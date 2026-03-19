Инфантино об Иране на ЧМ-2026: «ФИФА не может разрешить геополитические конфликты, но мы хотим использовать силу футбола для налаживания связей и содействия достижению мира»

Глава ФИФА высказался об участии Ирана в ЧМ-2026.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался на тему участия сборной Ирана в чемпионате мира по футболу.

«ФИФА надеется, что все команды, участвующие в чемпионате мира по футболу, будут соревноваться в духе честной игры и взаимного уважения. У нас есть расписание. Вскоре станут известны все 48 команд-участниц, и мы хотим, чтобы чемпионат мира по футболу прошел в соответствии с расписанием.

ФИФА не может разрешить геополитические конфликты, но мы полны решимости использовать силу футбола и чемпионата мира для налаживания связей и содействия достижению мира, а наши мысли сейчас с теми, кто страдает от последствий продолжающихся войн», – заявил Инфантино.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

