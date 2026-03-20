Тиаго Силва провел 1000-й матч в карьере. У 41-летнего защитника 31 трофей

Тиаго Силва провел 1000-й матч в карьере.

Защитник «Порту» Тиаго Силва провел 1000-ю игру в карьере.

41-летний футболист принял участие в ответном матче против «Штутгарта » в 1/8 финала Лиги Европы (2:0, первая игра – 2:1).

На счету бразильского футболиста 25 игр в составе «РГ Футбол», 30 матчей за «Жувентуде», 14 за «Порту Б», 212 за «Флуминенсе», 119 за «Милан », 315 за «ПСЖ », 156 за «Челси», 8 за «Порту», 113 за основную сборную Бразилии и 8 за олимпийскую.

Силва выиграл 31 трофей, в том числе Лигу чемпионов с «Челси» и Кубок Америки в составе сборной.