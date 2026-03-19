Мойзес «усомнился в компетентности» Челестини при всей команде после 0:4 от «Краснодара» (Иван Карпов)
Мойзес «усомнился в компетентности» Челестини перед командой.
Инсайдер Иван Карпов дополнил информацию об отстранении Мойзеса Барбозы от тренировок с основной командой ЦСКА.
Ранее стало известно, что защитник наказан за перепалку с главным тренером Фабио Челестини после поражения от «Краснодара» (0:4) в FONBET Кубке России.
По сведениям Карпова, бразилец при всей команде в раздевалке «усомнился в компетентности Фабио». При этом партнеры Мойзеса Барбозы поддержали не его, а Челестини.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Мойзу можно понять, столько проигрывать не привык. Что псих, это не новость)
Березуцкий не просто ушёл.
+ команда просто деградирует, идеи Челентано больше не работают. Раздевалка потеряна...