Британское правительство готовится к возможному суду с Абрамовичем по вопросу о передаче денег от продажи «Челси» Украине: «Мы давали ему последний шанс поступить правильно»

Британские власти могут подать в суд на Абрамовича.

Власти Великобритании могут подать судебный иск в отношении бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича .

Напомним, 17 декабря премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил судом Абрамовичу, если деньги от продажи «Челси» не передадут Украине.

«Челси» был продан в мае 2022 года за 2,34 миллиарда фунтов, однако Абрамович не может распоряжаться этими деньгами из-за санкций. Средства заморожены на специальном счете.

Экс-владелец клуба по-прежнему намерен направить средства на помощь жертвам российско-украинского конфликта, но без четкого определения, кто именно станет адресатом и будут ли в этот список включены пострадавшие россияне.

Правительство Великобритании настаивает на том, что деньги надо использовать исключительно для помощи украинцам и готово начать судебный процесс с целью конфискации средств.

Британский премьер-министр Кир Стармер требовал направить ресурсы в специально созданный фонд в срок до 17 марта. Бизнесмен этого не сделал.

Теперь в британском правительстве заявили, что предпримут шаги для подготовки к возможному судебному разбирательству. Они уведомили об этом адвокатов Абрамовича.

«Мы давали Роману Абрамовичу последний шанс поступить правильно. В очередной раз он не сделал пожертвование, несмотря на обязательства. Теперь мы предпримем дальнейшие шаги, чтобы гарантировать выполнение обещания, данного им во время продажи «Челси », – приводит слова представителя правительства The Guardian.

Абрамович оспорит в суде любые попытки британских властей конфисковать деньги от продажи «Челси» и потратить их против его воли. Британский МИД призвал бизнесмена «поступить правильно»