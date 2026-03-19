УЕФА не отменит ВАР, но хочет оптимизировать процесс в ЛЧ и других турнирах, включая «микроскопические» вмешательства. После ЧМ глава судей Розетти встретится с топ-лигами

УЕФА не отменит ВАР, но хочет его изменить.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не собирается отменять систему видеопомощи судьям (ВАР), но планирует изменить ее.

По данным The Independent, УЕФА настаивает на сохранении ВАР, но стремится оптимизировать и упростить процесс. В союзе есть желание изменить подход к использованию системы в Лиге чемпионов и других соревнованиях, ослабив необходимость «микроскопических» вмешательств.

Глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти планирует встретиться с представителями ведущих европейских лиг, включая АПЛ , после завершения ЧМ-2026 . Цель состоит в том, чтобы обеспечить более согласованную и последовательную работу ВАР в разных соревнованиях, чтобы успокоить болельщиков и критиков этой технологии.

Например, что касается угловых, то УЕФА планирует применять ВАР лишь в тех случаях, когда решение можно вынести моментально – до возобновления игры и без каких-либо задержек.