Ответ imperzo
Боже это сороки которых штормит весь сезон, и которые находятся по факту в середине таблицы АПЛ. При этом им это не помешало забить двушку в первом тайме, а если бы на Эланге зафиксировали такую же задержку как и у барсы, то они бы вообще лидировали после первого тайма.
Что-то другие им 7 не забивали
Ответ imperzo
Боже это сороки которых штормит весь сезон, и которые находятся по факту в середине таблицы АПЛ. При этом им это не помешало забить двушку в первом тайме, а если бы на Эланге зафиксировали такую же задержку как и у барсы, то они бы вообще лидировали после первого тайма.
Про этот Нюкасл писали,что они из АПЛ и затопчут Барсу в двух матчах,в итоге уже во втором тайме валялись без сил,а Барса летала по всему полю.Может дело не в Ньюкасле,а в Барсе?Или когда Барса выигрывает,то всегда все дело в сопернике и в их состоянии?)
По мне, так в прошлом сезоне у Барсы был с десяток матчей, в которых она играла лучше,, чем в этом.
Ответ Mario Balohulli
По мне, так в прошлом сезоне у Барсы был с десяток матчей, в которых она играла лучше,, чем в этом.
Нет, там было больше нестабильности. Было больше матчей, где Барса делала камбеки, с -1, -2, -3 голов. И эти матчи очень запомнились. И хорошо, что Барселона в этом сезоне так часто такую фору не дает
Ответ Fasfara
Нет, там было больше нестабильности. Было больше матчей, где Барса делала камбеки, с -1, -2, -3 голов. И эти матчи очень запомнились. И хорошо, что Барселона в этом сезоне так часто такую фору не дает
Не в камбэках дело. С Ньюкаслом стройности в игре не было. Голы как-то сами собой приходили. Для меня лучшая игра Барселоны 5:1 с Бетисом в прошлом году. А почти все игры с Реалом были более или менее равными.
Подобное и в прошлом году говорили, в итоге вылет от Интера, который в финале ПСЖ вообще не заметил.
У Барсы классная атака, но с защитой очевидные проблемы и именно это вероятно сыграет решающую роль.
Ответ Рашпель793
Подобное и в прошлом году говорили, в итоге вылет от Интера, который в финале ПСЖ вообще не заметил. У Барсы классная атака, но с защитой очевидные проблемы и именно это вероятно сыграет решающую роль.
С такими как Интер Барсе играть сложнее, чем с условным ПСЖ
Ответ barcelonistas
С такими как Интер Барсе играть сложнее, чем с условным ПСЖ
Так Барсу впереди ждёт Атлетико, который как раз больше к Интеру ближе и который недавно их побеждал (в ответке правда булки расслабили). Но ладно Атлетико. Если пройдут их, то после с огромной вероятностью будет ждать Арсенал.
Барселона команда настроение,действительно в прошлом году баварию 3:0 реал по 4:0 5:2 , но когда игра не идет это команда очень уязвима от контратаки, забить барсе легче чем условному ноттингему, просто неуспевает вернуться в оборону.
Есть Бавария, есть Арсенал, есть ПСЖ. Вот там и заценим уровень этой Барсы.
Какой-то особой заслуги Барселоны в 7:2 там нет. Там Ньюкасл, мало того вышел играть без обороны, так еще и откровенно привез сам себе 3 раза.
В этом стадии нет Интера. Барселона может играть спокойно
Ответ Ali Artikov
В этом стадии нет Интера. Барселона может играть спокойно
И Марчиньяка)))
Интера нет в этом стадии можете попасть в финал
