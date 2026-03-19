«Локомотив» лишился шансов на золотой дубль после вылета из Кубка. Команда Галактионова идет 3-й в РПЛ

«Локомотив» лишился шансов на золотой дубль.

«Локомотив » не сможет завоевать два трофея за сезон.

Сегодня команда Михаила Галактионова вылетела из розыгрыша FONBET Кубка России, уступив «Крыльям Советов» в 1-м раунде полуфинала Пути регионов (2:2, 4:5 по пенальти).

В турнирной таблице чемпионата России железнодорожники занимают 3-е место, набрав 41 очко после 21 тура. Они отстают от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов.