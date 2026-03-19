  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Кин о том, что Неймар в прайме лучше любой звезды АПЛ: «Это чушь. Он всегда больше заботился о деньгах, в «ПСЖ» не был командным игроком»
51

Кин о том, что Неймар в прайме лучше любой звезды АПЛ: «Это чушь. Он всегда больше заботился о деньгах, в «ПСЖ» не был командным игроком»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал нападающего «Сантоса» Неймара.

Кин в подкасте The Overlap вместе с партнерами по «МЮ» Гари Невиллом, Уэйном Руни и бывшим форвардом «Арсенала» Ианом Райтом сравнил бразильца со звездами АПЛ.

Гари Невилл: На этой неделе у нас такое шоу – непопулярные мнения. Ни один игрок Премьер-лиги в истории не лучше Неймара в расцвете сил. Мы попросили написать непопулярное мнение в наше сообщество, и первое, которое пришло от одного из наших участников, гласит, что ни один игрок АПЛ в истории не лучше Неймара в его прайме.

Рой Кин: Это чушь.

Иан Райт: Тьерри АнриКриштиану Роналду.

Гари Невилл: А Салах? Или нет?

Иан Райт: Да даже Азар.

Уэйн Руни: Мне нравится Неймар, но я никогда не считал его игроком топ, топ, топ уровня.  Да, он мог бы в одной категории с Месси, Роналду...

Иан Райт: Мог, но он не дошел до этого уровня.

Гари Невилл: Я играл против него в «Валенсии», они разгромили нас со счетом 7:0 с тройкой нападающих Неймар, Суарес и Месси. Просто посмотрите на Неймара. Он был невероятен. Мы так говорим о нем лишь потому, что он не выиграл чемпионат мира?

Рой Кин: Нет, дело не только в чемпионате мира, верно? Был ли он когда-нибудь настолько притягателен, чтобы люди любили его так же сильно, как [других]? Я думаю, всегда складывалось впечатление, что он больше заботился о деньгах. И, возможно, он не был командным игроком в «ПСЖ». Не поймите меня неправильно, все могут быть эгоистами, но эгоистами в правильном смысле.

Гари Невилл: Но как много игроков в истории АПЛ было лучше, чем он?

Джилл Скотт (экс-футболистка «Ман Сити» и сборной Англии): Салах был лучше.

Иан Райт: Не думаю. 

Уэйн Руни: Неймар был хорош в «Барсе», но думаю, Месси затмевал его. 

Иан Райт: Но мы говорим о способностях, потому что, если говорить о способностях, я думаю, что Неймар лучше, чем Салах, но что касается долголетия, вероятно, Салах его обходит. Но как игрока я выбираю Неймара.

Кто выиграет ЛЧ?16210 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Overlap
logoРой Кин
logoНеймар
logoУэйн Руни
logoвысшая лига Бразилия
logoГари Невилл
logoпремьер-лига Англия
logoСантос
logoМанчестер Юнайтед
logoСборная Бразилии по футболу
logoПСЖ
logoАрсенал
logoлига 1 Франция
Иан Райт
logoКриштиану Роналду
logoМохамед Салах
logoЭден Азар
logoЛиверпуль
logoЛа Лига
logoТьерри Анри
logoЧелси
logoБарселона
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoДжилл Скотт
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Я видел Неймара в прайме. Когда был ковидный плей-офф ЛЧ в Португалии. Неймар был тогда невероятен.
Ответ Knife707
Еще можно вспомнить первую половину сезона 2022/23, до ЧМ, когда Неймар просто разрывал Лигу 1 и ЛЧ, набрал сумасшедшую форму в преддверии ЧМ.
После ЧМ все рассыпалось — и у него, и у ПСЖ, и у сборной.
Ответ Всё такЪ
думаю, что его это сильно надломило, он действительно на ЧМ был крут
мы могли бы увидеть 2 крутейших полуфинала, если бы не апсеты Бразилии и Португалии
Кин тоже пургу прогнал.
Много ли примеров когда технически одаренный нападающий во время своего праймового периода был прям КОМАНДНЫМ игроком, а не старался большую часть моментов решать индивидуально и всегда бегал отрабатывать в оборону?
Почти все технические одаренные напы как минимум на пике своей карьеры были индивидуалистами.
Ответ Berton
В ПСЖ он вообще зачастую десятку играл и ему приходилось вытаскивать матчи в одиночку (как это было в ЛЧ 19/20). И кстати, из МСН он больше всех отрабатывал в обороне🙂
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Суарес был центр нап, Месси как мы знаем не любит оборонятся и Неймару пришлось оборонятся. Ну и он среди МСН был самый младший. Щас Ямал тоже играет в защите но через 3-4 года он кладёт болт на оборону. И будет играть только в нападение
Если брать прям реально праймового Неймара, то он на голову сильнее Анри, Азара, Салаха.
Вот только выловить этого период праймовости у Неймара гораздо сложнее, чем у Анри, Азара и Салаха.
Ответ Полуэктов Пётр
А Азар в прайме эпично расшакалил сборную Бразилии на ЧМ-2018. Просто как детей.
Ответ Полуэктов Пётр
так, откуда "брать" то?!
Анри на голову выше Неймара! там целая куча игроков лучше Неймара было!
да,даже если взять игроков период 2015-20 годов, то и тут парочка из них лучше бразила, это Салах,ВВД и КДБ. ну и Канте и Азар,Агуэро Кейн явно не хуже. ну и не факт что те же Манэ со Стерлингом были хуже, ну уж не факт! Ней самый эффектный игрок с 2010 года, но по эффективности были игроки по лучше него
Ответ TAGAY
Не самый эффектный. Самый распиаренный да
Неймар даже в ПСЖ с Мбаппе и Месси отрабатывал в защите и прессинге больше чем эти двое. В Барсе с Месси и Суаресом то же самое было. Пешеходство Суареса одна из причин тотальной беспомощности Барсы 2017-2020 против топов
Индивидуально Неймар лучше любого в АПЛ.
вечно плачущий эгоист, самовлюбленный пижон....15 -20 в бразильских игроков в мире, каждый в свое время , были на голову выше него , лучше него, честнее его по отношению к игре и к профессии..... да, техника работы с мячом на высоком уровне .... какие еще достоинства..
Талантливее был уж точно.
Вкусовщина как по мне.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
