Лилиан Тюрам о словах Моуринью про конфликт Винисиуса и Престианни: «Жозе – великий тренер, но его никогда не интересовала тема расизма. Спрашивать «почему он так празднует?» – это расизм»

Бывший футболист сборной Франции Лилиан Тюрам высказался о реакции Жозе Моуринью на расистский скандал с участием Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни.

Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте первого стыкового матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард португальской команды назвал его «обезьяной». Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

Моуринью после игры прокомментировал ситуацию с Винисиусом: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается». Позднее главный тренер «Бенфики» заявил, что Престианни больше не будет играть за команду, если обвинения подтвердятся. 

«Моуринью – великий тренер, но его никогда не интересовала тема расизма. В противном случае он не отреагировал бы так. 

Эпизоды расизма случаются, прежде всего, с успешными людьми – некоторые считают, что их следует поставить на место. Обвинять кого-то, как Моуринью, который сказал «почему он так празднует?», – это расизм. Вот почему многие игроки предпочитают не сообщать о случаях расизма», – сказал Тюрам. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
Как легко сегодня стать расистом. Стоит только спросить: ,,Почему он так празднует?"
Ещё легче. Любой, кому не повезло родится белым гетеросексуальным мужчиной по факту рождения уже расист, гомофоб и женоненавистник. А уж если ты спросил: ,,Почему он так празднует?" - этим ты только подтверждаешь и закрепляешь этот статус.
Опять завели свою шарманку, везде приплетают расизм, надоели, он спрашивает, мол почему он так празднует не с подтекстом расизма, а с подтекстом, что мб Вини недалёкий и цвет кожи тут ни при чем...
Логика - тоже изобретение расистов
Что несёт этот ненормальный?
Спрашивать: "Что несет этот ненормальный?" - это расизм, между прочим.
А ведь во время карьеры игрока Тюрам не производил впечатление дебила...
Почему он так говорит?
Он сам то понял, что сказал
лучше бы молчал
Каким шикарным игроком был Тюрам, таким же отбитым клоуном стал после завершения карьеры.
Помешались, уже, на этом расизме!
