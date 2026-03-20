Кафу: «Неймар лучше Месси и Роналду. У него больше навыков, лучше техника. В последних поколениях Неймар лучше всех»
«По моему мнению, Неймар лучше Месси. Но, возможно, у Месси лучше самоотдача.
В последних поколениях Неймар лучше всех остальных. У него больше навыков, лучше техника. Неймар превосходит Месси, превосходит Роналду, Мбаппе...
Неймар в плане способностей и технического мастерства превосходит обоих [и Месси, и Роналду]. А вот по самоотдаче лучший – Криштиану», – сказал бывший защитник сборной Бразилии в подкасте Podpah.
Кто выиграет ЛЧ?21093 голоса
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: UOL
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Как раз стабильность исполнения магии и стабильность в умении максимально влиять на игру годами -- и есть главный признак врождённого "потенциала", базирующегося на сответствующих врождённых способностях .
И пляжы и вечеринки Рональдиньо тут не оправдание для его нереализованого потенциала , глобально.
Талант ( так же как и работоспособность) это всегда среднее значение , а не короткий пик.
По коротким пикам, возможно, и Месси не входит в пятёрку лучших индивидуальных перформансов игроков в истории.
Но тут я ничего не утверждаю. Всё дискуссионно.
Сезон, когда он чуть не дотянул мёртвую барсу до финала ЛЧ и споткнулся лишь о Ливерпуль в ответке, или почти полтора сезона при Гвардиоле , где он просто был совершенно неудержим, безусловно в ту же копилку величайших индивидуальных перформансов в истории