Лилиан Тюрам о расизме: «Нарциссизм белых – это культурное явление, очень глубокое. Принижая другого, ты самоутверждаешься. У всех есть предрассудки, о которых мы не подозреваем»
Бывший футболист сборной Франции Лилиан Тюрам высказался о борьбе с расизмом в футболе.
Тюрам посетил открытие выставки фотографий, организованной фондом «Барселоны» и посвященной благотворительной деятельности клуба.
«Необходимо обучать игроков, тренеров и президентов. Очень немногие клубы делают то, что делает «Барса». Очень важно, чтобы белые футболисты тоже чувствовали себя униженными, когда происходят расистские нападки. И это сопереживание возникнет только тогда, когда они поймут проблему.
У каждого из нас есть предрассудки, о которых мы не подозреваем. Это структурная проблема. Нарциссизм белых – это культурное явление, очень глубокое. И его необходимо осуждать.
[Расизм существует] потому, что принижая другого, ты самоутверждаешься. Расизм всегда был политическим дискурсом. Это противоестественно, это политическая конструкт, используемый для легитимации иерархий», – сказал Тюрам.
Вся суть этих борцов, если у меня дела плохи, то у соседа пусть будут еще хуже и тогда я буду счастлив.
Ничего нового
А их лозунг "жизни черных важны" - это норм
И фраза Тюрьма: "Очень важно, чтобы белые футболисты тоже чувствовали себя униженными" - это как бы тоже норм?
У них видимо с головой непорядок
Расизм существует как явление, кто ж спорит. Расистов дофига, факт. Цвет кожи Тюрама ничуть не мешает ему быть одним из них ;)
тут судя по мнению сказавшего все белые должны страдать.