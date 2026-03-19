УЕФА не отменит ВАР, но хочет оптимизировать процесс в ЛЧ и других турнирах, включая «микроскопические» вмешательства. После ЧМ глава судей Розетти встретится с топ-лигами

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не собирается отменять систему видеопомощи судьям (ВАР), но планирует изменить ее.

По данным The Independent, УЕФА настаивает на сохранении ВАР, но стремится оптимизировать и упростить процесс. В союзе есть желание изменить подход к использованию системы в Лиге чемпионов и других соревнованиях, ослабив необходимость «микроскопических» вмешательств.

Глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти планирует встретиться с представителями ведущих европейских лиг, включая АПЛ, после завершения ЧМ-2026. Цель состоит в том, чтобы обеспечить более согласованную и последовательную работу ВАР в разных соревнованиях, чтобы успокоить болельщиков и критиков этой технологии.

Например, что касается угловых, то УЕФА планирует применять ВАР лишь в тех случаях, когда решение можно вынести моментально – до возобновления игры и без каких-либо задержек.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Independent
Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!
Если бы УЕФА видели вчерашний пенальти в Питере, то задумались бы и об отмене ВАР
Ответ Aleksey Yashin
Если бы УЕФА видели вчерашний пенальти в Питере, то задумались бы и об отмене ВАР
Они бы задумались об отмене пенальти!
Доверьте реформы Кукуяну просто, и все будет хорошо
сто процентов лапорта недоволен и пролабировал вопрос. сколько лет без лч
