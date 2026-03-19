  • Адвокат Смолова об инциденте в «Кофемании»: «Федору крикнули оскорбительную фразу. Потерпевший полез в драку, чтобы ее разнять – на видео видно, как он бьет футболиста в живот рукой»
Адвокат Смолова об инциденте в «Кофемании»: «Федору крикнули оскорбительную фразу. Потерпевший полез в драку, чтобы ее разнять – на видео видно, как он бьет футболиста в живот рукой»

Адвокат Смолова о драке: Федора оскорбили, потерпевший хотел разнять дерущихся.

Варвара Кнутова, адвокат Федора Смолова, рассказала подробности конфликта, который привел к драке с участием футболиста в «Кофемании».

В сентябре прошлого года в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В среду стало известно, что прокуратура утвердила обвинения бывшему нападающему сборной России и «Краснодара», футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.

– Напомните еще раз, как произошел конфликт?

– Конфликт возник по инициативе одного из предпринимателей, сидевших за столиком. Мужчина крикнул Федору оскорбительную фразу. У самого потерпевшего не было никаких проблем с моим доверителем. Он полез в драку, по всей видимости, разнять ее участников.

На видео на медленной скорости видно, как потерпевший наносит удар футболисту в живот рукой, а потом начинает вставать и поднимать руки, неизвестно, с какой целью. Федору не очень было понятно боковым зрением, что он собирается делать, и он ударил мужчину по лицу.

Федор сожалеет о случившемся и извинился через адвокатов, готов был принести извинения лично. Почти сразу он направил 1 млн рублей через депозит нотариуса в качестве компенсации, и предприниматель мог получить эти деньги в Челябинске, где проходил лечение, но не сделал этого.

– Сейчас потерпевший требует уже 20 млн рублей. Но сколько обычно взыскивает суд за подобные травмы?

– По судебной практике средняя компенсация такого вреда здоровья – порядка 300 тысяч рублей по Москве, – сказала Кнутова.

Дело Смолова идет в суд: до 3 лет тюрьмы за драку в «Кофемании». Есть ли риск реального срока?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Московский Комсомолец»
logoФедор Смолов
logoКраснодар
происшествия
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
В" Кофемании"пора ставить "ВАР“,если будут спорные эпизоды.
В" Кофемании"пора ставить "ВАР“,если будут спорные эпизоды.
В" Кофемании"пора ставить "ВАР“,если будут спорные эпизоды.
Судебное заседание в реальности быстрее завершится, нежели судьи на просмотре примут решение
Какое-то не то видео мы все смотрели
Федору не очень было понятно боковым зрением, что Субашич собирается делать, и он ударил паненкой
Потерпевший нанес Смолову травмы не совместимые с футболом
Адвокат Смолова и пенальти Зенита оправдает.
Бить таких как Смолов в живот этот зашквар!!!
А нам уже эта история по , поднадоела )))
Начиная со вчерашнего пенальти, заканчивая этим "делом". Абсурд. Как кокоша должен же сесть, нет?
понятно, что били не чиновника, но какая разница? (так нам рассказывали тогда)
