Положение Арбелоа в «Реале» значительно укрепилось после побед над «Ман Сити» в ЛЧ, но будущее тренера определят итоги сезона (The Athletic)

Положение Арбелоа в «Реале» укрепилось после побед над «Ман Сити» в ЛЧ.

Положение главного тренера «Реала » Альваро Арбелоа в клубе укрепилось после последних успехов.

Арбелоа сменил Хаби Алонсо 12 января 2026 года, сообщалось, что его контракт рассчитан до лета 2027-го. Однако вскоре стали появляться сообщения в СМИ о том, что уже ближайшим летом команду возглавит другой специалист – тренер сборной США Маурисио Почеттино, глава глобального футбольного подразделения Red Bull Юрген Клопп или тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери .

Источники, близкие к Арбелоа, заявили, что подобные слухи не вызывают у него беспокойства – 43-летний уроженец Саламанки считает это нормальным и ожидаемым явлением в «Мадриде».

Как сообщает The Athletic, теперь, после серии успешных выступлений, количество этих слухов уменьшилось. Позиции Альваро значительно укрепил выход в четвертьфинал Лиги чемпионов после двух побед над «Манчестер Сити» (3:0, 2:1).

Будущее Арбелоа в «Реале» по-прежнему тесно связано с тем, как закончится сезон для команды. Успех в одном из противостояний в плей-офф ЛЧ не определит, останется он или уйдет, но настроение вокруг тренера значительно изменилось.