Адвокат Смолова об инциденте в «Кофемании»: «Федору крикнули оскорбительную фразу. Потерпевший полез в драку, чтобы ее разнять – на видео видно, как он бьет футболиста в живот рукой»
Варвара Кнутова, адвокат Федора Смолова, рассказала подробности конфликта, который привел к драке с участием футболиста в «Кофемании».
В сентябре прошлого года в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В среду стало известно, что прокуратура утвердила обвинения бывшему нападающему сборной России и «Краснодара», футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.
– Напомните еще раз, как произошел конфликт?
– Конфликт возник по инициативе одного из предпринимателей, сидевших за столиком. Мужчина крикнул Федору оскорбительную фразу. У самого потерпевшего не было никаких проблем с моим доверителем. Он полез в драку, по всей видимости, разнять ее участников.
На видео на медленной скорости видно, как потерпевший наносит удар футболисту в живот рукой, а потом начинает вставать и поднимать руки, неизвестно, с какой целью. Федору не очень было понятно боковым зрением, что он собирается делать, и он ударил мужчину по лицу.
Федор сожалеет о случившемся и извинился через адвокатов, готов был принести извинения лично. Почти сразу он направил 1 млн рублей через депозит нотариуса в качестве компенсации, и предприниматель мог получить эти деньги в Челябинске, где проходил лечение, но не сделал этого.
– Сейчас потерпевший требует уже 20 млн рублей. Но сколько обычно взыскивает суд за подобные травмы?
– По судебной практике средняя компенсация такого вреда здоровья – порядка 300 тысяч рублей по Москве, – сказала Кнутова.
понятно, что били не чиновника, но какая разница? (так нам рассказывали тогда)