Нгамале о Карпине в «Динамо»: «Он не разговаривал ни с кем. Иногда мы общались, но говорили лишь о футболе. Я старался быть профессионалом, даже не получая игровую практику»
Форвард «Динамо» Муми Нгамале заявил, что бывший главный тренер клуба Валерий Карпин мало общался с ним на фоне недостаточного игрового времени.
– Что вы хотели бы сказать Карпину сегодня?
– Желаю ему всего наилучшего.
– У вас был с ним конфликт?
– Нет.
– Что он вам говорил в период, когда вы не играли?
– Он не разговаривал ни с кем.
– Но вы с ним наверняка обсуждали вашу ситуацию?
– Иногда мы общались.
– И что он говорил?
– Мы говорили лишь о футболе. Это было его решение: неважно, выбирал ли он меня или нет – нужно всегда оставаться профессионалом своего дела, продолжать работать даже тогда, когда не получаешь игровую практику, – сказал Нгамале.
Карпин возглавил «Динамо» в июне и покинул клуб в ноябре прошлого года. Нгамале в текущем сезоне провел 13 матчей в Мир РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 ассист.