Галактионов о вылете из Кубка от «Крыльев»: «В 1-м тайме была равная игра, во 2-м – очевидное преимущество «Локо». Нам не хватало в завершающей точке»

Галактионов высказался о вылете «Локомотива» из Кубка России.

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов высказался о вылете команды из Фонбет Кубка России.

Железнодорожники уступили «Крыльям Советов» в 1-м раунде полуфинала Пути регионов (2:2, 4:5 по пенальти).

«Не получилось победить. Что касается первого тайма, равная игра. Повели, но упустили преимущество в результате в концовке первого тайма.

Во втором тайме наша игра была с очевидным преимуществом. Нам не хватало в завершающей точке. Ребята молодцы, что сравняли. Глобально задачу мы не решили – не прошли дальше. Жаль, что заканчиваем наш турнирный путь на этой стадии.

Мы не вытянем, если будем играть десятью игроками на два турнира. Поэтому была произведена ротация. Цикл позволял и через четыре на пятый, и через три на четвертый играть стартовым составом – это одна история.

А когда уже через два дня матч чемпионата, было необходимо подойти с точки зрения игрового времени основного состава. Ротация была нужна, иначе бы мы потеряли людей уже на чемпионат», – сказал Галактионов.