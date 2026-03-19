Мойзес отстранен от тренировок с основой ЦСКА из-за конфликта с Челестини после 0:4 от «Краснодара» («Чемпионат»)
Мойзес отстранен от тренировок с ЦСКА.
Мойзес Барбоза поссорился с Фабио Челестини и был отстранен.
«Чемпионат» сообщает, что защитник лишен возможности тренироваться с основной командой после перепалки с главным тренером. Конфликт возник в раздевалке после поражения армейцев от «Краснодара» (0:4) в FONBET Кубке России. «Основание – нарушение субординации», – говорится в публикации.
Утверждается, что остальные футболисты поддерживают Челестини и сказали ему об этом на тренировке.
У Мойзеса 3-е удаление за сезон в матчах с «Краснодаром» – в Кубке, РПЛ и Зимнем кубке. В 1-м круге чемпионата защитник ЦСКА спровоцировал удаление Кордобы
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
135 комментариев
Но он просто не имел права делать то, что он сделал в матче с Краснодаром и если Фабио ему за это предъявил, а Мойзес что-то ответил, то я тоже на стороне Фабио
Карп написал, что Мойзес при раздевалке усомнился в компетентности Фабио
Ну это тогда какая-то абсолютная дурость от Мойзеса
А команда молодцы, что выразили свою поддержку Фабио.
Значит, все разговоры о «недоверии» тренеру всего лишь «слухи»
Вместо того, чтобы извинится перед всей командой за тупейшее удаление за 2 ЖК за 30 секунд, он начал высказывать и обвинять Фабио.
Уж извините, но это ни в какие ворота не лезет по моему мнению.