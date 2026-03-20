30

Экс-хавбек Австралии Паарталу о поездке в КНДР: «В аэропорту проверяли наши телефоны – даже не просили разблокировать. Люди сходили с ума, встречаясь с Ким Чен Ыном – тотальная пропаганда»

Австралийский футболист рассказал о поездке в Северную Корею.

Бывший полузащитник «Брисбен Роар», «Мельбурн Сити», «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» и других клубов Эрик Паарталу поделился воспоминаниями о поездке в Северную Корею.

Австралийский футболист приехал в КНДР в 2017 году, когда выступал за индийский клуб «Бенгалуру».

«Поездка в Северную Корею была безумием. Пришлось останавливаться в Китае на ночь. Но в тот вечер наш рейс был чуть ли не единственным в аэропорту. 

Мы приземлились, и [сотрудники службы безопасности] буквально начали проверять телефоны и планшеты... Я не знаю, какой код они там использовали – они даже не просили нас разблокировать. Они просто знали... [и пытались] найти материалы, которые мы присылали. Конечно же, мы в групповом чате обсуждали Ким Чен Ына. Нам было страшно до усрачки, мы думали, что нас не пропустят». 

Про Ким Чен Ына

«Люди сходили с ума, встречаясь с ним, плакали, это была тотальная пропаганда – и это сразу бросается в глаза, вам напоминают об этом везде, куда бы вы ни пошли.

Там полно плакатов с изображением его дедушки, папы, и каждый человек старше 16 лет должен носить на рубашке значок либо с символикой Северной Кореи, либо с изображением члена его семьи», – сказал Паарталу, сыгравший 2 матча за сборную Австралии, в подкасте Suited and Booted TV.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
Судя по фамилии и истории из 2017 года,он больше эстонец,чем австралиец.
У него в стране телефон и соц.сети 24/7 проверяются. А он про Северную Корею 😄
В Южной Корее вот хорошо все, но они одни из лидеров по самовыпилам.
Жаль, что две Кореи не соединились, помешали две сверхдержавы
Германия или Вьетнам стали едиными, , у одних западники победили, у других красные. И живут. А тут разъединенные семьи на века..
Ответ Бегемотик
Самовыпилы там вроде связанно с тем, что с детства пошло поехало, большая нагрузка по учебе, вплоть до окончания универа, а дальше работа и быт через мерно загружает, при том они вроде сами к такому стремятся, типо норма общества, да и самовыпилы большая часть на студентов приходится
Ответ Бегемотик
Восточная Германия до сих пор отстает от Западной. Представьте что будет если Кореи объединятся. Юг будет лет сто вытаскивать север из пропасти. Им это надо? Ланьков говорил, что негласно, но южные корейцы так и думают.
Причем боты в комментах не обсуждают смысл сказанного. Начинают чёт рассказывать о южной Корее или ещё чем то. Где он мог видеть как люди сходят с ума при встрече с Ким Чин Ином, пофигу. Это неинтересно. Главное повестка
Ответ Женя Гостев
примерно так с 2022 года просто навалили роликов про то как все неплохо в КНДР, теперь каждое обсуждение КНДР вызывает лютый срач у людей, не дай бог чет плохое скажешь про эту страну
Без кода, без отпечатка, без узора они разблокировали смарты?)))
Как это делается?
Ответ egorov.bsp
Вспомнилась сценка из Comedy, когда Путин на выключенный телефон дозвонился ))
Ответ serenada
По моему он своим лицом его разблокировал)
Они не подвластны МВФ и ВОЗ, поэтому страна пусть для многих и считается отсталой, но независима от доллара и была без ковида во время пандемии
Ответ Vyacheslav Markosyan
она от и до зависима от Китая, это лучше?
Ответ Vyacheslav Markosyan
Племена охотников - собирателей папуасов новой Гвинеи тоже независимы от МВЗ и ВОЗ, также как и от технологий, знаний и современного уровня медицины, поедешь к ним жить?
Жду новости про казнь 18-летнего борца в Иране за участие в протестах и бурления поддерживающих аятолл
