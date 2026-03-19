Кин о том, что Неймар в прайме лучше любой звезды АПЛ: «Это чушь. Он всегда больше заботился о деньгах, в «ПСЖ» не был командным игроком»

Кин о том, что Неймар в прайме лучше любой звезды АПЛ: это чушь.

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед » Рой Кин раскритиковал нападающего «Сантоса » Неймара.

Кин в подкасте The Overlap вместе с партнерами по «МЮ» Гари Невиллом , Уэйном Руни и бывшим форвардом «Арсенала » Ианом Райтом сравнил бразильца со звездами АПЛ.

Гари Невилл: На этой неделе у нас такое шоу – непопулярные мнения. Ни один игрок Премьер-лиги в истории не лучше Неймара в расцвете сил. Мы попросили написать непопулярное мнение в наше сообщество, и первое, которое пришло от одного из наших участников, гласит, что ни один игрок АПЛ в истории не лучше Неймара в его прайме.

Рой Кин: Это чушь.

Иан Райт: Тьерри Анри , Криштиану Роналду .

Гари Невилл: А Салах? Или нет?

Иан Райт: Да даже Азар .

Уэйн Руни: Мне нравится Неймар, но я никогда не считал его игроком топ, топ, топ уровня. Да, он мог бы в одной категории с Месси, Роналду...

Иан Райт: Мог, но он не дошел до этого уровня.

Гари Невилл: Я играл против него в «Валенсии», они разгромили нас со счетом 7:0 с тройкой нападающих Неймар, Суарес и Месси. Просто посмотрите на Неймара. Он был невероятен. Мы так говорим о нем лишь потому, что он не выиграл чемпионат мира?

Рой Кин: Нет, дело не только в чемпионате мира, верно? Был ли он когда-нибудь настолько притягателен, чтобы люди любили его так же сильно, как [других]? Я думаю, всегда складывалось впечатление, что он больше заботился о деньгах. И, возможно, он не был командным игроком в «ПСЖ». Не поймите меня неправильно, все могут быть эгоистами, но эгоистами в правильном смысле.

Гари Невилл: Но как много игроков в истории АПЛ было лучше, чем он?

Джилл Скотт (экс-футболистка «Ман Сити» и сборной Англии): Салах был лучше.

Иан Райт: Не думаю.

Уэйн Руни: Неймар был хорош в «Барсе», но думаю, Месси затмевал его.

Иан Райт: Но мы говорим о способностях, потому что, если говорить о способностях, я думаю, что Неймар лучше, чем Салах, но что касается долголетия, вероятно, Салах его обходит. Но как игрока я выбираю Неймара.

