Лилиан Тюрам о словах Моуринью про конфликт Винисиуса и Престианни: «Жозе – великий тренер, но его никогда не интересовала тема расизма. Спрашивать «почему он так празднует?» – это расизм»

Лилиан Тюрам: Моуринью – великий тренер, но его не интересует тема расизма.

Бывший футболист сборной Франции Лилиан Тюрам высказался о реакции Жозе Моуринью на расистский скандал с участием Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни .

Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте первого стыкового матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард португальской команды назвал его «обезьяной». Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

Моуринью после игры прокомментировал ситуацию с Винисиусом: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается». Позднее главный тренер «Бенфики» заявил, что Престианни больше не будет играть за команду, если обвинения подтвердятся.

«Моуринью – великий тренер, но его никогда не интересовала тема расизма. В противном случае он не отреагировал бы так.

Эпизоды расизма случаются, прежде всего, с успешными людьми – некоторые считают, что их следует поставить на место. Обвинять кого-то, как Моуринью, который сказал «почему он так празднует?», – это расизм. Вот почему многие игроки предпочитают не сообщать о случаях расизма», – сказал Тюрам.