ФИФА не накажет Израиль: «Правовой статус территории Западного берега реки Иордан – нерешенный и чрезвычайно сложный вопрос»

ФИФА не стала вводить санкции в отношении Израиля.

В ФИФА отклонили запрос Палестинской футбольной ассоциации о введении санкций в отношении израильского футбола.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета ФИФА.

«После заявления, сделанного Палестинской футбольной ассоциацией на 74-м конгрессе ФИФА, и последующего запроса, направленного Советом ФИФА в Комитет ФИФА по управлению, аудиту и соблюдению требований (GACC), с просьбой расследовать участие в израильских соревнованиях израильских футбольных команд, предположительно базирующихся на территории Палестины , были сделаны следующие выводы.

ФИФА не должна предпринимать никаких действий, учитывая, что в контексте толкования соответствующих положений Устава ФИФА окончательный правовой статус Западного берега реки Иордан остается нерешенным и чрезвычайно сложным вопросом международного публичного права.

ФИФА должна продолжать содействовать диалогу и предлагать посреднические услуги между Палестинской футбольной ассоциацией и Израильской футбольной ассоциацией на оперативном уровне. В этом контексте ФИФА продолжит содействовать структурированному взаимодействию и следить за развитием событий», – говорится в заявлении Международной федерации футбола.

Палестинская футбольная ассоциация (PFA) подала петицию против Израиля в ФИФА в октябре 2024 года. В апреле того же года PFA обращалась в ФИФА с просьбой применить санкции и отстранить Израиль.