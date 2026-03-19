  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Положение Арбелоа в «Реале» значительно укрепилось после побед над «Ман Сити» в ЛЧ, но будущее тренера определят итоги сезона (The Athletic)
15

Положение главного тренера «Реала» Альваро Арбелоа в клубе укрепилось после последних успехов.

Арбелоа сменил Хаби Алонсо 12 января 2026 года, сообщалось, что его контракт рассчитан до лета 2027-го. Однако вскоре стали появляться сообщения в СМИ о том, что уже ближайшим летом команду возглавит другой специалист – тренер сборной США Маурисио Почеттино, глава глобального футбольного подразделения Red Bull Юрген Клопп или тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.

Источники, близкие к Арбелоа, заявили, что подобные слухи не вызывают у него беспокойства – 43-летний уроженец Саламанки считает это нормальным и ожидаемым явлением в «Мадриде».

Как сообщает The Athletic, теперь, после серии успешных выступлений, количество этих слухов уменьшилось. Позиции Альваро значительно укрепил выход в четвертьфинал Лиги чемпионов после двух побед над «Манчестер Сити» (3:0, 2:1).

Будущее Арбелоа в «Реале» по-прежнему тесно связано с тем, как закончится сезон для команды. Успех в одном из противостояний в плей-офф ЛЧ не определит, останется он или уйдет, но настроение вокруг тренера значительно изменилось.

Кто выиграет ЛЧ?15210 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Athletic
logoРеал Мадрид
logoАльваро Арбелоа
logoМаурисио Почеттино
logoХаби Алонсо
logoЛига чемпионов УЕФА
logoУнаи Эмери
logoЮрген Клопп
logoМанчестер Сити
logoЛа Лига
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если он продолжит так и дальше побеждать, внедрять молодёжь в состав. Стоит его оставить + Вини при нём демонстрирует отличный футбол!
Вини при всех, кроме Алонсо демонстрировал топ-уровень. Алонсо его зачем-то вздумал заставить прессинговать
да прикол в том что Вини в обороне вполне себе отрабатывает, статистика это подтверждает.. просто Алонсо хотел слишком многого, в Реале нужен другой подход
Я только могу выразить ему респект за молодых ребят!
Все смеялись над Арбелоа а он работу работает не хуже супертренера Алонсо.
Господи, Арбелоа не сильно отличается от ДиМатео времён Челси 2012 года. Он просто не мешает парням на поле, а большего сейчас и не надо. Когда Реал в чемпионате матч слил, так сразу физрук и все смеются, выиграли пару матчей, так Арбелоа топарь, ну смешно же. У Реала более чем опытный состав, они и сами знают что им делать когда речь идёт о противостоянии на вылет, как в ЛЧ. А вот что будет на отрезке в целый сезон, покажет время. Просто глупо за поражение сразу поливать Арбелоа, а за победу возносить, пусть работает, может и получится из него хороший тренер, время покажет.
надеюсь после победы над Баварией ещё сильнее укрепится)
Если Бавария не повторит тактические просчеты во втором матче, то положение Арбелоа будет весьма шатким☝️
Вернувшись в Ливерпуль, Клопп может построить европейского гегемона на своём же фундаменте.
Зачем ему этот токсичный Мадрид?
Как и Хаби.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
