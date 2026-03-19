Британское правительство готовится к возможному суду с Абрамовичем по вопросу о передаче денег от продажи «Челси» Украине: «Мы давали ему последний шанс поступить правильно»
Власти Великобритании могут подать судебный иск в отношении бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича.
Напомним, 17 декабря премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил судом Абрамовичу, если деньги от продажи «Челси» не передадут Украине.
«Челси» был продан в мае 2022 года за 2,34 миллиарда фунтов, однако Абрамович не может распоряжаться этими деньгами из-за санкций. Средства заморожены на специальном счете.
Экс-владелец клуба по-прежнему намерен направить средства на помощь жертвам российско-украинского конфликта, но без четкого определения, кто именно станет адресатом и будут ли в этот список включены пострадавшие россияне.
Правительство Великобритании настаивает на том, что деньги надо использовать исключительно для помощи украинцам и готово начать судебный процесс с целью конфискации средств.
Британский премьер-министр Кир Стармер требовал направить ресурсы в специально созданный фонд в срок до 17 марта. Бизнесмен этого не сделал.
Теперь в британском правительстве заявили, что предпримут шаги для подготовки к возможному судебному разбирательству. Они уведомили об этом адвокатов Абрамовича.
«Мы давали Роману Абрамовичу последний шанс поступить правильно. В очередной раз он не сделал пожертвование, несмотря на обязательства. Теперь мы предпримем дальнейшие шаги, чтобы гарантировать выполнение обещания, данного им во время продажи «Челси», – приводит слова представителя правительства The Guardian.
Абрамович оспорит в суде любые попытки британских властей конфисковать деньги от продажи «Челси» и потратить их против его воли. Британский МИД призвал бизнесмена «поступить правильно»
Он у самого Березовского суд в Лондоне выиграл !
Какие россияне , какие украинцы ))
Скоро скупят все оставшиеся замки , которые не приглянулись саудитам !
как сегодня одного юриста !
Когда тратил на Челси деньги "Калинку-Малинку" включали, а тут переобульсь.
"Спорт вне политики" в действии