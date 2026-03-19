Нгамале о Карпине в «Динамо»: «Он не разговаривал ни с кем. Иногда мы общались, но говорили лишь о футболе. Я старался быть профессионалом, даже не получая игровую практику»

Нгамале о Карпине в «Динамо»: не разговаривал ни с кем, говорили лишь о футболе.

Форвард «Динамо» Муми Нгамале заявил, что бывший главный тренер клуба Валерий Карпин мало общался с ним на фоне недостаточного игрового времени.

– Что вы хотели бы сказать Карпину сегодня?

– Желаю ему всего наилучшего.

– У вас был с ним конфликт?

– Нет.

– Что он вам говорил в период, когда вы не играли?

– Он не разговаривал ни с кем.

– Но вы с ним наверняка обсуждали вашу ситуацию?

– Иногда мы общались.

– И что он говорил?

– Мы говорили лишь о футболе. Это было его решение: неважно, выбирал ли он меня или нет – нужно всегда оставаться профессионалом своего дела, продолжать работать даже тогда, когда не получаешь игровую практику, – сказал Нгамале.

Карпин возглавил «Динамо » в июне и покинул клуб в ноябре прошлого года. Нгамале в текущем сезоне провел 13 матчей в Мир РПЛ , забил 2 гола и сделал 1 ассист.

