Мойзес «усомнился в компетентности» Челестини при всей команде после 0:4 от «Краснодара» (Иван Карпов)

Мойзес «усомнился в компетентности» Челестини перед командой.

Инсайдер Иван Карпов дополнил информацию об отстранении Мойзеса Барбозы от тренировок с основной командой ЦСКА .

Ранее стало известно , что защитник наказан за перепалку с главным тренером Фабио Челестини после поражения от «Краснодара » (0:4) в FONBET Кубке России.

По сведениям Карпова, бразилец при всей команде в раздевалке «усомнился в компетентности Фабио». При этом партнеры Мойзеса Барбозы поддержали не его, а Челестини.