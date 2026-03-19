  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мойзес «усомнился в компетентности» Челестини при всей команде после 0:4 от «Краснодара» (Иван Карпов)
110

Мойзес «усомнился в компетентности» Челестини при всей команде после 0:4 от «Краснодара» (Иван Карпов)

Мойзес «усомнился в компетентности» Челестини перед командой.

Инсайдер Иван Карпов дополнил информацию об отстранении Мойзеса Барбозы от тренировок с основной командой ЦСКА.

Ранее стало известно, что защитник наказан за перепалку с главным тренером Фабио Челестини после поражения от «Краснодара» (0:4) в FONBET Кубке России.

По сведениям Карпова, бразилец при всей команде в раздевалке «усомнился в компетентности Фабио». При этом партнеры Мойзеса Барбозы поддержали не его, а Челестини.

Кто выиграет ЛЧ?20480 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoМойзес Барбоза
logoFONBET Кубок России
Иван Карпов
logoМатеус Рейс
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
происшествия
logoФабио Челестини
logoЦСКА
110 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Врачи усомнились в наличии мозгов у Мойзеса после 0:4 от Краснодара
Ответ Александр Кошечкин
Врачи усомнились в наличии мозгов у Мойзеса после 0:4 от Краснодара
Так он же святой. Это виноваты все вокруг, но не игроки цска. Увы. Все психованные, а Мозес это очень культурный человек, который всегда всех радует добротой.
Ответ Александр Кошечкин
Врачи усомнились в наличии мозгов у Мойзеса после 0:4 от Краснодара
Я усомнился сейчас в компетентности этих врачей — чтобы определить наличие отсутствия мозга у Мойзеса достаточно было посмотреть ту ситуацию, в которой он удалился с поля.
Мойзесу самому бы компетентности поучиться, так глупо удаляться и подводить команду 😎
Ответ angry horse
Мойзесу самому бы компетентности поучиться, так глупо удаляться и подводить команду 😎
Комментарий скрыт
Ответ angry horse
Мойзесу самому бы компетентности поучиться, так глупо удаляться и подводить команду 😎
Сгорел наш Мойза
После удаления я, например, усомнился в компетентности Мойзеса
Чувак по глупому удалился, не оставив шансов команде, а виноват и некомпетентен тренер
Ответ Битый пиксель
Чувак по глупому удалился, не оставив шансов команде, а виноват и некомпетентен тренер
ЦСКА почти отыгрался, уже душили Краснодар и тут он удалился...
Судя по последним результатам основания усомниться действительно есть 🤷🏼‍♂️
Ответ micka
Судя по последним результатам основания усомниться действительно есть 🤷🏼‍♂️
Если такие как мойзес сливают его, то дело не в челестини
Ну вот теперь Лукин в центр, Рейс налево хоть попробуется.
Мойзу можно понять, столько проигрывать не привык. Что псих, это не новость)
Ответ bear7904
Ну вот теперь Лукин в центр, Рейс налево хоть попробуется. Мойзу можно понять, столько проигрывать не привык. Что псих, это не новость)
Скорее выпустит Данилова, Лукин теперь не первый выбор, хотя Лукин -Данилов лучше чем Виктор - Рейс ИМХО в центре
Не только Мойзес усомнился в компетентности, положа руку на сердце)
Ответ KorilevskiyBiton
Не только Мойзес усомнился в компетентности, положа руку на сердце)
это вполне логично. у Мойзеса немало братьев по разуму, к сожалению.
Ответ vulturecrow
это вполне логично. у Мойзеса немало братьев по разуму, к сожалению.
Например?
В компетентности швейцарского физрука сейчас многие усомнились, а до этого нахваливали всей толпой непонятно за что. Полный развал команды и вот такие новости всего через полгода "работы"
Ответ D-M
В компетентности швейцарского физрука сейчас многие усомнились, а до этого нахваливали всей толпой непонятно за что. Полный развал команды и вот такие новости всего через полгода "работы"
До этого у Челентано не было таких полномочий... получил улучшенный контракт + карт-бланш в формировании штаба + трансферы всё под него были...

Березуцкий не просто ушёл.
+ команда просто деградирует, идеи Челентано больше не работают. Раздевалка потеряна...
фото раздевалки будет?
Ответ Алистер
фото раздевалки будет?
На Polaroid)
Ответ Мукунку хороший
На Polaroid)
Скорее, на какой-то черно-белый фотоаппарат, так как тут только 2 соответствующие стороны конфликта.
Разлад пошёл по ходу.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Мойзес отстранен от тренировок с основой ЦСКА из-за конфликта с Челестини после 0:4 от «Краснодара» («Чемпионат»)
сегодня, 18:22
У Мойзеса 3-е удаление за сезон в матчах с «Краснодаром» – в Кубке, РПЛ и Зимнем кубке. В 1-м круге чемпионата защитник ЦСКА спровоцировал удаление Кордобы
17 марта, 19:03
Мойзес получил две желтые подряд в матче с «Краснодаром». Защитник ЦСКА повалил Кордобу на землю после свистка и, вероятно, поспорил с судьей
17 марта, 18:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем