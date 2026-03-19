  • Лилиан Тюрам о расизме: «Нарциссизм белых – это культурное явление, очень глубокое. Принижая другого, ты самоутверждаешься. У всех есть предрассудки, о которых мы не подозреваем»
Лилиан Тюрам: белые тоже должны чувствовать себя униженными при эпизодах расизма.

Бывший футболист сборной Франции Лилиан Тюрам высказался о борьбе с расизмом в футболе. 

Тюрам посетил открытие выставки фотографий, организованной фондом «Барселоны» и посвященной благотворительной деятельности клуба.

«Необходимо обучать игроков, тренеров и президентов. Очень немногие клубы делают то, что делает «Барса». Очень важно, чтобы белые футболисты тоже чувствовали себя униженными, когда происходят расистские нападки. И это сопереживание возникнет только тогда, когда они поймут проблему. 

У каждого из нас есть предрассудки, о которых мы не подозреваем. Это структурная проблема. Нарциссизм белых – это культурное явление, очень глубокое. И его необходимо осуждать. 

[Расизм существует] потому, что принижая другого, ты самоутверждаешься. Расизм всегда был политическим дискурсом. Это противоестественно, это политическая конструкт, используемый для легитимации иерархий», – сказал Тюрам. 

Лилиан Тюрам о словах Моуринью про конфликт Винисиуса и Престианни: «Жозе – великий тренер, но его никогда не интересовала тема расизма. Спрашивать «почему он так празднует?» – это расизм»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
“Очень важно, чтобы белые футболисты тоже чувствовали себя униженными, когда происходят расистские нападки.”
Вся суть этих борцов, если у меня дела плохи, то у соседа пусть будут еще хуже и тогда я буду счастлив.
Если хочешь быть прогрессивным и толерантным, обязан говорить языком ублюдков !
Ничего нового
Просто сказать Черный- это расизм.
А их лозунг "жизни черных важны" - это норм
И фраза Тюрьма: "Очень важно, чтобы белые футболисты тоже чувствовали себя униженными" - это как бы тоже норм?
У них видимо с головой непорядок
Необходимо со всех сторон отменить Тюрама за откровенно рассисткие высказывания
Интересно, как быстро бы вылетел из профессии белый, заявивший о нарциссизме чёрных?
Можно поинтересоваться у Перстиани. Тот тоже с нарциссом столкнулся, по сути-то.....
Вот с этого и надо было начинать сразу, а то расизм да расизм, прямо бы и сказали, что хотите унижать белых
Ребята, да он просто не в себе. Зовите санитаров . Он опасен для нормального общества))
Это новая нормальность - ничего Вы не понимаете !
>> "Нарциссизм белых – это культурное явление, очень глубокое"
Расизм существует как явление, кто ж спорит. Расистов дофига, факт. Цвет кожи Тюрама ничуть не мешает ему быть одним из них ;)
Они же не скрывают этого, вся их идея строится на возмездии и ресентименте
А ведь выдающийся был защитник...сборной Франции.
почему-то черный патриотизм не стал для него достаточным аргументом играть за какой-нибудь Сенегал
А ведь правда, что они все прям хотят выслужиться перед Францией
Самое удивительное, что ему за такие слова ничего не будет и более того, всякие Винисиусы сейчас начнут делать репосты этих высказываний Тюрама
Вся наша цивилизация создана белыми. Все что вы видите вокруг- автомобили, электричество, строительство, все придумано белыми. Черных лауреатов Нобелевской премии единицы, и все за Премию Мира. За науку 0 человек. Спасибо бы сказали
А ой тааааа нууууу, а давайте начнем с этрусков, египтян, шумеров и других смуглых парней😂 дело не в том что они черные, но они не европейцы, первые вообще основа той самой империи которая по сути и создала Европу (Рим) а потом дойдем до того что человек вышел из Африки. В это можно играть долго
При чем откуда вышел человек и достижения современной цивилизации, созданные белыми ? Я именно об этом писал.
Это как понять? Унижают Винисиуса за его склочный характер и выходки на поле, а страдать должны его белые коллеги по Реалу? Что-то новенькое.
Почему по Реалу?
тут судя по мнению сказавшего все белые должны страдать.
Заметьте, Винисиус никогда не позволял себе подобных заявлений. Бразилец реагирует на отдельно взятые эпизоды оскорблений, ну и в СМИ иногда высказывается в общем ключе, мол, "расизм - плохо". Это как бы совсем не одно и то же с проповедями Тюрама, регулярно затирающего о "превосходстве белых".
