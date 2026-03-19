  Орлов о праздновании Соболева в маске: «Что за цирк вообще? Пусть в медиафутболе так делает. Я не видел, чтобы Пеле, Марадона или Месси надели очки»
Орлов о праздновании Соболева в маске: «Что за цирк вообще? Пусть в медиафутболе так делает. Я не видел, чтобы Пеле, Марадона или Месси надели очки»

Орлов о праздновании Соболева: что за цирк, Месси и Марадона не надевали очки.

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на празднование форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:0). 

Соболев реализовал пенальти на 45-й минуте и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике.

«Желтую карточку же получил. Они же суммируются, ты можешь подвести команду, когда надо будет играть ответственный матч. За желтую надо штрафовать.

Желтая карточка за подобные номера… Ну, пускай в медиафутболе так делает, там это шоу. Но здесь-то [в РПЛ] зачем?

И что это за цирк вообще? Это лишнее! Я не видел, чтобы Пеле, Марадона или Месси надели очки», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: радио «Зенит»
Как Гена может так говорить про легенду Зенита?
Соболев конечно мягко сказать не умный парень, но для Геннадия Орлова такое(и по хуже) все таки бывало.
вот видео советую, посмеетесь:)

https://rutube.ru/video/2795a10795f2f94bc5de2de3a63a9b25/?ysclid=mmxfqeyj1669715990
Материалы по теме
Шнякин о праздновании Соболева в маске: «Такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел в РПЛ. Он знал, что за это дается желтая. Что было у него в голове?»
16 марта, 20:32
Радимов о праздновании Соболева: «Когда на 43-й минуте я думаю о маске, а не о пенальти – это бред сумасшедшего. Да ты охренел? При Денисове он потом хрен зашел бы в раздевалку»
16 марта, 19:33
Канчельскис о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Что за клоунада?! Если он хочет в цирке выступать, то пусть туда идет. Откуда поведение такое у молодежи берется»
16 марта, 16:21
Черданцев о судействе матча «Зенит» – «Спартак»: «Соболев выставляет локоть и не видит Умярова – это важно. Если бы Карасев хотел навредить, показал бы Ву желтую в начале матча»
16 марта, 14:06
УЕФА не отменит ВАР, но хочет оптимизировать процесс в ЛЧ и других турнирах, включая «микроскопические» вмешательства. После ЧМ глава судей Розетти встретится с топ-лигами
7 минут назад
Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Подтвердилось, что Федор не был пьян, вел себя корректно, конфликт спровоцировал не он. Потерпевший вообще под горячую руку попал»
25 минут назад
Пономарев о пенальти «Зенита»: «Просто безобразие. Арбитры судят их более лояльно, чем другие команды, уж больно много 11-метровых в их пользу – за всякие наступы»
32 минуты назад
Быстров призвал Мажича уйти в отставку: «Зачем он нужен? Из нас продолжают делать дураков – хуже некуда! Может, у кого-то все-таки есть яйца, чтобы сказать ему, что он не справился»
37 минут назад
Куртуа выбыл на 1,5 месяца из-за травмы бедра. Вратарь «Реала» пропустит дерби с «Атлетико» и оба матча с «Баварией» в ЛЧ
41 минуту назад
Вратарь «Барсы» Гарсия избежал травмы в матче с «Ньюкаслом». Утверждалось, что он пропустит 2-3 недели
сегодня, 11:22
Агент Батракова о Европе: «Алексей занимается с репетитором и неплохо владеет английским. Он спокойно овладеет нужным ему языком, когда переедет»
сегодня, 11:22
Футболистку «Атлетико» Джио обвинили в расизме – бразильянка отрицает, что назвала «черной» Демебеле из «Тенерифе». Полуфинал Кубка Испании останавливали на 5 минут
сегодня, 11:09
Быстров о пенальти «Зенита»: «Фол вообще в другую сторону, как по мне. ВАР должен исправлять ошибки, а у нас все наоборот – смысл смотреть футбол, если из нас дураков делают?»
сегодня, 11:07
Защитник «Спартака» Ву о «Зените»: «Мы готовы отомстить им. Хотим выиграть Кубок России, можем победить всех»
сегодня, 10:40
«Мне угрожали смертью, изнасилованием, убийством моих детей. Это просто неприемлемо, мы перешли черту». Журналистка Ле Мойн о сообщениях в соцсетях после интервью в финале Кубка Африки
2 минуты назад
«Болеть за «Спартак» последние сезоны – это про преодоление, но мы готовы ко всему. От команды Карседо впечатления пока интересные». Глейхенгауз о красно-белых
16 минут назад
Тренер «Жироны» Мичел желает работать в «Ман Сити»: «Я готов тренировать любую команду. Я способен адаптироваться и хочу попробовать»
37 минут назад
Черчесов о тренировках «Ахмата» в Рамадан: «Скорректировали программу, индивидуально подошли к постящимся игрокам – сделали максимум в этих условиях. Религию надо уважать»
48 минут назад
Лука Тони о Кейне: «Лучший форвард мира, я влюблен в него как в футболиста. Одна из немногих настоящих «девяток» среди всех «ложных»
52 минуты назад
Совладелец «Комо» Майкл Бамбанг умер в 86 лет. Состояние братьев Хартоно – 43,8 миллиарда долларов
55 минут назад
Месси, Альварес, Престианни, Ромеро, Пас, Симеоне, Энцо и Мак Аллистер – в заявке Аргентины на матч с Гватемалой
сегодня, 11:29
Муми Нгамале: «У меня есть официальные предложения из команд Европы, но я люблю «Динамо». Сейчас я сфокусирован на игре за клуб»
сегодня, 11:06
«Родина» принимает «Чайку». Ждем всех на домашней игре против песчанокопцев!
сегодня, 11:00Реклама
Дивеев о «Вираже» на матче с «Махачкалой»: «Фан-болельщики – совсем другие эмоции, это намного лучше. Неудачная серия ЦСКА? Не знаю. Давайте поговорим о «Зените»
сегодня, 10:55
Рекомендуем