Орлов о праздновании Соболева в маске: «Что за цирк вообще? Пусть в медиафутболе так делает. Я не видел, чтобы Пеле, Марадона или Месси надели очки»

Орлов о праздновании Соболева: что за цирк, Месси и Марадона не надевали очки.

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на празднование форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Соболев реализовал пенальти на 45-й минуте и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике.

«Желтую карточку же получил. Они же суммируются, ты можешь подвести команду, когда надо будет играть ответственный матч. За желтую надо штрафовать.

Желтая карточка за подобные номера… Ну, пускай в медиафутболе так делает, там это шоу. Но здесь-то [в РПЛ] зачем?

И что это за цирк вообще? Это лишнее! Я не видел, чтобы Пеле, Марадона или Месси надели очки», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».