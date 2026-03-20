49

Кафу: «Неймар лучше Месси и Роналду. У него больше навыков, лучше техника. В последних поколениях Неймар лучше всех»

Кафу считает Неймара более одаренным футболистом, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду.

«По моему мнению, Неймар лучше Месси. Но, возможно, у Месси лучше самоотдача.

В последних поколениях Неймар лучше всех остальных. У него больше навыков, лучше техника. Неймар превосходит Месси, превосходит Роналду, Мбаппе...

Неймар в плане способностей и технического мастерства превосходит обоих [и Месси, и Роналду]. А вот по самоотдаче лучший – Криштиану», – сказал бывший защитник сборной Бразилии в подкасте Podpah.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: UOL
49 комментариев
Да что там , он даже лучше Романа Широкова !
Невозможно.
Неймар это ваще какой-то дутый персонаж. Бразильцы его подкачали на хайпе к Месси и Роналду за неимением реально великих.
Лучше Месси, по потенциалу, возможно только Роналдиньо. Все остальные даже рядом не стоят
по потенциалу считают одним из лучших Рональдо зубастика
Который раз слышу на спортсе такое мнение ( потенциал Рональдиньо был выше чем у Месси) и недоумеваю .

Как раз стабильность исполнения магии и стабильность в умении максимально влиять на игру годами -- и есть главный признак врождённого "потенциала", базирующегося на сответствующих врождённых способностях .
И пляжы и вечеринки Рональдиньо тут не оправдание для его нереализованого потенциала , глобально.
Талант ( так же как и работоспособность) это всегда среднее значение , а не короткий пик.
По коротким пикам, возможно, и Месси не входит в пятёрку лучших индивидуальных перформансов игроков в истории.
Но тут я ничего не утверждаю. Всё дискуссионно.
Сезон, когда он чуть не дотянул мёртвую барсу до финала ЛЧ и споткнулся лишь о Ливерпуль в ответке, или почти полтора сезона при Гвардиоле , где он просто был совершенно неудержим, безусловно в ту же копилку величайших индивидуальных перформансов в истории
А уж как кукарекать умеет Неймар! Месси с Роналду и рядом не стояли
нут так что он в псж не показал себя в лч? в сборной тоже провал, хотя вся игра вокруг него была. очевидно он шикарен как дополнение, помощник основного игрока...но сам никогда не мог вести на результат
Они с папой при подписании контрактов себя показали.Крахоборчики бразилькие.
А чего тогда в 34 года в Бразилии фигнёй страдает? Покажите пожалуйста Кафу и Неймару где и какие вещи вытворяли Месси и Роналду в 34 года!
Роналдо и техника? Это как гонорар и гонарея!
Ней на пике оружие страшное.не просто так лучший бомбардир пятикратных чемпионов Мира.и не видно кто сможет его догнать в ближайшее время
Не смеши.
это же никак не связано с тем, что он бразил? правда же?
Рекомендуем
Главные новости
Ширер о финале Кубка лиги: «С квадруплом все будет серьезно, если «Арсенал» победит. Но это большое «если», ведь для «Сити» это последняя возможность что-то выиграть в этом сезоне»
9 минут назад
Тиаго Силва провел 1000-й матч в карьере. У 41-летнего защитника 31 трофей
15 минут назад
Лига конференций. 1/8 финала. «Шахтер» прошел «Лех», «Райо» выбил «Самсунспор», «Фиорентина» обыграла «Ракув», «Кристал Пэлас» одолел АЕК Ларнака
29 минут назад
Играл и в Бундеслиге, и в «Челси» – какого игрока вспомните?
29 минут назадТесты и игры
Лига Европы. 1/8 финала. «Рома» против «Болоньи», «Сельта» выбила «Лион», «Астон Вилла» обыграла «Лилль»
34 минуты назадLive
В «МЮ» считают, что Андерсон из «Ноттингема» должен быть главной целью на лето, и готовы заплатить 80 млн фунтов. Но «Сити» – явный фаворит в борьбе за хавбека
сегодня, 21:27
Нагельсманн об ударе Рюдигера в лицо Рико: «Это был грубый фол, но есть судьи – они должны следить за соблюдением правил. У меня хорошие отношения с Антонио, он предан сборной»
сегодня, 21:17
Экс-хавбек Австралии Паарталу о поездке в КНДР: «В аэропорту проверяли наши телефоны – даже не просили разблокировать. Люди сходили с ума, встречаясь с Ким Чен Ыном – тотальная пропаганда»
сегодня, 21:01
Британское правительство готовится к возможному суду с Абрамовичем по вопросу о передаче денег от продажи «Челси» Украине: «Мы давали ему последний шанс поступить правильно»
сегодня, 20:51
Роберто Мартинес о Роналду: «У него нет одержимости по поводу 1000-го гола. Были матчи, в которых Криштиану мог забить, но делал голевую передачу»
сегодня, 20:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Кристал Пэлас» сыграет с «Фиорентиной» в 1/4 финала ЛК, «Шахтер» – с АЗ, «Райо Вальекано» – с АЕК, «Майнц» – со «Страсбуром»
21 минуту назад
Холанд стал инвестором Norway Chess. Глава ФИДЕ Дворкович назвал это признаком культурной значимости игры: «Шахматы, как и футбол, всегда были глобальным языком стратегии и творчества»
30 минут назадФото
Все 3 английских клуба вышли в 1/4 финала ЛЕ и ЛК. В Лиге чемпионов в этот раунд пробились 2 команды АПЛ из 6
33 минуты назад
«Интер» уверен, что купит Викарио у «Тоттенхэма» за 17 млн фунтов (Daily Mail)
50 минут назад
Хенесс о встрече с «Реалом» в ЛЧ: «Они не так уж хорошо играют, но у них выдающийся опыт. Было бы крайне самонадеянно предполагать, что «Бавария» обязательно пройдет дальше»
59 минут назад
Зобнин о Кубке России: «Слишком много матчей, и потерялся старый формат, когда люди в регионах могли посмотреть на большие команды. Хотелось бы вернуться в то время и съездить в Тамбов, например»
сегодня, 21:15
ФИФА планирует потратить 800 млн долларов на женский ЧМ-2027
сегодня, 20:43
Микаил Антонио о жизни в Катаре и конфликте на Ближнем Востоке: «Я слышал взрывы и видел пламя от летящих бомб, отель сотрясался. Это был единственный страшный день»
сегодня, 20:37
«Ювентус» хочет подписать Спинаццолу как свободного агента и предлагает 32-летнему защитнику «Наполи» контракт на два года
сегодня, 20:30
Нагельсманн о политической ситуации в преддверии ЧМ-2026: «Нельзя полностью игнорировать то, что происходит в мире, но я сосредоточен на футболе. Цель – хорошо выступить на турнире»
сегодня, 20:16
Рекомендуем