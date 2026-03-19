Галактионов о вылете из Кубка от «Крыльев»: «В 1-м тайме была равная игра, во 2-м – очевидное преимущество «Локо». Нам не хватало в завершающей точке»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о вылете команды из Фонбет Кубка России.
Железнодорожники уступили «Крыльям Советов» в 1-м раунде полуфинала Пути регионов (2:2, 4:5 по пенальти).
«Не получилось победить. Что касается первого тайма, равная игра. Повели, но упустили преимущество в результате в концовке первого тайма.
Во втором тайме наша игра была с очевидным преимуществом. Нам не хватало в завершающей точке. Ребята молодцы, что сравняли. Глобально задачу мы не решили – не прошли дальше. Жаль, что заканчиваем наш турнирный путь на этой стадии.
Мы не вытянем, если будем играть десятью игроками на два турнира. Поэтому была произведена ротация. Цикл позволял и через четыре на пятый, и через три на четвертый играть стартовым составом – это одна история.
А когда уже через два дня матч чемпионата, было необходимо подойти с точки зрения игрового времени основного состава. Ротация была нужна, иначе бы мы потеряли людей уже на чемпионат», – сказал Галактионов.
Сарвели, Мялковский, Годяев, Салтыков, Рамирес, Погостнов, тот же Ненахов - все не уровень борьбы за высокие места.
И если молодым Мялковскому, Годяеву, Салтыкову, Погостнову можно еще давать шансы и ждать повышения качества, то с Сарвели, Рамиресом и Ненаховым все ясно и надо прощаться.
Помнится, когда-то Рубин взял бронзу на следующий год после выхода в РПЛ. А через год был уже 10-м.