Тиаго Силва провел 1000-й матч в карьере. У 41-летнего защитника 31 трофей

Защитник «Порту» Тиаго Силва провел 1000-ю игру в карьере.

41-летний футболист принял участие в ответном матче против «Штутгарта» в 1/8 финала Лиги Европы (2:0, первая игра – 2:1).

На счету бразильского футболиста 25 игр в составе «РГ Футбол», 30 матчей за «Жувентуде», 14 за «Порту Б», 212 за «Флуминенсе», 119 за «Милан», 315 за «ПСЖ», 156 за «Челси», 8 за «Порту», 113 за основную сборную Бразилии и 8 за олимпийскую.

Силва выиграл 31 трофей, в том числе Лигу чемпионов с «Челси» и Кубок Америки в составе сборной.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Порту»
Солидно. А мог закончить в Динамо, словив туберкулез. Хотя, справедливости ради, если верить СМИ, случилось это задолго до переезда в Москву, где его вылечили
Могло быть больше, если бы не туберкулёз
Или меньше, возможно лекарства которые ему позволили принимать из-за него продлили его футбольное долголетие
Когда узнал из новости, что Тиаго Силва играет за Порту)
Да-да, его возраст не менее удивил меня.
Однако, в 41 год играть в еврокубках, в среднем европейском клубе-мое почтение
Я так понимаю, Силва на ЧМ хочет попасть? Поэтому рвёт жилы.
Каждый его переход после поездки в наш чемпионат воспринимался как "поехал доигрывать или еще чуть чуть поиграет и всё" и везде был надежнейшим защитником. Даже список команд где засветился говорит о его высокой квалификации и качественной игре. Могу пожелать только здоровья и поигрывать за Порту)))
Вот это у Вас самомнение о нашем чемпионате водокачки, он уехал в команды и турниры наголову выше того, что было с Динамо в 2005-2006 году, напомню что тут в принципе играли весна осень тогда.
Браво Тьяго Сильве! Он играет на иконическом уровне стабильности
