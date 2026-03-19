  • Галактионов о вылете из Кубка от «Крыльев»: «В 1-м тайме была равная игра, во 2-м – очевидное преимущество «Локо». Нам не хватало в завершающей точке»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о вылете команды из Фонбет Кубка России.

Железнодорожники уступили «Крыльям Советов» в 1-м раунде полуфинала Пути регионов (2:2, 4:5 по пенальти).

«Не получилось победить. Что касается первого тайма, равная игра. Повели, но упустили преимущество в результате в концовке первого тайма.

Во втором тайме наша игра была с очевидным преимуществом. Нам не хватало в завершающей точке. Ребята молодцы, что сравняли. Глобально задачу мы не решили – не прошли дальше. Жаль, что заканчиваем наш турнирный путь на этой стадии.

Мы не вытянем, если будем играть десятью игроками на два турнира. Поэтому была произведена ротация. Цикл позволял и через четыре на пятый, и через три на четвертый играть стартовым составом – это одна история.

А когда уже через два дня матч чемпионата, было необходимо подойти с точки зрения игрового времени основного состава. Ротация была нужна, иначе бы мы потеряли людей уже на чемпионат», – сказал Галактионов.

А основной состав не вытягивает 2 матча в неделю после долгой паузы? Очень странно.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Профессионалы все-таки. Дело тонкое.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Миша увы не тянет.
Можно винить Галактионова, но у Локомотива нет резерва от слова совсем и это не его вина.
Сарвели, Мялковский, Годяев, Салтыков, Рамирес, Погостнов, тот же Ненахов - все не уровень борьбы за высокие места.
И если молодым Мялковскому, Годяеву, Салтыкову, Погостнову можно еще давать шансы и ждать повышения качества, то с Сарвели, Рамиресом и Ненаховым все ясно и надо прощаться.
Ответ Topordo
А чо там у балтики, которой рукой подать до локо? У них как с составом и резервом?
Ответ Gardarike
Мне Балтика симпатична, но посмотрим где будет эта Балтика через год-два.
Помнится, когда-то Рубин взял бронзу на следующий год после выхода в РПЛ. А через год был уже 10-м.
Галактионов в последние полгода стал очень громким в интервью. кажется, началось с Михал Михалыча. но по результатам сейчас больше на Мишку-дурачка похож. упустил отличные возможности выйти в лидеры чемпа, теперь кубок Крыльям слил. но зато серьёзный донельзя.
Ответ vulturecrow
Да, иногда надо шутить над собой или над ситуацией, иначе это все начинает давить на игроков, а давление ни к чему хорошему не приводит
А он продлил контракт с Локо? Такое ощущение, что он уже мысленно простился с командой, она перестает играть
Ладно поглядим как дома с Акроном отыграют. К чему его ротация ведёт.
Типичный иностранец, надо было позвать Юрана, он в теме, как готовить команду после зимнего перерыва в России!!!
Неприятные два последних матча. Надеюсь, временный спад, а не кризис. Вперед, Локо! 🚂
В отставку физрука
