Сафонов, Рафинья, Винисиус, Райс и Собослаи – в команде недели в ЛЧ
УЕФА представил команду недели в Лиге чемпионов.
Во вторник и среду в турнире прошли ответные матчи 1/8 финала.
В символическую сборную попали:
– вратарь: Матвей Сафонов («ПСЖ»);
– защита: Максимилиано Араухо («Спортинг»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Йосип Станишич («Бавария»);
– полузащита: Деклан Райс («Арсенал»), Хави Симонс («Тоттенхэм»), Доминик Собослаи («Ливерпуль»);
– нападение: Рафинья Диас («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал»), Франсишку Тринкау («Спортинг»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер УЕФА
28 комментариев
и в сезоне 13-14, после хет-трика Пасуш Феррейре.
Уххх,аж мурашки по коже.
Крутотень)))