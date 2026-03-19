  • ФИФА не накажет Израиль: «Правовой статус территории Западного берега реки Иордан – нерешенный и чрезвычайно сложный вопрос»
ФИФА не накажет Израиль: «Правовой статус территории Западного берега реки Иордан – нерешенный и чрезвычайно сложный вопрос»

ФИФА не стала вводить санкции в отношении Израиля.

В ФИФА отклонили запрос Палестинской футбольной ассоциации о введении санкций в отношении израильского футбола. 

Соответствующее решение было принято на заседании Совета ФИФА. 

«После заявления, сделанного Палестинской футбольной ассоциацией на 74-м конгрессе ФИФА, и последующего запроса, направленного Советом ФИФА в Комитет ФИФА по управлению, аудиту и соблюдению требований (GACC), с просьбой расследовать участие в израильских соревнованиях израильских футбольных команд, предположительно базирующихся на территории Палестины, были сделаны следующие выводы.

ФИФА не должна предпринимать никаких действий, учитывая, что в контексте толкования соответствующих положений Устава ФИФА окончательный правовой статус Западного берега реки Иордан остается нерешенным и чрезвычайно сложным вопросом международного публичного права.

ФИФА должна продолжать содействовать диалогу и предлагать посреднические услуги между Палестинской футбольной ассоциацией и Израильской футбольной ассоциацией на оперативном уровне. В этом контексте ФИФА продолжит содействовать структурированному взаимодействию и следить за развитием событий», – говорится в заявлении Международной федерации футбола.

Палестинская футбольная ассоциация (PFA) подала петицию против Израиля в ФИФА в октябре 2024 года. В апреле того же года PFA обращалась в ФИФА с просьбой применить санкции и отстранить Израиль.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт ФИФА
Политика
logoФИФА
logoвысшая лига Израиль
logoсборная Израиля по футболу
logoСборная Палестины по футболу
Ответ Бегемотик
Да шо Вы говорите..
Это, таки, другое!
Ответ Бегемотик
Да шо Вы говорите..
Таки да.
Где диалог с Россией? Какие нибудь компромиссы? А, ну да, Израиль это ж шавка америкосов
Ответ kanabeos
Где диалог с Россией? Какие нибудь компромиссы? А, ну да, Израиль это ж шавка америкосов
Израиль просто своих еврейчиков во все правительства мира пустил
Ответ kanabeos
Где диалог с Россией? Какие нибудь компромиссы? А, ну да, Израиль это ж шавка америкосов
Как показывают последние события это америка шавка израиля)
То есть влупить по Ирану - нормально, даже обсуждать нет смысла?
Ответ MosesPray
То есть влупить по Ирану - нормально, даже обсуждать нет смысла?
Как там говорят, что мол ну они не акупируют Иран, значит бомбить можна
Ответ MosesPray
То есть влупить по Ирану - нормально, даже обсуждать нет смысла?
Ви не понимаете этож другое.
Одним словом позор
- Инфантино, почему у тебя коровье дерьмо на лысине?
- Вы поймите, алопеция у мужчин - это чрезвычайно сложный и спорный вопрос…
Двойные, тройные, четверные... Стандарты. Просто тошнит.
псевдолибералы, вы не хотите извиниться перед своими соотечественниками за то, что врали про "международное право" и прочую прозападную чушь, что вы несли все эти годы? вы признаете сша и израиль агрессорами и террористами?
Ответ Мирон_1117048076
псевдолибералы, вы не хотите извиниться перед своими соотечественниками за то, что врали про "международное право" и прочую прозападную чушь, что вы несли все эти годы? вы признаете сша и израиль агрессорами и террористами?
Я не псевдолиберал, но признаю, вообще буржуазные начальники по сути своей ничего хорошего не могут людям предложить, только фашизм, кризис или войну
Ответ Мирон_1117048076
псевдолибералы, вы не хотите извиниться перед своими соотечественниками за то, что врали про "международное право" и прочую прозападную чушь, что вы несли все эти годы? вы признаете сша и израиль агрессорами и террористами?
Нет, их маски слетели)) На самом деле они просто поддерживают того, кто богаче и могущественнее, прикрываясь красивым словом "международное право", вот такая сущность у этих "людей".
Я больше удивлён, что Иран , Ливан ещё не отстранили.
Ответ Serh08
Я больше удивлён, что Иран , Ливан ещё не отстранили.
Ну, европа уже на иран новые санкции наложила...
Ответ Serh08
Я больше удивлён, что Иран , Ливан ещё не отстранили.
Это впереди. Раз хозяева чемпионата мира по футболу не могут обеспечить безопасность одному из участников, то надо... отстранить от ЧМ этого участника. Правило Инфантино!
Мостовой посетил ВАР-центр и поспорил с Мажичем во время игры «Крыльев» с «Локо». Александр ранее предлагал судьям обращаться к нему в спорных ситуациях
Лилиан Тюрам о расизме: «Нарциссизм белых – это культурное явление, очень глубокое. Принижая другого, ты самоутверждаешься. У всех есть предрассудки, о которых мы не подозреваем»
Вальверде – лучший игрок «Реала» в феврале. Хавбек опередил Винисиуса, Куртуа, Тчуамени и Камавинга
Инфантино об Иране на ЧМ-2026: «ФИФА не может разрешить геополитические конфликты, но мы хотим использовать силу футбола для налаживания связей и содействия достижению мира»
Мойзес «усомнился в компетентности» Челестини при всей команде после 0:4 от «Краснодара» (Иван Карпов)
Батраков о вылете «Локомотива» из Кубка: «Максимально критичен. Не реализовали свои моменты, привезли сами себе два мяча – больше у «Крыльев» не было моментов»
Галактионов о вылете из Кубка от «Крыльев»: «В 1-м тайме была равная игра, во 2-м – очевидное преимущество «Локо». Нам не хватало в завершающей точке»
Мойзес отстранен от тренировок с основой ЦСКА из-за конфликта с Челестини после 0:4 от «Краснодара» («Чемпионат»)
Газизов считает, что Кукуян ошибся, назначив пенальти в пользу «Зенита» и не дав 11-метровый «Динамо»: «Неприятно получать пенальти, когда его нет. ВАР теперь не помощник, а наоборот»
«Челси», «Брайтону», «Ньюкаслу» и саудовским клубам интересен Эль Мала. «Кельн» потребует за лучшего бомбардира не меньше 40 млн евро
«Галатасарай» будет добиваться компенсации за травму Ланга в матче с «Ливерпулем». Вингер лишился части пальца, врезавшись в рекламные щиты
Александр Джику: «В «Спартаке» и «Фенербахче» совсем разное давление, в Турции оно очень большое. Тедеско проделал там хорошую работу, он здорово разбирается в тактике и нравится игрокам»
Ташуев о ЦСКА: «Сильно завышена планка. Кричали, что это претендент на чемпионство, но у команды одна система, она не может перестроиться на разный футбол, атаковать позиционно»
Челестини о ЦСКА: «Настолько тяжелый период у нас впервые с июня, но ни одна команда не проводит сезон без проблем. Наши удаления – это футбол, другого объяснения нет»
«Интер» хочет купить Викарио. Спортдиректор Аузилио прилетел в Лондон на переговоры с «Тоттенхэмом»
Дешам о пересмотре итогов Кубка Африки: «Это удивительно, мягко говоря. Решение было принято через два месяца после окончания соревнования...»
Соболев должен играть в старте «Зенита», считает его первый тренер: «Дуран ничего не показывает, как и Луис Энрике на позиции форварда»
Мостовой о результатах ЦСКА: «Необъяснимо – это же не наука. Челестини два месяца назад на руках носили, а сейчас что? Все нормально, одна-две победы, и все по-другому заговорят»
Трент расстался с моделью и инфлюенсером Бенке, с которой встречался с 2024-го. Расставание пары «было тяжелым»
