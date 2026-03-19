  • Британское правительство готовится к возможному суду с Абрамовичем по вопросу о передаче денег от продажи «Челси» Украине: «Мы давали ему последний шанс поступить правильно»
Британское правительство готовится к возможному суду с Абрамовичем по вопросу о передаче денег от продажи «Челси» Украине: «Мы давали ему последний шанс поступить правильно»

Британские власти могут подать в суд на Абрамовича.

Власти Великобритании могут подать судебный иск в отношении бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича.

Напомним, 17 декабря премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил судом Абрамовичу, если деньги от продажи «Челси» не передадут Украине.

«Челси» был продан в мае 2022 года за 2,34 миллиарда фунтов, однако Абрамович не может распоряжаться этими деньгами из-за санкций. Средства заморожены на специальном счете.

Экс-владелец клуба по-прежнему намерен направить средства на помощь жертвам российско-украинского конфликта, но без четкого определения, кто именно станет адресатом и будут ли в этот список включены пострадавшие россияне.

Правительство Великобритании настаивает на том, что деньги надо использовать исключительно для помощи украинцам и готово начать судебный процесс с целью конфискации средств.

Британский премьер-министр Кир Стармер требовал направить ресурсы в специально созданный фонд в срок до 17 марта. Бизнесмен этого не сделал.

Теперь в британском правительстве заявили, что предпримут шаги для подготовки к возможному судебному разбирательству. Они уведомили об этом адвокатов Абрамовича. 

«Мы давали Роману Абрамовичу последний шанс поступить правильно. В очередной раз он не сделал пожертвование, несмотря на обязательства. Теперь мы предпримем дальнейшие шаги, чтобы гарантировать выполнение обещания, данного им во время продажи «Челси», – приводит слова представителя правительства The Guardian.

Абрамович оспорит в суде любые попытки британских властей конфисковать деньги от продажи «Челси» и потратить их против его воли. Британский МИД призвал бизнесмена «поступить правильно»

Опубликовал: Алексей Белоус
Единственные, кому эти деньги должны вернуться - это ограбленным россиянам.
Ответ dmitryGoose
Единственные, кому эти деньги должны вернуться - это ограбленным россиянам.
Чисто дети они !
Он у самого Березовского суд в Лондоне выиграл !
Какие россияне , какие украинцы ))
Единственные, кому эти деньги должны вернуться - это ограбленным россиянам.
Я поддерживаю твоё мнение, но каким образом можно идентифицировать всех ограбленных?)
Сейчас бы каким-то щенкам эпштейновским указывать уважаемому человеку куда девать свои деньги.
Сейчас бы каким-то щенкам эпштейновским указывать уважаемому человеку куда девать свои деньги.
Не все поймут, что это сарказм..
Сейчас бы каким-то щенкам эпштейновским указывать уважаемому человеку куда девать свои деньги.
Ну, как свои...
А почему не Палестине или Ирану?
А почему не Палестине или Ирану?
Им уже открыт сбор средств от пользователей Спртса !
Скоро скупят все оставшиеся замки , которые не приглянулись саудитам !
А почему Португальцы молчат, у их гражданина деньги отжимают:)
А почему Португальцы молчат, у их гражданина деньги отжимают:)
Флот не тот, что прежде, чтоб с англичанами бодаться😼
Флот не тот, что прежде, чтоб с англичанами бодаться😼
А у англов прямо тот?..
даже цыгане не такие попрошайки как украинцы,для мира,дай-дай-дай...забавно
даже цыгане не такие попрошайки как украинцы,для мира,дай-дай-дай...забавно
Да просто обхохотаться , что скоро уже в скорбный дом отвезут на почве веселья ,
как сегодня одного юриста !
А какого х## он должен отправлять свои деньги от продажи кому укажут?
Когда тратил на Челси деньги "Калинку-Малинку" включали, а тут переобульсь.

"Спорт вне политики" в действии
бриты настолько наглые, что обманули еврея... Анекдот. И это еще он им дал 100 лямов помощи Украине через трансфер допингиста Мудрика
бриты настолько наглые, что обманули еврея... Анекдот. И это еще он им дал 100 лямов помощи Украине через трансфер допингиста Мудрика
Мудрика покупали уже при Боули))
Какая же беспрецедентная наглость. Отняли у человека Челси и теперь хотят отнять деньги за его продажу. Просто слов нет
Какая же беспрецедентная наглость. Отняли у человека Челси и теперь хотят отнять деньги за его продажу. Просто слов нет
Настоящие джентельмены, не какой-то там русский колхоз
Сдаётся, что больше, чем европа и сша, гемор во всей ситуации создаёт именно британия🤷🏻
Мне кто-нибудь объяснит, почему Абрамович должен свои деньги отдавать украине??? 🤔
Мне кто-нибудь объяснит, почему Абрамович должен свои деньги отдавать украине??? 🤔
свободный и цивилизованный мир ✌️
