  • Дмитрий Черышев: «Не надо вносить Сафонова в пятерку лучших вратарей мира. Он сейчас на виду, а голкиперов ценят за спасения в трудную минуту»
Дмитрий Черышев: «Не надо вносить Сафонова в пятерку лучших вратарей мира. Он сейчас на виду, а голкиперов ценят за спасения в трудную минуту»

Экс-тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился впечатлениями от игры голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Российский вратарь отдал результативную передачу на Хвичу Кварацхелию в матче ЛЧ с «Челси», но в УЕФА отменили ассист, посчитав, что после паса Сафонова мяча коснулся футболист «синих». Парижане одержали две победы над лондонцами (5:2, 3:0) и вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Вратарь должен правильно выполнять свою работу. То, что Матвей отдал голевую передачу в матче против «Челси», это стечение обстоятельств.

Голкиперов ценят за спасения в трудную минуту. Не надо вносить Сафонова в пятерку лучших вратарей мира. Матвей старается и выполняет свою работу хорошо. На вратарей обращают мало внимания, но Сафонов сейчас на виду.

Приятно, что Матвей продолжает прогрессировать на европейском уровне. Желаю ему не останавливаться на достигнутом», – сказал Черышев.

Кто выиграет ЛЧ?15210 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Предлагаю вносить.
Материалы по теме
Кафанов о Сафонове: «У специалистов в Европе существует точка зрения: основной вратарь лучшей команды в мире автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты»
сегодня, 01:45
Маркиньос о Сафонове: «На высшем уровне очень важно иметь вратаря, который может справиться с давлением, вселить в тебя уверенность»
вчера, 21:17
Сафонов предотвратил 2,3 гола в матче с «Челси». Это лучший результат российских вратарей в ЛЧ с момента сбора статистики и лучший показатель в карьере Матвея
вчера, 15:22
Лизаразю о Сафонове против «Челси»: «Он по-прежнему не внушает полной уверенности. Неизвестно, сможет ли он повторить такую игру против более сильных соперников»
вчера, 12:54
