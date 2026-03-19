«Мне угрожали смертью, изнасилованием, убийством моих детей. Это просто неприемлемо, мы перешли черту». Журналистка Ле Мойн о буллинге в соцсетях после интервью в финале Кубка Африки
Футбольная журналистка Ванесса Ле Мойн рассказала об угрозах в интернете после интервью во время финала Кубка Африки.
На этой неделе Конфедерация африканского футбола присудила Марокко победу на турнире. Сенегалу, победившему со счетом 1:0, засчитано техническое поражение за уход с поля во время матча.
Журналистка beIN Sports подверглась резкой критике за обсуждение с сенегальским вратарем Эдуаром Менди столкновений на трибунах и возможности договорного матча в связи с нереализованным пенальти Браима Диаса в финале.
Позднее Ле Мойн объявила о своем намерении прекратить освещать футбол после окончания сезона из-за случившегося.
«После финала я была совершенно ошеломлена. Ты приходишь с энтузиазмом, делаешь свою работу, чтобы угодить людям. А эти люди приходят в социальные сети, чтобы тебя унизить. Они угрожают тебе смертью, изнасилованием и угрожают твоим детям. Вы что, с ума сошли? Вы совершенно не в себе.
Я сталкиваюсь с кибербуллингом на каждом соревновании. Как ни странно, я к этому привыкла. И, честно говоря, меня это не беспокоит. Однако во время того финала было невероятно напряженно. Этот третий Кубок Африки, который я освещала для beIN Sports, был для меня очень важен.
Это буквально как токсичные отношения. Мы перешли черту, потому что они угрожали убить моих детей. И это просто неприемлемо. Я сказала: «Нет, хватит». Поэтому, конечно, люди скажут мне: «Да, но вы даете им повод и участвуете в этом». Да, за исключением того, что вы не знаете, сколько из моих коллеги ушли молча. И они постоянно пытаются заставить нас замолчать», – сказала Ле Мойн в интервью Her Story.
