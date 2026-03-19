19

Рабинер об 11-метровом «Зенита»: «Забив» такой гол, могли добавить еще и заставить забыть об этом позорище – нет, так 1:0 и осталось. Кондаков и сам ничего не понял. Совсем берега потеряли»

Журналист Игорь Рабинер возмутился решением арбитра Павла Кукуяна назначить пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала».

В первом полуфинальном раунде Пути регионов FONBET Кубка России петербуржцы победили со счетом 1:0, единственный гол был забит Джоном Дураном с пенальти в добавленное к 1-му тайму время. Главный арбитр Павел Кукуян назначил 11-метровый в пользу петербуржцев после падения Даниила Кондакова в штрафной в результате контакта с Сосланом Кагермазовым. Рефери изучил повтор после подсказки ВАР.

«Посмотрел несколько раз эпизод с пенальти «Зенита» в ворота «Махачкалы». Реакция – как у Евсеева.

Они там уже совсем берега потеряли. И мне очень жаль, что к этому процессу присоединился Павел Кукуян, раньше такого за ним не припоминаю. Но, видимо, прав был Владимир Ильич [Ленин], чье «Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества» я нередко цитирую. И поэтому же на будущее мне жаль Инала Танашева, который производит очень приятное впечатление...

Уж мог бы «Зенит», «забив» такой гол, поднатужиться, добавить еще несколько и заставить худо-бедно забыть об этом позорище. Нет, так 1:0 и осталось. Соболев, правда, в самом конце едва «ножницами» не засандалил. Но и тут переключения внимания не случилось. Придется только о пенальти и говорить.

И ведь наверняка мы услышим объяснения, а потом конгломерат дяденек, решающих, правы были судьи или нет, расскажет, что пенальти был! И он ведь правда был – назначили же общими усилиями... Хотя могут рассказать и обратное – признали же эти органы, что Соболеву со «Спартаком» должны были вторую желтую показать. Но что это изменило?

Только не вините в этом пенальти талантливого пацана Кондакова. Он не «рисовал» и сам, по-моему, ничего не понял. Как и эксперт Николаев, и все, кроме судейской бригады. А мальчишка реально способный, в Питере таких давно не наблюдалось.

На последней добавленной минуте в ворота «Зенита» назначили штрафной, и Евсеев погнал к чужим воротам вратаря Никиту Карабашева. Мне в этом момент в свете мировых культурных событий последних дней подумалось, что человеку с такой фамилией в этот момент просто суждено забить гол и войти в историю. И мяч к нему отлетел. Но и защитники перед ним были, и удар толком не вышел. Феерический пенальти так и остался единственным событием этого матча», – написал Рабинер.

«Зениту» дали победный пенальти вот за это. Стоп, а за что вообще? Кто понял?

Этот пенальти – вредительство

Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Скоро в книжных магазинах: "Как тащили Зенит"
Скоро в книжных магазинах: "Как тащили Зенит"
Миллер весь тираж купит, чтоб никто не увидел
Миллер весь тираж купит, чтоб никто не увидел
Зачем покупать? Команду даст, и принесут. Да ещё спасибо скажут:"Спасибо , что поручили.")))
Зенит тянут ,Спартак убивают - вечный заговор
Очередного красно-белого "морального камертона" пучит. Ну-ну - https://ibb.co/v4fzRGVB
Рабинер рубит правду матку!
Забавно, оказывается, за подобные нарушения уже назначались пенальти. И не один. Только я чего-то не помню бурлений по поводу тех пенок. Наверное, просто совпадение.
https://t.me/offsider/15361
Забавно, оказывается, за подобные нарушения уже назначались пенальти. И не один. Только я чего-то не помню бурлений по поводу тех пенок. Наверное, просто совпадение.
Почему тогда не поставили пенальти за наступ Караваева на Мастури? Забавно?
Забавно, оказывается, за подобные нарушения уже назначались пенальти. И не один. Только я чего-то не помню бурлений по поводу тех пенок. Наверное, просто совпадение.
В тех случаях Питер не участвовал, поэтому это другое)))
3 минуты назад
