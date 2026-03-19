  • «Болеть за «Спартак» последние сезоны – это про преодоление, но мы готовы ко всему. От команды Карседо впечатления пока интересные». Глейхенгауз о красно-белых
2

«Болеть за «Спартак» последние сезоны – это про преодоление, но мы готовы ко всему. От команды Карседо впечатления пока интересные». Глейхенгауз о красно-белых

Даниил Глейхенгауз: болеть за «Спартак» в последние годы – это про преодоление.

Даниил Глейхенгауз, тренер по фигурному катанию и болельщик «Спартака», оценил игру красно-белых под руководством Хуана Карседо.

«Пока интересные впечатления от команды Карседо. Посмотрим, как будет дальше. По-моему, в нападении дела пока лучше, чем в защите. Как говорится, спорт – это про преодоление. Последние сезоны болеть за «Спартак» – это как раз про преодоление, но мы клуб любим с детства и готовы ко всему.

Мне кажется, в любом случае, нам надо усилиться. Есть много позиций, где есть проблемы. Вообще-то последние матчи мы играем без нападающего. Когда была игра с тем же «Зенитом», это выглядело интересно. Какие-то находки, изменения в связи с Маркиньосом в атаке, но все-таки нам не хватает центрфорварда. Поэтому на данный момент мы не говорим о чемпионстве, в этом сезоне мы вряд ли боремся за него», – сказал Глейхенгауз.

«Спартак» занимает шестое место в таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков за 21 тур.

