Дмитрий Черышев: «Не надо вносить Сафонова в пятерку лучших вратарей мира. Он сейчас на виду, а голкиперов ценят за спасения в трудную минуту»

Дмитрий Черышев: не надо вносить Сафонова в топ-5 лучших вратарей.

Экс-тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился впечатлениями от игры голкипера «ПСЖ » Матвея Сафонова .

Российский вратарь отдал результативную передачу на Хвичу Кварацхелию в матче ЛЧ с «Челси», но в УЕФА отменили ассист, посчитав, что после паса Сафонова мяча коснулся футболист «синих». Парижане одержали две победы над лондонцами (5:2, 3:0) и вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Вратарь должен правильно выполнять свою работу. То, что Матвей отдал голевую передачу в матче против «Челси », это стечение обстоятельств.

Голкиперов ценят за спасения в трудную минуту. Не надо вносить Сафонова в пятерку лучших вратарей мира. Матвей старается и выполняет свою работу хорошо. На вратарей обращают мало внимания, но Сафонов сейчас на виду.

Приятно, что Матвей продолжает прогрессировать на европейском уровне. Желаю ему не останавливаться на достигнутом», – сказал Черышев.