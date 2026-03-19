Сафонов, Рафинья, Винисиус, Райс и Собослаи – в команде недели в ЛЧ

УЕФА представил команду недели в Лиге чемпионов.

Во вторник и среду в турнире прошли ответные матчи 1/8 финала.

В символическую сборную попали:

вратарь: Матвей СафоновПСЖ»);

защитаМаксимилиано Араухо («Спортинг»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Йосип Станишич («Бавария»);

полузащита: Деклан Райс («Арсенал»), Хави Симонс («Тоттенхэм»), Доминик Собослаи («Ливерпуль»);

нападение: Рафинья Диас («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»), Франсишку Тринкау («Спортинг»).

Кто выиграет ЛЧ?
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер УЕФА
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда вообще наш игрок в подобную сборную попадал? Сафонов легенда.
rhodesian:
Когда вообще наш игрок в подобную сборную попадал? Сафонов легенда.
Широков в 2011, после дубля Порту.

и в сезоне 13-14, после хет-трика Пасуш Феррейре.
rhodesian:
Когда вообще наш игрок в подобную сборную попадал? Сафонов легенда.
Если правильно помню, Матвей уже был в символической сборной когда Краснодар играл в ЛЕ.
Поздравляю, Матвея! Заслужил!
Красавчик, не ныл, достойно боролся за место в основе и по праву заслужил признание от тренера и болельщиков
Попасть в команду недели в плей-офф ЛЧ - это реально мощно!
Мотя супер!! Доказал! Можно сравнить с Игором?
Мурат Морин:
Мотя супер!! Доказал! Можно сравнить с Игором?
Комментарий скрыт
Barcelona Forever:
Комментарий скрыт
’главное чтоб этот "топ вратарь с несколькими удачными матчами не закончился через сезон
Ура, Рафинья на месте!
Последний раз россиянин в команде ЛЧ был лет 7 назад – Михаил Кержаков после удачного матча с Бенфикой.

https://tvspb.ru/news/2019/11/28/mihail-kerzhakov-popal-v-komandu-nedeli-ligi-chempionov
Сафонов в команде недели вместе с Рафой.
Уххх,аж мурашки по коже.
Крутотень)))
Что скажет Лизаразю?
Фильм «Зенит Навсегда» – о столетней истории петербургского клуба. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 16:30Реклама
