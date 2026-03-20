Кафу: «Неймар лучше Месси и Роналду. У него больше навыков, лучше техника. В последних поколениях Неймар лучше всех»

Кафу: Неймар – лучший футболист последних поколений.

Кафу считает Неймара более одаренным футболистом, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду .

«По моему мнению, Неймар лучше Месси. Но, возможно, у Месси лучше самоотдача.

В последних поколениях Неймар лучше всех остальных. У него больше навыков, лучше техника. Неймар превосходит Месси, превосходит Роналду, Мбаппе ...

Неймар в плане способностей и технического мастерства превосходит обоих [и Месси, и Роналду]. А вот по самоотдаче лучший – Криштиану», – сказал бывший защитник сборной Бразилии в подкасте Podpah.