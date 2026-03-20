Экс-хавбек Австралии Паарталу о поездке в КНДР: «В аэропорту проверяли наши телефоны – даже не просили разблокировать. Люди сходили с ума, встречаясь с Ким Чен Ыном – тотальная пропаганда»

Австралийский футболист рассказал о поездке в Северную Корею.

Бывший полузащитник «Брисбен Роар», «Мельбурн Сити», «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» и других клубов Эрик Паарталу поделился воспоминаниями о поездке в Северную Корею.

Австралийский футболист приехал в КНДР в 2017 году, когда выступал за индийский клуб «Бенгалуру ».

«Поездка в Северную Корею была безумием. Пришлось останавливаться в Китае на ночь. Но в тот вечер наш рейс был чуть ли не единственным в аэропорту.

Мы приземлились, и [сотрудники службы безопасности] буквально начали проверять телефоны и планшеты... Я не знаю, какой код они там использовали – они даже не просили нас разблокировать. Они просто знали... [и пытались] найти материалы, которые мы присылали. Конечно же, мы в групповом чате обсуждали Ким Чен Ына. Нам было страшно до усрачки, мы думали, что нас не пропустят».

Про Ким Чен Ына

«Люди сходили с ума, встречаясь с ним, плакали, это была тотальная пропаганда – и это сразу бросается в глаза, вам напоминают об этом везде, куда бы вы ни пошли.

Там полно плакатов с изображением его дедушки, папы, и каждый человек старше 16 лет должен носить на рубашке значок либо с символикой Северной Кореи, либо с изображением члена его семьи», – сказал Паарталу, сыгравший 2 матча за сборную Австралии , в подкасте Suited and Booted TV.