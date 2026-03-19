Мойзес отстранен от тренировок с основой ЦСКА из-за конфликта с Челестини после 0:4 от «Краснодара» («Чемпионат»)

«Чемпионат» сообщает, что защитник лишен возможности тренироваться с основной командой после перепалки с главным тренером. Конфликт возник в раздевалке после поражения армейцев от «Краснодара» (0:4) в FONBET Кубке России. «Основание – нарушение субординации», – говорится в публикации.

Утверждается, что остальные футболисты поддерживают Челестини и сказали ему об этом на тренировке.

У Мойзеса 3-е удаление за сезон в матчах с «Краснодаром» – в Кубке, РПЛ и Зимнем кубке. В 1-м круге чемпионата защитник ЦСКА спровоцировал удаление Кордобы

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Мойзес может быть недоволен тем, как работает Фабио, он эту весну выглядел в ЦСКА наименее аморфно и ему точно не все равно
Но он просто не имел права делать то, что он сделал в матче с Краснодаром и если Фабио ему за это предъявил, а Мойзес что-то ответил, то я тоже на стороне Фабио

Карп написал, что Мойзес при раздевалке усомнился в компетентности Фабио
Ну это тогда какая-то абсолютная дурость от Мойзеса
Ответ Влад Безруков
я думаю, Мойзес спросил у Фабио, какого рожна он ставит в состав мёртвого Баринова и Рейса и маринует Лукина на скамейке
Скорее конфликт назрел до матча с Краснодаром, поэтому он и удалился в знак протеста
При всей любви к Мойзесу, но это заслуженный итог его «выступления» в матче с Краснодаром - он был больше занят Кордобой и своими эмоциями нежели игрой.

А команда молодцы, что выразили свою поддержку Фабио.
Значит, все разговоры о «недоверии» тренеру всего лишь «слухи»
Пошла вода горячая)
Возможно, Фабио не самый сильный тренер, но Мойзес - позорище. Отправить его обратно на пальму, крайне омерзительный персонаж
Он конечно ещё тот провокатор, но банально лучший игрок обороны если вообще не лучший игрок команды
Он вроде в Балтику теперь переходит.
Ну вот и воспитательный процесс пошёл! Я бы за такие красные, сажал в глухой запас! Не заменимых не бывает!
Учитывая что удалился он осознанно - неудивительно.
Че за жесть творится с командой. Весь сезон катится к чертям.
Опять наверное спровоцировали, видимо Кордоба виноват
Дивеев, Мойзес, кто следующий??? Что происходит вообще😳?
Происходит то, что Мойзес нарушил субординацию.
Вместо того, чтобы извинится перед всей командой за тупейшее удаление за 2 ЖК за 30 секунд, он начал высказывать и обвинять Фабио.

Уж извините, но это ни в какие ворота не лезет по моему мнению.
Может и нарушил, но насчет компетентности он возможно и прав.
Доигрался! Последнее время голова закружилась от восхвалений и любви болельщиков. А уровень игры при этом упал основательно. И позволяет себе быть невыдержанным на поле, что вредит команде. Два грубияна у нас теперь в паре: Рейс и Мойзес. Пора остановить того и другого.
У Мойзеса 3-е удаление за сезон в матчах с «Краснодаром» – в Кубке, РПЛ и Зимнем кубке. В 1-м круге чемпионата защитник ЦСКА спровоцировал удаление Кордобы
17 марта, 19:03
«Краснодар» разнес ЦСКА – 4:0! У Кордобы 1+1, Батчи сделал дубль, Аугусто забил, Рейса и Мойзеса удалили к 63-й
17 марта, 18:33
Мойзес получил две желтые подряд в матче с «Краснодаром». Защитник ЦСКА повалил Кордобу на землю после свистка и, вероятно, поспорил с судьей
17 марта, 18:20Фото
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой посетил ВАР-центр и поспорил с Мажичем во время игры «Крыльев» с «Локо». Александр ранее предлагал судьям обращаться к нему в спорных ситуациях
13 минут назадВидео
Лилиан Тюрам о расизме: «Нарциссизм белых – это культурное явление, очень глубокое. Принижая другого, ты самоутверждаешься. У всех есть предрассудки, о которых мы не подозреваем»
15 минут назад
Вальверде – лучший игрок «Реала» в феврале. Хавбек опередил Винисиуса, Куртуа, Тчуамени и Камавинга
29 минут назад
Инфантино об Иране на ЧМ-2026: «ФИФА не может разрешить геополитические конфликты, но мы хотим использовать силу футбола для налаживания связей и содействия достижению мира»
39 минут назад
Мойзес «усомнился в компетентности» Челестини при всей команде после 0:4 от «Краснодара» (Иван Карпов)
41 минуту назад
Батраков о вылете «Локомотива» из Кубка: «Максимально критичен. Не реализовали свои моменты, привезли сами себе два мяча – больше у «Крыльев» не было моментов»
49 минут назад
Галактионов о вылете из Кубка от «Крыльев»: «В 1-м тайме была равная игра, во 2-м – очевидное преимущество «Локо». Нам не хватало в завершающей точке»
53 минуты назад
Газизов считает, что Кукуян ошибся, назначив пенальти в пользу «Зенита» и не дав 11-метровый «Динамо»: «Неприятно получать пенальти, когда его нет. ВАР теперь не помощник, а наоборот»
сегодня, 18:15
ФИФА не накажет Израиль: «Правовой статус территории Западного берега реки Иордан – нерешенный и чрезвычайно сложный вопрос»
сегодня, 18:15
сегодня, 18:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси», «Брайтону», «Ньюкаслу» и саудовским клубам интересен Эль Мала. «Кельн» потребует за лучшего бомбардира не меньше 40 млн евро
26 минут назад
«Галатасарай» будет добиваться компенсации за травму Ланга в матче с «Ливерпулем». Вингер лишился части пальца, врезавшись в рекламные щиты
сегодня, 17:37
Александр Джику: «В «Спартаке» и «Фенербахче» совсем разное давление, в Турции оно очень большое. Тедеско проделал там хорошую работу, он здорово разбирается в тактике и нравится игрокам»
сегодня, 17:33
Ташуев о ЦСКА: «Сильно завышена планка. Кричали, что это претендент на чемпионство, но у команды одна система, она не может перестроиться на разный футбол, атаковать позиционно»
сегодня, 17:13
Челестини о ЦСКА: «Настолько тяжелый период у нас впервые с июня, но ни одна команда не проводит сезон без проблем. Наши удаления – это футбол, другого объяснения нет»
сегодня, 16:56
«Интер» хочет купить Викарио. Спортдиректор Аузилио прилетел в Лондон на переговоры с «Тоттенхэмом»
сегодня, 16:44
Дешам о пересмотре итогов Кубка Африки: «Это удивительно, мягко говоря. Решение было принято через два месяца после окончания соревнования...»
сегодня, 16:31
Соболев должен играть в старте «Зенита», считает его первый тренер: «Дуран ничего не показывает, как и Луис Энрике на позиции форварда»
сегодня, 15:53
Мостовой о результатах ЦСКА: «Необъяснимо – это же не наука. Челестини два месяца назад на руках носили, а сейчас что? Все нормально, одна-две победы, и все по-другому заговорят»
сегодня, 15:01
Трент расстался с моделью и инфлюенсером Бенке, с которой встречался с 2024-го. Расставание пары «было тяжелым»
сегодня, 14:59Фото
Рекомендуем