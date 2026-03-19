Лилиан Тюрам о расизме: «Нарциссизм белых – это культурное явление, очень глубокое. Принижая другого, ты самоутверждаешься. У всех есть предрассудки, о которых мы не подозреваем»

Лилиан Тюрам: белые тоже должны чувствовать себя униженными при эпизодах расизма.

Бывший футболист сборной Франции Лилиан Тюрам высказался о борьбе с расизмом в футболе.

Тюрам посетил открытие выставки фотографий, организованной фондом «Барселоны» и посвященной благотворительной деятельности клуба.

«Необходимо обучать игроков, тренеров и президентов. Очень немногие клубы делают то, что делает «Барса». Очень важно, чтобы белые футболисты тоже чувствовали себя униженными, когда происходят расистские нападки. И это сопереживание возникнет только тогда, когда они поймут проблему.

У каждого из нас есть предрассудки, о которых мы не подозреваем. Это структурная проблема. Нарциссизм белых – это культурное явление, очень глубокое. И его необходимо осуждать.

[Расизм существует] потому, что принижая другого, ты самоутверждаешься. Расизм всегда был политическим дискурсом. Это противоестественно, это политическая конструкт, используемый для легитимации иерархий», – сказал Тюрам.

Лилиан Тюрам о словах Моуринью про конфликт Винисиуса и Престианни: «Жозе – великий тренер, но его никогда не интересовала тема расизма. Спрашивать «почему он так празднует?» – это расизм»