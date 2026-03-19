Джон Дуран: «Соболева с нежностью называю Роналдо Феномено. Он хороший парень, сильный футболист, у нас здоровая конкуренция»
Нападающий «Зенита» Джон Дуран заявил, что называет форварда команды Александра Соболева «Роналдо Феномено».
– Как идет ваша адаптация в «Зените»?
– Двигаюсь шаг за шагом. Мне очень нравится клуб, город, поэтому быстро привыкну ко всему, сложностей не будет.
– Что скажете об уровне РПЛ?
– Очень конкурентный чемпионат. Много сильных соперников, но мы надеемся завоевать чемпионство.
– Как относитесь к тому, что играете реже вашего конкурента Александра Соболева?
– Соболев – хороший парень, сильный футболист. У нас с ним, как мне кажется, хорошая, здоровая конкуренция, которая идет команде только на пользу. Я с нежностью называю Сашу Роналдо Феномено (смеется).
Мы оба добавляем хороших качеств команде. А кто лучше на данный момент, тот и выходит на поле, – сказал колумбиец, арендованный у «Аль-Насра».
