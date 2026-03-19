Мойзес отстранен от тренировок с основой ЦСКА из-за конфликта с Челестини после 0:4 от «Краснодара» («Чемпионат»)

Мойзес отстранен от тренировок с ЦСКА.

«Чемпионат» сообщает, что защитник лишен возможности тренироваться с основной командой после перепалки с главным тренером. Конфликт возник в раздевалке после поражения армейцев от «Краснодара » (0:4) в FONBET Кубке России. «Основание – нарушение субординации», – говорится в публикации.

Утверждается, что остальные футболисты поддерживают Челестини и сказали ему об этом на тренировке.

У Мойзеса 3-е удаление за сезон в матчах с «Краснодаром» – в Кубке, РПЛ и Зимнем кубке. В 1-м круге чемпионата защитник ЦСКА спровоцировал удаление Кордобы