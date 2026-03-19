Адвокат Смолова об инциденте в «Кофемании»: «Федору крикнули оскорбительную фразу. Потерпевший полез в драку, чтобы ее разнять – на видео видно, как он бьет футболиста в живот рукой»

Адвокат Смолова о драке: Федора оскорбили, потерпевший хотел разнять дерущихся.

Варвара Кнутова, адвокат Федора Смолова , рассказала подробности конфликта, который привел к драке с участием футболиста в «Кофемании».

В сентябре прошлого года в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В среду стало известно, что прокуратура утвердила обвинения бывшему нападающему сборной России и «Краснодара », футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.

– Напомните еще раз, как произошел конфликт?

– Конфликт возник по инициативе одного из предпринимателей, сидевших за столиком. Мужчина крикнул Федору оскорбительную фразу. У самого потерпевшего не было никаких проблем с моим доверителем. Он полез в драку, по всей видимости, разнять ее участников.

На видео на медленной скорости видно, как потерпевший наносит удар футболисту в живот рукой, а потом начинает вставать и поднимать руки, неизвестно, с какой целью. Федору не очень было понятно боковым зрением, что он собирается делать, и он ударил мужчину по лицу.

Федор сожалеет о случившемся и извинился через адвокатов, готов был принести извинения лично. Почти сразу он направил 1 млн рублей через депозит нотариуса в качестве компенсации, и предприниматель мог получить эти деньги в Челябинске, где проходил лечение, но не сделал этого.

– Сейчас потерпевший требует уже 20 млн рублей. Но сколько обычно взыскивает суд за подобные травмы?

– По судебной практике средняя компенсация такого вреда здоровья – порядка 300 тысяч рублей по Москве, – сказала Кнутова.

Дело Смолова идет в суд: до 3 лет тюрьмы за драку в «Кофемании». Есть ли риск реального срока?